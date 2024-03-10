Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar

Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunun altını çizen Türkdoğan, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler." ifadelerini kullandı.
ÖZEL'DEN İNKAR
Ortakları DEM açık açık Ankara'da yapılan ittifakı dillendirirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı programda, Ankara'daki kirli pazarlığı inkar etti.
Özel, DEM'li Türkdoğan'ın "Ankara'nın 3 ilçesinde kent uzlaşısı" sözlerine şu ifadeleri kullandı:
"Kesin bir dille söylüyorum, öyle bir şey yok. Kent uzlaşısı yapacak olsak... Polatlı'da MHP'den bize geçmiş bir belediye başkanı var orada. Polatlı'da milliyetçi hassasiyetin yüksek olduğu bir yer var. Orada açık ara kazanılan bir seçim var. E şimdi ben kent uzlaşısını Etimesgut'ta yapmamışım, dünya kadar Kürt seçmen var, onların oyu belirleyici olacak. Mamak'ta kent uzlaşısı yapmamışım Alevilerin, Kürtlerin dünya kadar yaşadığı ve HDP'nin adayının çok ciddi oy alma potansiyeli olan bir yer. Gideceğim Polatlı'da MHP'den CHP'ye transfer olmuş aday gelmiş, seçimi de açık ara kazanacak, orada mı yapacağım. Bu nasıl bir şey?"
HANİ ÜLKÜCÜYDÜN MANSUR?
Özel'in inkarı sonrası DEM'den nasıl bir hamle geleceği büyük merak konusu oldu. Öte yandan söz konusu durumun Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişi ile çelişmesi ise CHP tabanında büyük eleştirilere neden oldu.
SADECE 3 İLÇEDE DEĞİL ANKARA'NIN TAMAMINDA
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, CHP-DEM ittifakına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sadece üç ilçe değil, Ankara'nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Başkentte iş birliği Ankara adına, başkentimiz adına, devletimiz adına çok üzücü. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun"
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAKI BOZMAYIN MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.
Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.