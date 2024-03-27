Bölücü ittifakta peş peşe 'DEM'li itiraflar! Mersin'de 'Kandil' uzlaşısı tescillendi: "CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız"

CHP
- DEM - Kandil üçgeninde boyut kazanarak büyüyen kirli ittifak tehlikeli sonuçlar doğurmaya başladı.
PKK medyasının kadrolu yüzlerinden DEM PM üyesi Ahmet Saymadi, DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını ve İBB'de grup kuracaklarını itiraf etti.
Bu skandalın etkileri sürerken CHP'nin Mersin Tarsus'ta da DEM Partilileri kendi listesinden seçime sokacağı ortaya çıktı.
DEM PARTİ: TARSUS VE MERSİN'DE CHP'Lİ ADAYA OY VERİYORUZ
DEM Parti'nin Tarsus'taki temsilcileri Tarsus'ta CHP'nin adayı Ali Boltaş'a Mersin'de de CHP'li Vahap Seçer'e oy vereceklerini duyurdu.
TABANI İKNA ÇABASI: "CHP'YE VERİYORUZ AMA ASLINDA DEM'E VERMİŞ OLUYORUZ"
Tarsus'taki bir pazar alanında konuşan DEM'liler açık açık "Tarsus'ta Ali Boltaç'a oy veriyoruz, Mersin'de Vahap Seçer'e... Evet oy veriyoruz ama vermişken aslında DEM Parti'ye oy vermiş oluyorsunuz" diyerek potansiyel seçmen kitlesini ikna etmeye çalıştı.
"6 ARKADAŞIMIZ CHP LİSTESİNDEN SEÇİMLERE KATILACAĞIZ"
6 DEM Partilinin Tarsus'ta CHP listesinden gireceğini belirten DEM'liler "Bizler bugün DEM Parti olarak CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız. Aday bizim adayımız ama CHP listelerinden aday" ifadelerini kullandı.
"HEM GİZLİ NİKAH KIYIYORLAR HEM DE NİKAHI İNKAR EDİYORLAR"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de geride bıraktığımız günlerde Tarsus'ta CHP - DEM ittifakına dikkat çekmişti. İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar" demişti.