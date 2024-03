Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu

Bülent Duman





Güncel yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 12'si tutuklandı.



ÜÇ BÖLGE ÜZERİNDEN YÖNETME FİKRİ

FETÖ elebaşı Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine örgütün yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanmak ve eleman temin etmek için yeni yöntemler geliştirdiği belirlendi.



Örgütün yurt dışında bulunan sözde beyin takımının tasarladığı fikirleri gizli haberleşme yöntemleriyle ülke içinde bulunan mensuplarına aktararak bu fikirleri hayata geçirmeye çalıştığı, eleman sayısı daralan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek militan bulmakta zorlanan örgütün Türkiye'yi İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetme gayreti içinde olduğu tespit edildi.