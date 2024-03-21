CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu: Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi de odada

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı. CHP'deki 'para kuleleri' skandalında yeni görüntüler!

SON OLARAK CANAN KAFTANCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI



Para sayma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere birçok partili, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve görüntülerdeki oğlu Serkan Çebi



SORUŞTURMA CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NE SIÇRASI: KEMAL ÇEBİ'NİN OĞLU SERKAN ÇEBİ DE GÖRÜNTÜLERDE



Sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerin ardından skandal CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de para getirdiği ve saydığı görüldü.