Sen misin ittifakı açık eden! DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi’yi aforoz edip ’uzlaşı’ya sahip çıktı: CHP ve İBB kadroları PKK’ya peşkeş

KENT UZLAŞISINININ BÖLÜCÜ SONUÇLARI
Bilindiği üzere İstanbul'un Esenyurt adayı CHP kaşesiyle aday olan DEM'li bir isim. İstanbul'un diğer ilçelerinde de CHP, DEM Partililere kendi listesinden alan açıp seçime girmelerine vesile oldu.
Kirli ittifak Mersin ve Adana'da da yürütülüyor. Mersin'in Toroslar ilçesinde Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyasını DEM Parti ve CHP ortaklaşa yürütüyor.
SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
İttifakı açık edince DEM Parti ve Kandil tarafından hedef tahtasına konulan Ahmet Saymadi'yi ise panik bastı. Saymadi, sosyal medya hesabını kapatarak çıkış yolu aradı.
PKK MEDYASININ KADROLU EKRAN YÜZÜ
DEM Parti'nin aforoz ettiği PM üyesi Ahmet Saymadi, aynı zamanda PKK medyasının kadrolu ekran yüzlerinden. Saymadi son olarak PKK TV'sinde boy göstermişti.
Gelelim CHP - DEM - Kandil üçgeninde İstanbul özelinde cereyan eden ittifaka...
KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI
Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.
BEŞTAŞ İSTANBUL HARİÇ HER YERDE
Tam da bu noktada aday gösterilen Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da seçim çalışması yürütmeyip adeta İmamoğlu'na alan açması dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Beştaş, Siirt'te ortaya çıktı. Göstermelik seçim çalışması yaptı.
'DEM'Lİ İTİRAF: İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİZ KÜRTLER İSTANBUL'DA KAZANAMAZ
HDP/DEM'li Azad Barış ise "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu.
Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" dedi. Böylelikle PKK'nın Başak Demirtaş'a el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı aday göstererek İmamoğlu'na alan açması bir kez daha gözler önüne serildi.
DEM'E KÜRTÇE ŞARKILI TEMİNAT VERDİ: İSTANBUL NİMETİNİZ
Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da PKK'nın siyasi ayağı DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor. Son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptıran İmamoğlu, DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat verdi.