Bölücü ittifakta peş peşe 'DEM'li itiraflar! Mersin'de 'Kandil' uzlaşısı tescillendi: "CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız"

Toroslarda Kandil uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldızı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada DEMlendi



KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI



Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.



Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.





CHP TÜRK DÜŞMANI ABDURRAHMAN YILDIZ'I ADAY GÖSTERDİ

Mersin'in Toroslar ilçesinde 'kent uzlaşı' maskesine sığınıldı, Türk düşmanı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı.



Düzenlenen ortak mitingde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM'lilerle aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti.



CHP listesinden seçime giren Abdurrahman Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi.



DEM'li Ahmet Asena "Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı. Anıtkabirin tam karşısında APO sloganlı PKK mitingi! DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize seçimden sonra oturup konuşuruz dedi