Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan ve firar eden gizli tanık Serdar Sertçelik 'in yurtdışına kaçırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli 'Suçluyu kayırma', 'Tanığı etkilemeye çalışma' ve 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından tutuklandı.

SİYASİLERE YÖNELİK KUMPASIN ADI "Z7"

Firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile yaptığı görüşmeye ait bir ses kaydı daha yayınladı. İkili arasında geçen konuşma da kumpasın detaylarına ilişkin önemli bilgiler yer aldığı ortaya çıktı. Firari gizli tanık Serdar Sertçelik, siyasilere yönelik yapılacak olan kumpasta bir kez de "Z7" olarak gizli tanık yapılacağı ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Demircan'ın "Yeniden farklı bir sürece gireceğiz. Ondan sonra yine aynı şekilde devam edeceksin. Ama M7 olamayacaksın. Ya da Z7 olacaksın. Başka bir anlamı da olacak. Sana yeni kimlik verilecek. Bak bu son şansın" dediği yansıdı.