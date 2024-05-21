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Hakkari Yüksekova'da askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, takla atıp, şarampole düştü. Kazada 2 asker yaralandı

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 18:42 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 19:56
Hakkari Yüksekova’da askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, takla atıp, şarampole düştü.

Hakkari'de askeri araç devrildi

Kazada 2 asker yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi.

TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Dağlıca bölgesinden görev dönüşü için ilçeye geçen askeri araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole düştü. Devrilen araçtaki 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

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