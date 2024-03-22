Son dakika: MİT Kamışlı’da avladı! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Seydo kod adlı Halil Tekin etkisiz hale getirildi

2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka'da sözde Alay Komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı oldu.

BÜTÜN AİLESİ PKK'LIYDI

Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil TEKİN'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.