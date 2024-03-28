İBB’nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez’in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda, hayatını kaybeden Emirhan Erdönmez'in tesiste bulunan 2 havuzdan derin olanına arkadaşlarıyla birlikte girdiği, yüzdüğü sırada bir sebepten suyun altına doğru battığı, vatandaşlar tarafından fark edildiği, havuz bölgesinde bulunan yüzme eğitmeni olarak görevli şüpheli Gökhan N. tarafından tamamen havuzun zeminine kadar batmış olduğu yerden çıkarıldığı, havuzdan çıkarıldıktan sonra suni teneffüs ve kalp masajı ile nefes almasının sağlandığı, akabinde tesise gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı, hastanede ise tüm yapılan müdahalelere rağmen müteveffanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

OLAY SIRASINDA HAVUZDA CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLMEDİĞİ AKTARILDI

Dosyaya sunulan görevli personellerin vardiya kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla olay sırasında havuzda görevli bir cankurtaran görevlendirilmediğinin aktarıldığı raporda, olaya müdahale eden şüpheli Gökhan N.'nin tesiste yüzme eğitmeni olarak görevli olduğu, ailesi tarafından sadece tesisin fitness bölümünü kullandığının bilindiği, havuzu kullandığının bilinmediği, 17 yaşındaki Erdönmez'in velisinin doldurması gereken kısmı doldurarak havuzu kulanım onayı aldığı aktarıldı.

Hazırlanan raporda, sağlık nedenleriyle boğulma tehlikesi geçirebilecek havuzda bulunabilecek müşterilerin, kişilerin yüzme esnasında herhangi bir durumdan dolayı havuz içinde boğulma tehlikesi geçirebileceği düşüncesiyle havuz başında veya çok yakın bir mesafede tam teçhizatlı bir cankurtaranın veya bu görev değerdeki bir görevlinin olmadığı kaydedildi. Ayrıca, yine bir sağlık görevlisinin buraya yakın bir mesafede olması lazımken veya gerekirken bunların hiçbirisinin tesisin havuz başında olmadığı, bulunmadığı vurgulandı.