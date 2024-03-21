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CHP'deki 'paradan kule'de bir isim daha deşifre oldu: Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi de odada

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paradan kule skandalı CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Kara paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenirken balya balya şaibeye ilişkin sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin para sayanlar arasında yer aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 17:16 Güncelleme 21 Mart 2024, 17:35
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu: Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi de odada

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CHP'deki 'para kuleleri' skandalında yeni görüntüler!


SON OLARAK CANAN KAFTANCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Para sayma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere birçok partili, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve görüntülerdeki oğlu Serkan ÇebiCHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve görüntülerdeki oğlu Serkan Çebi

SORUŞTURMA CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NE SIÇRASI: KEMAL ÇEBİ'NİN OĞLU SERKAN ÇEBİ DE GÖRÜNTÜLERDE

Sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerin ardından skandal CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de para getirdiği ve saydığı görüldü.

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur ÖkselCHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel

Çebi'nin görüntülerde yer alması siyaset kulislerinde "Kemal Çebi bu işin neresinde?" sorularına neden oldu. Görüntülerin ardından Çebi'nin de ifadeye çağrılması bekleniyor.


Zira para sayma odasında bulunduğu ortaya çıkan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

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