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Ankara'da ağır DEM'lenme! CHP ve DEM'den Polatlı, Yenimahalle ve Bala'da Kandil uzlaşısı! DEM'li Öztürk Türkdoğan'dan itiraf Özgür Özel'den inkar

31 Mart yerel seçimleri için PKK partisi DEM ile kirli pazarlığa oturan CHP, Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapmıştı. CHP'nin Ankara'da DEM'lendiğini gözler önüne seren açıklama DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan'dan geldi. Türkdoğan, Polatlı, Yenimahalle ve Bala'da kent uzlaşısı yapıldığı söyledi ancak Özgür Özel iş birliğini "Kesinlikle böyle bir şey yok" diyerek inkar etti. Duruma tepki gösteren Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok ise “Sadece üç ilçe değil, Ankara’nın tamamında bir iş birliği gözüküyor" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:01 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:34
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar

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Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP ile DEM arasındaki Kandil uzlaşısına şahit oluyor.

Kent uzlaşısı altında Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de CHP ile ittifak yapan DEM'den geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama geldi. CHP ile DEM'in bu kez de Ankara için kirli bir pazarlığa oturduğu ortaya çıktı.

3 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEDİLER
DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Türkdoğan bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu ifade etti.

PAROLA: KANDİL UZLAŞISI
Türkdoğan, "Yenimahalle dahil bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçede de kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi de belirtmek isterim" dedi.

Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunun altını çizen Türkdoğan, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler." ifadelerini kullandı.

DEM'li Öztürk Türkdoğan'dan itiraf Özgür Özel'den inkar

ÖZEL'DEN İNKAR
Ortakları DEM açık açık Ankara'da yapılan ittifakı dillendirirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı programda, Ankara'daki kirli pazarlığı inkar etti.

Özel, DEM'li Türkdoğan'ın "Ankara'nın 3 ilçesinde kent uzlaşısı" sözlerine şu ifadeleri kullandı:

"Kesin bir dille söylüyorum, öyle bir şey yok. Kent uzlaşısı yapacak olsak... Polatlı'da MHP'den bize geçmiş bir belediye başkanı var orada. Polatlı'da milliyetçi hassasiyetin yüksek olduğu bir yer var. Orada açık ara kazanılan bir seçim var. E şimdi ben kent uzlaşısını Etimesgut'ta yapmamışım, dünya kadar Kürt seçmen var, onların oyu belirleyici olacak. Mamak'ta kent uzlaşısı yapmamışım Alevilerin, Kürtlerin dünya kadar yaşadığı ve HDP'nin adayının çok ciddi oy alma potansiyeli olan bir yer. Gideceğim Polatlı'da MHP'den CHP'ye transfer olmuş aday gelmiş, seçimi de açık ara kazanacak, orada mı yapacağım. Bu nasıl bir şey?"

HANİ ÜLKÜCÜYDÜN MANSUR?
Özel'in inkarı sonrası DEM'den nasıl bir hamle geleceği büyük merak konusu oldu. Öte yandan söz konusu durumun Mansur Yavaş'ın ülkücü geçmişi ile çelişmesi ise CHP tabanında büyük eleştirilere neden oldu.

SADECE 3 İLÇEDE DEĞİL ANKARA'NIN TAMAMINDA
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, CHP-DEM ittifakına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sadece üç ilçe değil, Ankara'nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Başkentte iş birliği Ankara adına, başkentimiz adına, devletimiz adına çok üzücü. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun"

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PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAKI BOZMAYIN MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.

Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.



TERÖRİSTBAŞI KARASU KENT UZLAŞISINA ÖVGÜLER DİZDİ
Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP iş birliğine övgüler diziyor. Yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunu belirten Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var.

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En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" demişti.



AHMET ÖZER'İN KİRLİ SİCİLİ
CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

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