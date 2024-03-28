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Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan'ın Londra'da kurduğu şirketlerin ortağı Çinli çıktı! "İşsiz" dedi hem malikanesi hem şirketi patladı...

Ankara'yı algı ile yönetmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş son operasyonunda fena patladı! Kızı Çağlayan'ın Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye gittiği bahanesini ortaya atan Yavaş'ın 'işsiz ve parasız' kızı Çağlayan'ın Londra'da malikane aldığı hatta YVS IT LTD adında bir şirket bile kurduğu ortaya çıktı. Yavaş'ın Londra'daki ortaklarının Çinli olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 11:59 Güncelleme 28 Mart 2024, 12:19
Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan’ın Londra’da kurduğu şirketlerin ortağı Çinli çıktı! İşsiz dedi hem malikanesi hem şirketi patladı...

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Göreve geldiği 2019'dan bu yana Ankara'yı algıyla yönetmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un mal varlığı üzerinden algı operasyonuna girişince fena patladı.

Yavaş'ın Londra'daki malikanesiYavaş'ın Londra'daki malikanesi

Turgut Altınok'un Ankara'da babasından miras kalan mülkleri eleştiren Yavaş'ın Londra'da ev aldığı ve kızının şirket kurduğu ortaya çıktı.

YVS IT LTD! CHPli Mansur Yavaşın Türkiyede iş bulamayan kızı Londrada şirket kurmuş! FETÖcü, PKKlı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaşYVS IT LTD! CHPli Mansur Yavaşın Türkiyede iş bulamayan kızı Londrada şirket kurmuş! FETÖcü, PKKlı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş

Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Türkiye'de bulamadığı bahanesiyle İngiltere'ye gittiği ve Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu öğrenilirken İşsiz kızının hangi para ve kaynak ile iş kurduğu tartışılırken açılan şirket hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN ORTAĞI
ABD'de 2000 yılında Silikon Vadisi'nde bulunan bir şirkette çalışan Jesse Shiah ve Sean Zhang isimli Çinli girişimciler tarafından kurulan "Agile Point" isimli firma ile ortaklık yapan YVS IT LTD'in buradan dijital otomasyon uygulamaları açısından destek aldığı, İngiltere temsilciliği ile bu noktadan kendi müşterilerine hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı.

İNGİLTERE'DE ŞİRKET KURMAK İÇİN 50 BİN EURO GEREKİYOR
İngiltere'de kurulan şirketin adının YVS IT LTD olduğu anlaşıldı. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallık'taki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü.

Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerinde kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.

DANIŞMANLIK VE YAZILIM ÜZERİNE KURULU BİR ŞİRKET
YVS IT LTD isimli kurulan danışmalık şirketinde şu hizmetler veriliyor:

Yazılım testi, ürünlerin kurulumu ve uygulanması için teknoloji ve çözümleri, rehberlik ve koçluk, hizmet yönetimi ve bunu kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar, personel ve belge yönetimi, ilgili firmaların hangi çalışma alanlarına bağlı yazılım desteği ve ne tür bilgisayar programları kullanması gerektiği gibi konular.

ÖNCE MALİKANE SONRA ŞİRKET
Öte yandan Mansur Yavaş, kızına Londra'dan ev almış ve bunun da 32 yıllık vadeyle ödendiğini ifade etmişti.

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