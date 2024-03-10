CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu





2) Ekrem İmamoğlu'nın gözü karardı, 'Kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile ittifaka giderken başta İstanbul Esenyurt ve Mersin Toroslar'ı bölücü PKK terör örgütünün siyasi kanadına teslim etti. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da KAZANMASI için mağduriyet yaratmak zorunda olduğunu etrafına söylüyor. Gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm CHP'lilerini yok sayarak Kandil'e vermeyi bile düşünüyor.



DEM Parti'nin oylarını alamazsa seçilme ihtimalinin bile olmadığını aynanın karşısına geçip kendisine sürekli söylüyor. Peki Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu kadar kirli ittifaklar yapması parti içinde nasıl karşılanıyor?



İmamoğlu, DEM aşkını ilan ederken, Özgür Özel'i de bitiriyor.



Özel'in ne kadar sıradan olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. İmamoğlu'nun her tepkisine cevap vermekten korkan bir Özgür Özel var.

Afyonkarahisar krizi, CHP'de ciddi krize neden oldu. Çünkü parti içindeki ulusalcılar, İmamoğlu'nun Kandil'e bu kadar taviz vermesini kabul etmiyor. İmamoğlu ise milyarlarca lirayı reklam için harcarken, Kandil'in tüm isteklerine boyun eğiyor.

İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmayan DEM'e bu emri kandil verdi. Aynı kandil bu konuda Ekrem İmamoğlu'na da garanti vermişti. Kesinleşen CHP'nin İstanbul ilçeleri belediye meclis üyeleri listesine bakınca, Ekrem İmamoğlu 34 kişilik kontenjanıyla HDP-DEM IBB'de grup kuruyor.

Kandil'den yönetilecek bu grup, İstanbul'un güvenliği için de büyük tehlike.