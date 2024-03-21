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CHP'deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu'nun müdürü

CHP'de paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kara paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenirken balya balya şaibeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yeni getirilen içi para dolu bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü. Para dolu çantayı sürükleyen isim ise Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 14:56 Güncelleme 21 Mart 2024, 15:15
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü

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CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı.

Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

CHP'de skandaldan yeni görüntü!



PARADAN KULEDE 'EKREM' ELİ

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.




YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde, yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü.



İMAMOĞLU'NUN MÜDÜRÜ BAŞROLDE

Para dolu çantayı sürükleyen isim ise Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz.

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TEHDİT: 2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR

Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği ortaya çıktı. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi.

Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.

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İBBSK LOGOLU ÇANTA İLE PARA TRANSFERİ

Geride bıraktığımız gün ortaya çıkan görüntülerde ise Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görüldü.

Görüntülerde yer alan çantalardan birinin üzerinde yazan "İBB Spor Kulübü" ifadeleri işin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

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