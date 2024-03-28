Eski DEM’li vekil Altan Tan: PKK saldırılarını destekleyen DEM’liler Ekrem İmamoğlu’na oy verecek

ÖZER: "KÜRTLER'İN DEVLET KURMA HAKKI VARDIR" CHP; Esenyurt ilçe belediye başkan adayını değiştirmişti. Ali Gökmen'in yerine Ahmet Özer getirildi. Ahmet Özer, 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı oldu ve Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunan bir isim. DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'in açıklamaları şöyle: "Asıl mesele Rojava'dır. Bana göre 2015'teki barış süreci bundan dolayı zarar gördü. İktidardaki AK Parti, Rojava Kürtlerini ve Güney Kürtlerini düşman olarak değil dost olarak görmelidir. Sorun bu şekilde çözülürse Türkiye Kürtleri de kendi sorununu çözecektir. Demokrasinin ve barışın gelmesi için büyük bir temel atılacaktır. Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler'in devlet kurma hakkı vardır. AK Parti ve MHP, DEM Parti'nin CHP ile dost olmasına izin vermiyor. DEM, CHP ile işbirliği yaparsa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Balıkesir belediyelerini kazanacak. Bu kez CHP'nin işi zorlaşır. Bu nedenlerle DEM ile CHP arasındaki ilişkiyi bozmak istiyorlar. DEM Partisi İstanbul'daki adaylarını açıkladı ancak diğer illerde henüz netlik kazanmadı. CHP ile DEM arasında görüşmeler olacağına inanıyorum."

ANKARA'DA 3 İLÇEDE CHP-DEM PARTİ İTTİFAKI DEM Parti, CHP lehine Ankara'nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti. DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunun belirterek, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler" ifadelerini kullandı.

Sisler kalktı, örtü yırtıldı... 31 Mart yaklaşırken, kapalı kapılar arkasında CHP/HDP-DEM Parti KANDİL ittifakı netleşti... 1) Ekrem İmamoğlu , "DEM Parti'yi belediye binasına sokmam" diyen CHP Afyonkarahisar adayı Köksal'a "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti" dedi.

NURİYE ARSLAN: "İSTİKLAL MARŞINI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİM" DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan adayı Nuriye Arslan, belediye meclis üyesi olduğu Akdeniz'de Meclis toplantılarında yaşadığı polemiklerle sık sık gündemde yer alıyordu. Arslan, meclis toplantılarında İstiklal Marşı okumadığı gerekçesiyle verilen tepkilere, "İstiklal Marşını okumak zorunda değilim" demişti. Nuriye Arslan'ın adaylığını CHP de destekliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu





2) Ekrem İmamoğlu'nın gözü karardı, 'Kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile ittifaka giderken başta İstanbul Esenyurt ve Mersin Toroslar'ı bölücü PKK terör örgütünün siyasi kanadına teslim etti. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da KAZANMASI için mağduriyet yaratmak zorunda olduğunu etrafına söylüyor. Gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm CHP'lilerini yok sayarak Kandil'e vermeyi bile düşünüyor.



DEM Parti'nin oylarını alamazsa seçilme ihtimalinin bile olmadığını aynanın karşısına geçip kendisine sürekli söylüyor. Peki Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu kadar kirli ittifaklar yapması parti içinde nasıl karşılanıyor?



İmamoğlu, DEM aşkını ilan ederken, Özgür Özel'i de bitiriyor.



Özel'in ne kadar sıradan olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. İmamoğlu'nun her tepkisine cevap vermekten korkan bir Özgür Özel var.

Afyonkarahisar krizi, CHP'de ciddi krize neden oldu. Çünkü parti içindeki ulusalcılar, İmamoğlu'nun Kandil'e bu kadar taviz vermesini kabul etmiyor. İmamoğlu ise milyarlarca lirayı reklam için harcarken, Kandil'in tüm isteklerine boyun eğiyor.

İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmayan DEM'e bu emri kandil verdi. Aynı kandil bu konuda Ekrem İmamoğlu'na da garanti vermişti. Kesinleşen CHP'nin İstanbul ilçeleri belediye meclis üyeleri listesine bakınca, Ekrem İmamoğlu 34 kişilik kontenjanıyla HDP-DEM IBB'de grup kuruyor.

Kandil'den yönetilecek bu grup, İstanbul'un güvenliği için de büyük tehlike.