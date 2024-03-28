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İBB'nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez'in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu

Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya resmen bela olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’ye bağlı bir spor kompleksinde ihmaller ölüm getirdi. 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez, geçtiğimiz sene Temmuz ayında kompleksin havuzunda boğuldu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda İBB’nin skandalları gözler önüne serildi. Raporda, tesis yöneticisi ve yardımcısının gerekli tedbirleri almadıkları ve havuz başında veya çok yakın bir mesafede, tam teçhizatlı bir cankurtaranın veya bu görev değerdeki bir görevlinin olmadığı kaydedildi.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 07:13 Güncelleme 28 Mart 2024, 07:21
İBB’nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez’in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu

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Bayrampaşa'da faaliyette olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde 4 Temmuz 2023'de 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez, kompleksin havuzunu kullandığı sırada boğulmuş, boğulması sonucu sudan çıkartılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda, hayatını kaybeden Emirhan Erdönmez'in tesiste bulunan 2 havuzdan derin olanına arkadaşlarıyla birlikte girdiği, yüzdüğü sırada bir sebepten suyun altına doğru battığı, vatandaşlar tarafından fark edildiği, havuz bölgesinde bulunan yüzme eğitmeni olarak görevli şüpheli Gökhan N. tarafından tamamen havuzun zeminine kadar batmış olduğu yerden çıkarıldığı, havuzdan çıkarıldıktan sonra suni teneffüs ve kalp masajı ile nefes almasının sağlandığı, akabinde tesise gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı, hastanede ise tüm yapılan müdahalelere rağmen müteveffanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

OLAY SIRASINDA HAVUZDA CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLMEDİĞİ AKTARILDI

Dosyaya sunulan görevli personellerin vardiya kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla olay sırasında havuzda görevli bir cankurtaran görevlendirilmediğinin aktarıldığı raporda, olaya müdahale eden şüpheli Gökhan N.'nin tesiste yüzme eğitmeni olarak görevli olduğu, ailesi tarafından sadece tesisin fitness bölümünü kullandığının bilindiği, havuzu kullandığının bilinmediği, 17 yaşındaki Erdönmez'in velisinin doldurması gereken kısmı doldurarak havuzu kulanım onayı aldığı aktarıldı.

Hazırlanan raporda, sağlık nedenleriyle boğulma tehlikesi geçirebilecek havuzda bulunabilecek müşterilerin, kişilerin yüzme esnasında herhangi bir durumdan dolayı havuz içinde boğulma tehlikesi geçirebileceği düşüncesiyle havuz başında veya çok yakın bir mesafede tam teçhizatlı bir cankurtaranın veya bu görev değerdeki bir görevlinin olmadığı kaydedildi. Ayrıca, yine bir sağlık görevlisinin buraya yakın bir mesafede olması lazımken veya gerekirken bunların hiçbirisinin tesisin havuz başında olmadığı, bulunmadığı vurgulandı.

TESİS YÖNETİCİSİ VE YARDIMCISININ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMADIKLARI KAYDEDİLDİ

Raporda, işletme bünyesinde tesis yöneticisi Ali Y. ile tesis yöneticisi yardımcısı Beray T.'nin görevleri ve konumları gereği gerekli tedbirlerin alınması, eksikliklerin giderilmesi gibi konularda karar alma, aldırma ve uygulatma yetkileri olduğu, bu sorumluluklarının gereklerini uygulanmış olsaydı vuku bulan olayın seyrinin ve sonuçlarının farklı olabileceği kaydedildi.

ERDÖNMEZ İLE TESİS YÖNETİCİSİ VE YARDIMCISI 'ASLİ KUSURLU' BULUNDU

Hazırlanan bilirkişi raporunda, meydana gelen olayın alınacak tedbirler ile önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu, tesis yöneticisi Ali Y. ile yardımcısı Beray T.'nin ve hayatını kaybeden Emirhan Erdönmez'in 'asli kusurlu' oldukları, yüzme antrenörü Gökhan N.'ye ise kusur atfının mümkün olmadığı kaydedildi.

''SPOR KOMPLEKSİNDE SAĞLIK EKİBİ, AMBULANS VE BENZERİ EKİPMANLARI BULUNDURMAYAN, BOĞULMADA İHMALİ BULUNAN TÜM ŞAHIS VE KURUMLARDAN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM''

Hayatını kaybeden Emirhan Erdönmez'in annesi Fatma Erdönmez'in ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, oğlunun sadece fitness bölümünde bulunan spor aletlerinin kullanıldığı kısma üyeliğinin bulunduğunu belirtilerek, ''Doktorların söylediğine göre havuzdan çıkarıldıktan sonra geçen sürede 15-20 dakika içerisinde tesis tarafından oksijen desteği yapılsaydı veya uzman kişiler tarafından ilk müdahale yapılsaydı oğlumun kurtulma ihtimali çok daha yüksek olabilirdi. Yüzme bilen veya bilmeyen çok kişi tarafından kullanılan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi gibi büyük tesislerde mutlaka müdahale için sağlık ekibi ile ambulansın hazır bulunması gerektiğini düşünüyorum. İlk etapta gözetleme kulesinde bulunmayan ve kendisine haber verilene kadar oğlumun boğulduğunu görmeyen cankurtaran görevini yerine getiren şahıstan ve böylesi büyük ve çok sayıda kişi tarafından kullanılan spor kompleksinde sağlık ekibi, ambulans ve benzeri ekipmanları bulundurmayan, boğulmada ihmali bulunan tüm şahıs ve kurumlardan davacı ve şikayetçiyim'' dediği kaydedildi.

''HAVUZDAN 'HOCAM' DİYE BİR BAĞIRIŞ SESİ GELDİ, HEMEN GÖZETLEME KULESİNDEN ÇIKARAK KOŞAR VAZİYETTE HAVUZUN OLDUĞU KISMA GİTTİM''

Spor kompleksinde 2020'den itibaren yüzme antrenörü olarak görev yaptığını söyleyen şüpheli Gökhan N.'nin ifadesi de bilirkişi raporunda yer aldı. Raporda şüphelinin, ''Komplekste yüzme havuzunun bulunduğu yerde sabah seansı saat 06.30'da başlamaktadır. 06:30'da ben hanız kısmını açtım ve havuzu karşıdan gören gözetleme kulesine çıktım. Havuzda boğulan çocuk ve 1 arkadaşını havuza girerken gördüm. Ben bir müddet çocukların yüzüş stillerini ve suda kalma pozisyonlarını gözlerimle takip ettim, iki çocukta yüzmeyi biliyordu. Yaklaşık 2-3 dakika sonra havuzdan 'hocam' diye bir bağırış sesi geldi. Ben hemen gözetleme kulesinden çıkarak koşar vaziyette havuzun olduğu kısma gittim. Oradakiler bana havuzun dibinde birisi var deyince ben hemen havuza atladım, havuzun dibine daldım, havuz dibinde Emirhan Erdönmez'in sırt üstü yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hemen çocuğu havuzdan çıkardım, o esnada çocuğun bilincinin kapalı olduğunu gördüm. Çocuğu havuzdan çıkartır çıkartmaz yüksek sesle 'aramızda doktor var mı' diye bağırdım, ortamda herhangi bir doktorun olmadığını fark ettikten sonra çocuğun şah damarından ve bileğinden nabız almaya çalıştım, çocuğun nabzı atmıyordu. Oradakiler ambulansı aradı. 2 nefes 30 bası şeklinde kalp masajına başladım. Bu şekilde 4-5 kez tekrar ettikten sonra ağzından su, burnundan mukus çıktı. Çocuk burnundan derin bir nefes almaya çalıştı. Nabzı geldi ancak bilinci gelmedi. Ambulans gelene kadar ben kalp masajına devam ettim'' dediği aktarıldı.

TESİSİN HERHANGİ BİR İHMALİNİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI SÖYLEDİĞİ AKTARILDI

İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde tesis yönetici yardımcısı olarak çalışan şüpheli Beray T.'nin ifadesinin de yer aldığı raporda, şüphelinin tesise girdiği sırada boğulma vakası olduğunu ambulans çağrıldığını öğrendiğini, havuz kısmına geçtiğinde boğulan şahsı gördüğünü, olayın ardından Emirhan Erdönmez hakkında bilgi almak ve ailesine geçmiş olsun demek için hastaneye geçtiğini, ailesinin yanına giderek hem bilgi almaya hem de herhangi bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sormaya gittiğini ve bu konuyla ilgili tesisin herhangi bir ihmalinin söz konusu olmadığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin raporda ayrıca, Emirhan Erdönmez'in tesise kaydı ile ilgili tüm resmi evrakların mevcut olduğunu, olay meydana geldiği sırada tesis sorumlusu pozisyonunda olduğunu belirttiği de kaydedildi.

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