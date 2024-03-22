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CHP'deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu'nda: Ekrem İmamoğlu tedirgin

CHP'deki paradan kule skandalına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Balya balya şaibeli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillenirken gözler eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çevrildi. Skandalın patlak verdiği günden bu yana suskun kalan Kaftancıoğlu bugün 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Öte yandan görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 10:14 Güncelleme 22 Mart 2024, 10:21
CHP’deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu’nda: Ekrem İmamoğlu tedirgin

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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu balya balya para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ve CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serdar Çebi ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de 'şüpheli' olarak soruşturmaya dahil edildi.




DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR...
Şüpheli olarak ifadeye çağrılan bir diğer isim ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Kaftancıoğlu'nun bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.

"GÖRÜNTÜLERDE KİMİN MÜDÜRÜ VARSA PARAYI ONA SORUN"

Öte yandan Kaftancıoğlu'nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği iddia edildi.



KILIÇDAROĞLU, KAFTANCIOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Canan Kaftancıoğlu'ndan bilgi aldığı değerlendiriliyor.

Kaftancıoğlu'nun sessizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Kaftancıoğlu'nun suskunluğunun altında farklı anlamlar da olabilir. Niye sustuğunu anlayamıyorum. Burada strateji de olabilir. Ya olayın bir yerinde yok ya da konunun sıcak kalması için sessizliğini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayla alâkası olmadığı açık. Kılıçdaroğlu, Canan Hanım'a danışmıştır. Detayları öğrenmiştir" dedi.





Para sayma görüntülerinde yer alan 'şüpheli' CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, ifade vermek üzere adliyeye geldi.
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ŞAİBE ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'YE DE SIÇRADI

CHP'deki deste deste şaibe İBB'nin yanı sıra CHP'li Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe Belediyesi'ne de sıçradı... Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'ün olduğu tespit edildi.
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PARADAN KULENİN MİMARI EKREM İMAMOĞLU

Tartışmalar sürerken CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.


Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Fatih Keleş İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz da İmamoğlu İnşaat'ın müdürü... Balya balya paraları taşıyan Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tablo ile birlikte şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.
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TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.





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