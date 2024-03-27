SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bölücü ittifakta peş peşe 'DEM'li itiraflar! Mersin'de 'Kandil' uzlaşısı tescillendi: "CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız"

CHP'nin bölücülerle yürüttüğü kirli ittifakta 'DEM'li itiraflar peşi sıra geliyor. DEM PM üyesi Ahmet Saymadi DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını ve İBB'de grup kuracaklarını söyledi. Bu skandalın etkileri sürerken DEM Parti'nin Tarsus ilçe teşkilatı, CHP listesinden seçime gireceklerini duyurdu.Tarsus ve Mersin'de CHP'li adaylara oy vereceklerini duyuran DEM'liler "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 15:54 Güncelleme 27 Mart 2024, 16:15
Bölücü ittifakta peş peşe ’DEM’li itiraflar! Mersin’de ’Kandil’ uzlaşısı tescillendi: CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
CHP - DEM - Kandil üçgeninde boyut kazanarak büyüyen kirli ittifak tehlikeli sonuçlar doğurmaya başladı.

PKK medyasının kadrolu yüzlerinden DEM PM üyesi Ahmet Saymadi, DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını ve İBB'de grup kuracaklarını itiraf etti.

Sen misin ittifakı açık eden! DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadiyi aforoz edip uzlaşıya sahip çıktı: CHP ve İBB kadroları PKKya peşkeşSen misin ittifakı açık eden! DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadiyi aforoz edip uzlaşıya sahip çıktı: CHP ve İBB kadroları PKKya peşkeş


Bu skandalın etkileri sürerken CHP'nin Mersin Tarsus'ta da DEM Partilileri kendi listesinden seçime sokacağı ortaya çıktı.



DEM PARTİ: TARSUS VE MERSİN'DE CHP'Lİ ADAYA OY VERİYORUZ

DEM Parti'nin Tarsus'taki temsilcileri Tarsus'ta CHP'nin adayı Ali Boltaş'a Mersin'de de CHP'li Vahap Seçer'e oy vereceklerini duyurdu.

Bölücü ittifakta 'DEM'li itiraflar



TABANI İKNA ÇABASI: "CHP'YE VERİYORUZ AMA ASLINDA DEM'E VERMİŞ OLUYORUZ"

Tarsus'taki bir pazar alanında konuşan DEM'liler açık açık "Tarsus'ta Ali Boltaç'a oy veriyoruz, Mersin'de Vahap Seçer'e... Evet oy veriyoruz ama vermişken aslında DEM Parti'ye oy vermiş oluyorsunuz" diyerek potansiyel seçmen kitlesini ikna etmeye çalıştı.



"6 ARKADAŞIMIZ CHP LİSTESİNDEN SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"

6 DEM Partilinin Tarsus'ta CHP listesinden gireceğini belirten DEM'liler "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnceden CHPye DEMli füze... Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlarMuharrem İnceden CHPye DEMli füze... Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar


"HEM GİZLİ NİKAH KIYIYORLAR HEM DE NİKAHI İNKAR EDİYORLAR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de geride bıraktığımız günlerde Tarsus'ta CHP - DEM ittifakına dikkat çekmişti. İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar" demişti.

CHPli Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptıkCHPli Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

CHP'Lİ ATICI'DAN 'DEM' İTİRAFI: ESENYURT, MERSİN VE AKDENİZ'DE İTTİFAK YAPIYORUZ

CHP'li Aytuğ Atıcı, DEM Parti ile açık açık ittifak yaptıklarını belirterek, "Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı" dedi.

Toroslarda Kandil uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldızı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada DEMlendiToroslarda Kandil uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldızı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada DEMlendi



KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI

Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.

Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.



CHP TÜRK DÜŞMANI ABDURRAHMAN YILDIZ'I ADAY GÖSTERDİ
Mersin'in Toroslar ilçesinde 'kent uzlaşı' maskesine sığınıldı, Türk düşmanı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı.

Düzenlenen ortak mitingde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM'lilerle aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti.

CHP listesinden seçime giren Abdurrahman Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi.

DEM'li Ahmet Asena "Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.

Anıtkabirin tam karşısında APO sloganlı PKK mitingi! DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize seçimden sonra oturup konuşuruz dediAnıtkabirin tam karşısında APO sloganlı PKK mitingi! DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize seçimden sonra oturup konuşuruz dedi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul artık yeter diyecek | BATMAN MİTİNGİ
Bölücü ittifakta peş peşe ’DEM’li itiraflar! Mersin’de ’Kandil’ uzlaşısı tescillendi: CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız
Vakıf Katılım
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Londra’daki şirketi hangi ortaklarla kurdunuz?
Fatih’te skandal görüntüler: Çarşaflı kadını dövüp küfürler savurdu | Gözaltına alınan magandanın suç kaydı kabarık çıktı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalar
Ordu Büyükşehir Belediyesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır
Moskova’daki saldırıyı bilen ABD’den Fransa uyarısı! Büyükelçilik adres verip uyardı: Beyaz Saray’ın DEAŞ oyununda ikinci adres Paris mi?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İP’li adaylara ’geri çekilin’ çağrısı Meral Akşener’i çıldırttı: Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı
Almanya’da PKK provokasyonu! Türkiye harekete geçti! Dışişleri’nden açıklama: Saldırganlar bir an önce adalet karışına çıkmalı
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni açıklama! İşte Kadir İnanır’ın son sağlık durumu...
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
SON DAKİKA