SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya paralarla görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Skandal olay sıcaklığını korurken İmamoğlu'nun rant ağı ifşa oldu. Rant peşinde koşan ve hizmet hırsızlığına soyunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun metro yalanlarını Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum tek tek yüzüne vurdu. Kurum, "Daha birkaç gün önce yalanları yüzlerine vurduğumuzda elleri ayakları birbirine dolaştı. Öyle korktular ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan hattını şimdi alelacele metro hattının ismini değiştirdiler sonra da sözde yapıp, yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 07:11 Güncelleme 17 Mart 2024, 14:25
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'de 'kara para' kasedi patladı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi.

"Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı.



Başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHPdeki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlunu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldıFatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHPdeki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlunu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı


Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı. Böylelikle karanlık paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.


RANT AĞINI İFŞA OLDU
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile finanse ettiği rant ağı da ifşa oldu.




Liste şu isimler yer aldı:

Necati Özkan CHP'li IBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajans'ın sahibi

Ünal Uzun CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi

Balya balya paranın kaynağı Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğluBalya balya paranın kaynağı Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu

Turan Taşkın Özer CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının avukatı

Mehmet Murat Çalık CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı

Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı

Murat Ongun Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İmamoğlu'nun kasası ve karanlık paranın kuryesi Fatih Keleşİmamoğlu'nun kasası ve karanlık paranın kuryesi Fatih Keleş

Fatih Keleş CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"

Can Akın Çağlar CHP'li İBB Genel Sekreteri

Emrah Bağdatlı Murat Ongun'un yardımcısı

Emre Yeşilördek CHP'li İBB'de finans danışmanı

Elçin Karaoğlu CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Ertan Yıldız CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan inşaat'ın sahibi

Paradan kule skandalındaki kilit isim Tuncay YılmazParadan kule skandalındaki kilit isim Tuncay Yılmaz

Tuncay Yılmaz İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü

"Kalfa" Adem Soytekin Asoy İnşaat'ın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"

Ali Gül Gül İnşaat'ın sahibi

4 BAŞLIKTA RANT ŞEBEKESİ

"Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.



HİZMET HIRSIZI EKREM
Bilindiği üzere yerel seçimler öncesi kaybedeceğiz korkusuyla oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de taviz vermiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü.



YALANI KISA SÜRMÜŞTÜ
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürmüştü. Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirilmişti.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem olmuştu.



MURAT KURUM YALANLARI BİR BİR YÜZÜNE VURDU
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP İBB Başkan adayının metro yalanını yüzüne vurdu.

Rant peşinde koşarak hizmet hırsızlığına yeltenen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yerden yere vuran Kurum, "Daha birkaç gün önce yalanları yüzlerine vurduğumuzda elleri ayakları birbirine dolaştı." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum CHP'li İmamoğlu'nun 'metro yalanını' yüzüne vurdu!



Kurum şu ifadeleri kullandı:

Daha birkaç gün önce yalanları yüzlerine vurduğumuzda elleri ayakları birbirine dolaştı. Öyle korktular ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan hattı şimdi alelacele metro hattının ismini değiştirdiler sonra da sözde yapıp yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. 'Yapım çalışmalarına başlama töreni' siz böyle bir tören duydunuz mu? Ya temel atarsın, ya açılış yaparsın. Bunların töreni başlama töreni, yapraklardan alkış bekleme töreni, temel atmama töreni yeni icatları bu dönemde gördük. Temel atma değil, hizmete alma değil çalışmaya başlatmaya töreni yapıyorlar. Düşüne biliyor musunuz! Temel atma diyemiyorlar çünkü ortada ne temel var ne metro var. Bu da seçim korkusuyla aslında alelacele yapılmış icraatlardan bir tanesi. Ama korkunun ecele faydası yok.

İmamoğlunun yalanı belgelerle patladı! AK Partinin temelini attığı CHP grubunun hayır dediği metrolara Sıfırdan yaptık diyerek çöktüİmamoğlunun yalanı belgelerle patladı! AK Partinin temelini attığı CHP grubunun hayır dediği metrolara Sıfırdan yaptık diyerek çöktü
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleşin Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağlarında arsa aldığı ortaya çıktıKirli parayı taşıyan Fatih Keleşin Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağlarında arsa aldığı ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı seçildi! Kürsüden Başkan Erdoğan’a mesaj verdi: Yeni yüzyılın kurtarıcı liderisiniz bırakamazsınız
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi
Manisa Belediyesi
Fenomen soruşturmasının yeni detayları ortaya çıktı! Bülent Cihantimur’un mal varlığı ve yurt dışı giriş çıkışları mercek altında!
Okan Buruk’tan sürpriz stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı 11’i
Son dakika: Başkan Erdoğan bugün Konya’da
Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler
Son dakika: Büyük İstanbul depremi ne zaman? Uzman isimden korkutan uyarı: 4 koldan kırılsa 7,8’lik deprem olur | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Tel Aviv yangın yeri! Katil Netanyahu karşıtı İsrailliler sokakları ateşe verdi
Dolandırıcıların yeni kapısı: GES! Ramazan geldi şimdi de umre ile dolandırıyorlar! EPDK’dan uyarı
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu
SON DAKİKA