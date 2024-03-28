Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Türkiye'de bulamadığı bahanesiyle İngiltere 'ye gittiği ve Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu öğrenilirken İşsiz kızının hangi para ve kaynak ile iş kurduğu tartışılırken açılan şirket hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN ORTAĞI

ABD'de 2000 yılında Silikon Vadisi'nde bulunan bir şirkette çalışan Jesse Shiah ve Sean Zhang isimli Çinli girişimciler tarafından kurulan "Agile Point" isimli firma ile ortaklık yapan YVS IT LTD'in buradan dijital otomasyon uygulamaları açısından destek aldığı, İngiltere temsilciliği ile bu noktadan kendi müşterilerine hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı.

İNGİLTERE'DE ŞİRKET KURMAK İÇİN 50 BİN EURO GEREKİYOR

İngiltere'de kurulan şirketin adının YVS IT LTD olduğu anlaşıldı. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallık'taki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü.