CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rant ağı ifşa oldu! İsim isim İBB bütçesiyle finanse esilen karabasan çetesi

Balya balya paranın kaynağı Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu
Turan Taşkın Özer CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının avukatı
Mehmet Murat Çalık CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı
Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı
Murat Ongun Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İmamoğlu'nun kasası ve karanlık paranın kuryesi Fatih Keleş
Fatih Keleş CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"
Can Akın Çağlar CHP'li İBB Genel Sekreteri
Emrah Bağdatlı Murat Ongun'un yardımcısı
Emre Yeşilördek CHP'li İBB'de finans danışmanı
Elçin Karaoğlu CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü
Ertan Yıldız CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan inşaat'ın sahibi
Paradan kule skandalındaki kilit isim Tuncay Yılmaz
Tuncay Yılmaz İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü
"Kalfa" Adem Soytekin Asoy İnşaat'ın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"
Ali Gül Gül İnşaat'ın sahibi
4 BAŞLIKTA RANT ŞEBEKESİ
"Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.
HİZMET HIRSIZI EKREM
Bilindiği üzere yerel seçimler öncesi kaybedeceğiz korkusuyla oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de taviz vermiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürmüştü.
YALANI KISA SÜRMÜŞTÜ
Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürmüştü. Çünkü bahse konu olan Mahmutbey - Esenyurt metrosunun temeli 21.08.2017'de, Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun temeli 28.04.2017'de Göztepe - Ataşehir hattı ise 28.04.2017 tarihinde temellendirilmişti.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem olmuştu.