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Sen misin ittifakı açık eden! DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi'yi aforoz edip 'uzlaşı'ya sahip çıktı: CHP ve İBB kadroları PKK'ya peşkeş

CHP'nin bölücülerle yürüttüğü kirli ittifak 'DEM'li bir itirafla bir kez daha tescillendi. PKK medyasının kadrolu yüzlerinden DEM PM üyesi Ahmet Saymadi, DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını ve İBB'de grup kuracaklarını söyledi. Seçim öncesi yapılan bu itiraf hem CHP'yi hem de birlikte yol yürüdüğü bölücüleri panikletti. Foyası ortaya çıkan DEM Parti, kendi bünyesinde barındırdığı PM üyesi Ahmet Saymadi'yi aforoz etti. "Partimizin ‘Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde kimlerle görüştüğü ve hangi sonuçları elde ettiği belli" diyen DEM'liler CHP ile ittifaka arka çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 17:03 Güncelleme 26 Mart 2024, 17:20
Sen misin ittifakı açık eden! DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi’yi aforoz edip ’uzlaşı’ya sahip çıktı: CHP ve İBB kadroları PKK’ya peşkeş

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Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin yürüttüğü bölücü ittifakın rotasını Kandil çiziyor. DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, CHP ile yaptıkları 'Kandil Uzlaşısı'nı anlattı.

"Parti dışından talimat alıyoruz" diyerek Kandil'den gelen direktiflere uyduklarını dile getiren Saymadi, CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını söyledi.

DEMli Ahmet Saymadiden Kandilden talimat alıyoruz itirafı: CHP ile ittifakta İBBde grup kuracağız, başkan yardımcıları DEMli olacakDEMli Ahmet Saymadiden Kandilden talimat alıyoruz itirafı: CHP ile ittifakta İBBde grup kuracağız, başkan yardımcıları DEMli olacak


DEM'li Saymadi "Oralarda seçim kazanılırsa belediye başkan yardımcıları DEM'li olacak" dedi. CHP ile yürütülen ittifak sayesinde İBB'de grup kurma imkanı yakaladıklarını beyan etti.

Ahmet Saymadi'nin DEM Parti - CHP ittifakını tüm boyutlarıyla anlatıp DEM'lilerin CHP listesinden seçime gireceğini, kazanılan belediyelerde de başkan yardımcısı olacaklarını söylemesi hem CHP'yi hem de yol yürüdüğü bölücüleri rahatsız etti.



SEN MİSİN İTTİFAKI AÇIK EDEN! AFOROZ ETTİLER

Foyası ortaya çıkan DEM Parti, kendi bünyesinde barındırdığı Ahmet Saymadi'yi aforoz etti.

Saymadi'nin 'bir yetkisinin bulunmadığını' öne süren DEM Parti, "Partimizin 'Kent Uzlaşısı' çerçevesinde kimlerle görüştüğü ve hangi sonuçları elde ettiği parti sözcülerimiz ve yetkili kurullarımız tarafından aşama aşama kamuoyuna açıklanmıştır" açıklamasını yaparak CHP ile yürüttükleri ittifaka arka çıktı.

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KENT UZLAŞISINININ BÖLÜCÜ SONUÇLARI
Bilindiği üzere İstanbul'un Esenyurt adayı CHP kaşesiyle aday olan DEM'li bir isim. İstanbul'un diğer ilçelerinde de CHP, DEM Partililere kendi listesinden alan açıp seçime girmelerine vesile oldu.

Kirli ittifak Mersin ve Adana'da da yürütülüyor. Mersin'in Toroslar ilçesinde Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyasını DEM Parti ve CHP ortaklaşa yürütüyor.



SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

İttifakı açık edince DEM Parti ve Kandil tarafından hedef tahtasına konulan Ahmet Saymadi'yi ise panik bastı. Saymadi, sosyal medya hesabını kapatarak çıkış yolu aradı.



PKK MEDYASININ KADROLU EKRAN YÜZÜ

DEM Parti'nin aforoz ettiği PM üyesi Ahmet Saymadi, aynı zamanda PKK medyasının kadrolu ekran yüzlerinden. Saymadi son olarak PKK TV'sinde boy göstermişti.

Gelelim CHP - DEM - Kandil üçgeninde İstanbul özelinde cereyan eden ittifaka...

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KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI

Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

BEŞTAŞ İSTANBUL HARİÇ HER YERDE

Tam da bu noktada aday gösterilen Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da seçim çalışması yürütmeyip adeta İmamoğlu'na alan açması dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Beştaş, Siirt'te ortaya çıktı. Göstermelik seçim çalışması yaptı.

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'DEM'Lİ İTİRAF: İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİZ KÜRTLER İSTANBUL'DA KAZANAMAZ

HDP/DEM'li Azad Barış ise "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu.

Barış, "DEM Parti seçmenlerinin yüzde 70'i İmamoğlu'nun kenti yönetmesini tercih ediyor" dedi. Böylelikle PKK'nın Başak Demirtaş'a el çektirip daha düşük profilli Meral Danış Beştaş'ı aday göstererek İmamoğlu'na alan açması bir kez daha gözler önüne serildi.

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DEM'E KÜRTÇE ŞARKILI TEMİNAT VERDİ: İSTANBUL NİMETİNİZ

Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da PKK'nın siyasi ayağı DEM'e yaranmak için her tuşa basıyor. Son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptıran İmamoğlu, DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat verdi.

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