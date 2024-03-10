Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürüttüğü "Makas" operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgüte bağlı esnafların, işletmelerinde bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantılarda örgütün güncel durumunu ele aldıkları ve örgüt üyelerinden himmet ve kurban parası adı altında örgüte para topladıkları belirlenmişti.
Bülent Duman
Güncel yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 12'si tutuklandı.
ÜÇ BÖLGE ÜZERİNDEN YÖNETME FİKRİ
FETÖ elebaşı Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine örgütün yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanmak ve eleman temin etmek için yeni yöntemler geliştirdiği belirlendi.
Örgütün yurt dışında bulunan sözde beyin takımının tasarladığı fikirleri gizli haberleşme yöntemleriyle ülke içinde bulunan mensuplarına aktararak bu fikirleri hayata geçirmeye çalıştığı, eleman sayısı daralan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek militan bulmakta zorlanan örgütün Türkiye'yi İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetme gayreti içinde olduğu tespit edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in evi.
FİNANSAL ZİNCİR DEŞİFRE OLDU
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında FETÖ'nün örgütteki dağılmayı önlemek için "Finansal Yapılanma" adı altında özellikle örgütten tutuklu, hükümlü ve tahliye olanlar ile kamu görevinden açığa alınanlar ve bunların yakınlarına yardım edilmesine yönelik finansal bir zincir kurduğu belirlendi.
Bu zincirlerin başına örgüte sadık olduğu bilinen ancak deşifre edilmemiş, işlem görmemiş kişilerin getirilmesi yine bu kişilerin altına 'muavenetçi' tabir edilen üyeler yerleştirip, bunlar aracılığıyla paraların dağıtımının sağlanması yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.