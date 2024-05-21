Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....

180 MATERYALE EL KONULDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 'Suç için anlaşma' yönünden ayrı bir değerlendirme yapılırken, şüphelilere ait USB, cep telefonu, kişisel ve şubelerde kullandıkları bilgisayarlar dahil yaklaşık 180 dijital materyale el konuldu.
BTK VE MASAK RAPORLARI HAZIRLANIYOR
Bu kapsamda HTS analiz raporları ile MASAK verilerinin de incelenmesinin devam ettiği öğrenildi. BTK ve MASAK'tan detaylı raporlar istendiği öğrenilirken, verilerinin tümünün Anayasal suç kapsamında titizlikle incelendiği belirtildi.
JANDARMA TARAFINDAN İNCELENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmada 3 tecrübeli savcı görevlendirildiği, elde edilen dijital materyallerin İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından Kriminal Daire Başkanlığının profesyonel destek ekibi ile incelendiği öğrenildi.
TELEFONUNA FORMAT ATTI
İncelemelerde yapılan ilk tespitlere göre, tutuklanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in kişisel cep telefonuna format attığı tespit edildi. Müdür yardımcısı Şevtet Demircan'ın ise bilgisayarının şifresini vermediği belirlenirken jandarma ekiplerinin verilere ulaşmak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
"SUÇLU OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ve Sertçelik'in kaçırılmasında rolü olduğu iddiasıyla tutuklanan Ramazan Kubat ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti. Kubat, Sertçelik'i tanımadığını öne sürerek, "Suçlu olduğunu bilemem, polis değilim, suçlularla iç içe bir yapım yok. Ben Mustafa Çotuk'un arkadaşıyım, onunla yola çıktım" dedi. Mustafa Çotuk'un da Serdar Sertçelik'in kaçırılmasında rolü olan isimlerden olduğu ve soruşturma kapsamında tutuklandığı, daha önce organize suç örgütü üyeliğinden hakkında işlem yapılan isimlerden olduğu ortaya çıktı.