Sen misin ittifakı açık eden! DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi’yi aforoz edip ’uzlaşı’ya sahip çıktı: CHP ve İBB kadroları PKK’ya peşkeş

KENT UZLAŞISINININ BÖLÜCÜ SONUÇLARI Bilindiği üzere İstanbul'un Esenyurt adayı CHP kaşesiyle aday olan DEM'li bir isim. İstanbul'un diğer ilçelerinde de CHP, DEM Parti lilere kendi listesinden alan açıp seçime girmelerine vesile oldu. Kirli ittifak Mersin ve Adana'da da yürütülüyor. Mersin'in Toroslar ilçesinde Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyasını DEM Parti ve CHP ortaklaşa yürütüyor.





SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI



İttifakı açık edince DEM Parti ve Kandil tarafından hedef tahtasına konulan Ahmet Saymadi'yi ise panik bastı. Saymadi, sosyal medya hesabını kapatarak çıkış yolu aradı.







PKK MEDYASININ KADROLU EKRAN YÜZÜ



DEM Parti'nin aforoz ettiği PM üyesi Ahmet Saymadi, aynı zamanda PKK medyasının kadrolu ekran yüzlerinden. Saymadi son olarak PKK TV'sinde boy göstermişti.



Gelelim CHP - DEM - Kandil üçgeninde İstanbul özelinde cereyan eden ittifaka...





KANDİL İMAMOĞLU'NA ALAN AÇTI



Hatırlanacağı üzere Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.



BEŞTAŞ İSTANBUL HARİÇ HER YERDE



Tam da bu noktada aday gösterilen Meral Danış Beştaş'ın İstanbul'da seçim çalışması yürütmeyip adeta İmamoğlu'na alan açması dikkatlerden kaçmadı. Günlerdir ortalıkta gözükmeyen Beştaş, Siirt'te ortaya çıktı. Göstermelik seçim çalışması yaptı.