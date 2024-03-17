CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi

CHP'de 'kara para' kasedi patladı. Ekrem İmamoğlu 'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi. "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı.

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu 'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı. Böylelikle karanlık paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.



RANT AĞINI İFŞA OLDU

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile finanse ettiği rant ağı da ifşa oldu.







Liste şu isimler yer aldı:



Necati Özkan CHP'li IBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajans'ın sahibi



Ünal Uzun CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi