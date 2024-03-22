CHP’deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu’nda: Ekrem İmamoğlu tedirgin

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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu balya balya para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi.



Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.



Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ve CHP milletvekili Turan Taşkın Özer, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serdar Çebi ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de 'şüpheli' olarak soruşturmaya dahil edildi.







DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR...

Şüpheli olarak ifadeye çağrılan bir diğer isim ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Kaftancıoğlu'nun bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.



"GÖRÜNTÜLERDE KİMİN MÜDÜRÜ VARSA PARAYI ONA SORUN"



Öte yandan Kaftancıoğlu'nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği iddia edildi.