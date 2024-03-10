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CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul'da 17 ilçedeki PKK listesi

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti'ye 48 meclis üyesi adaylığı verdi. Seçimde DEM'in CHP'ye vereceği destek karşılığında ise iki partinin "İBB'de grubu olmayan DEM'e grup kurdurma" konusunda anlaştığı öğrenildi. Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Özel ve İmamoğlu, 40 ilden daha büyük nüfusa sahip Trakya'nın stratejik güzergahı Esenyurt'u ve Akdeniz'in stratejik noktası Mersin-Toroslar'ı PKK-HDP-DEM'e teslim etmeyi planlanlıyor" diyerek kirli ittifakı sisler kalktı örtü yırtıldı ifadeleri ile yorumladı.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 08:47 Güncelleme 10 Mart 2024, 09:22
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi

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14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti ise 3 milletvekili çıkardı. Milletvekili seçimlerinde 38 milletvekilini küçük partilere veren CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'ye 48 meclis üyesi adaylığı verecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel.CHP Genel Başkanı Özgür Özel.


CHP'nin İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayını listesine aldığını ortaya çıktı.

Esenyurt'ta 10, Sancaktepe'de 5, Şişli'de 4, Ataşehir, Tuzla ve Zeytinburnu'nda 3'er Meclis üyesi adayı CHP listelerinde yer aldı. DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralarda olduğu, DEM Parti'nin CHP'nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ilk defa grup kuracağı ifade ediliyor.


DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. DEM Parti; Esenyurt, Sancaktepe, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Zeytinburnu Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Maltepe, Beyoğlu, Bahçelievler, Çekmeköy, Fatih, Pendik ve Şile ilçelerinde 48 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek. DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:



SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1. SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023'te Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)
5. SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)
7. SIRA- Cevdet Dalkılıç 8. SIRA- Dicle Özdaş 10. SIRA- Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)



BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1. SIRA - DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11. SIRA- Elif Yıldırım

TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA- Musa Avyüzen
16. SIRA- Dilek Ateş



EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA- DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
9. SIRA- Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)

ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA- DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
13. SIRA- Hüseyin Kazan

ATAŞEHİR'DE DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA - Raşhan Sertkaya Daniş
18. SIRA - Liva Gür
1. SIRA - (KONTENJAN)- Müslüm Kocaoğlu



ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
2. SIRA- Abdulcebar Barış (Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı.. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada; "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.
14. SIRA- Gülşen Kal Uzunyayla
1. SIRA- (KONTENJAN)- Mahir Kaya

ESENYURT'TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3- SIRA- Osman Yalçın
7- SIRA- Yıldız Serinyel
9- SIRA- Orhan Yeler
13- SIRA- Memet Tel
16- SIRA- Elvan Uçar Kordu
19- SIRA- Menduh Kaplan
20- SIRA- Murat Turğut
22- SIRA- Güven Yılmaz
24- SIRA- Kenan Özyolcu



KARTAL'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3- SIRA- Sinan Kılıç
13- SIRA- Cemalettin Yüksel

SARIYER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3- SIRA- İsmail Çarboğa
22- SIRA-Mehmet Tel

MALTEPE'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
5- SIRA- Suat Karaoğlan
22- SIRA- Şükrü Akçadağ



ŞİŞLİ'DE DEM PARTİLİ 4 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA- (KONTENJAN) Fatma Özel İzol
8 SIRA- HDP İstanbul İl yöneticisi Ebru Özdemir (2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu. HDP Şişli ilçesi Eşbaşkanı)
20 SIRA- Sinan Gökçe
25 SIRA- Ümran Deniz Tuna

BAHÇELİEVLER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
9 SIRA – Veysi Eripek
19 SIRA - Esin İzel Uysal

PENDİK'TE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
4 SIRA – Osman Dirim
15 SIRA- Mahsum Arvas

AVCILAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
2 SIRA – Nilüfer Yeşiltepe
15 SIRA – Sidar Şimşek



FATİH'TE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3 SIRA – Güzin Alpaslan (2014 yılında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a destek veren mimar ve mühendisler arasında yer aldı)
15 SIRA – Can Kalaycıoğlu

ÇEKMEKÖY'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
2 SIRA – Cengiz İnce
10 SIRA- Mehmet Bilal Tekin

ŞİLE'DE DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
2 SIRA – Halis Kökbalık (DEM Partili Halis Kökbalık, 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden seçime girmiş ve meclis üyesi seçilmişti)



ÖZER: "KÜRTLER'İN DEVLET KURMA HAKKI VARDIR"

CHP; Esenyurt ilçe belediye başkan adayını değiştirmişti. Ali Gökmen'in yerine Ahmet Özer getirildi. Ahmet Özer, 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı oldu ve Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunan bir isim. DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'in açıklamaları şöyle: "Asıl mesele Rojava'dır. Bana göre 2015'teki barış süreci bundan dolayı zarar gördü. İktidardaki AK Parti, Rojava Kürtlerini ve Güney Kürtlerini düşman olarak değil dost olarak görmelidir.

Sorun bu şekilde çözülürse Türkiye Kürtleri de kendi sorununu çözecektir. Demokrasinin ve barışın gelmesi için büyük bir temel atılacaktır. Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler'in devlet kurma hakkı vardır. AK Parti ve MHP, DEM Parti'nin CHP ile dost olmasına izin vermiyor. DEM, CHP ile işbirliği yaparsa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Balıkesir belediyelerini kazanacak. Bu kez CHP'nin işi zorlaşır. Bu nedenlerle DEM ile CHP arasındaki ilişkiyi bozmak istiyorlar. DEM Partisi İstanbul'daki adaylarını açıkladı ancak diğer illerde henüz netlik kazanmadı. CHP ile DEM arasında görüşmeler olacağına inanıyorum."

Ahmet ÖzerAhmet Özer



ANKARA'DA 3 İLÇEDE CHP-DEM PARTİ İTTİFAKI DEM

Parti, CHP lehine Ankara'nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti. DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunun belirterek, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan adayı Nuriye ArslanDEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan adayı Nuriye Arslan



NURİYE ARSLAN: "İSTİKLAL MARŞINI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan adayı Nuriye Arslan, belediye meclis üyesi olduğu Akdeniz'de Meclis toplantılarında yaşadığı polemiklerle sık sık gündemde yer alıyordu. Arslan, meclis toplantılarında İstiklal Marşı okumadığı gerekçesiyle verilen tepkilere, "İstiklal Marşını okumak zorunda değilim" demişti. Nuriye Arslan'ın adaylığını CHP de destekliyor.

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, CHP'nin ülke güvenliğini riskli duruma getirmeye destek olduğuna dair dikkat çekerek önemli tespitlerde bulundu.

Bülent Erandaç, 'İmamoğlu'nun kandil aşkı' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Sisler kalktı, örtü yırtıldı...

31 Mart yaklaşırken, kapalı kapılar arkasında CHP/HDP-DEM Parti KANDİL ittifakı netleşti...
1) Ekrem İmamoğlu, "DEM Parti'yi belediye binasına sokmam" diyen CHP Afyonkarahisar adayı Köksal'a "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu



2) Ekrem İmamoğlu'nın gözü karardı, 'Kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile ittifaka giderken başta İstanbul Esenyurt ve Mersin Toroslar'ı bölücü PKK terör örgütünün siyasi kanadına teslim etti. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da KAZANMASI için mağduriyet yaratmak zorunda olduğunu etrafına söylüyor. Gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm CHP'lilerini yok sayarak Kandil'e vermeyi bile düşünüyor.


DEM Parti'nin oylarını alamazsa seçilme ihtimalinin bile olmadığını aynanın karşısına geçip kendisine sürekli söylüyor. Peki Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu kadar kirli ittifaklar yapması parti içinde nasıl karşılanıyor?

İmamoğlu, DEM aşkını ilan ederken, Özgür Özel'i de bitiriyor.

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Özel'in ne kadar sıradan olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. İmamoğlu'nun her tepkisine cevap vermekten korkan bir Özgür Özel var.

Afyonkarahisar krizi, CHP'de ciddi krize neden oldu. Çünkü parti içindeki ulusalcılar, İmamoğlu'nun Kandil'e bu kadar taviz vermesini kabul etmiyor. İmamoğlu ise milyarlarca lirayı reklam için harcarken, Kandil'in tüm isteklerine boyun eğiyor.

İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmayan DEM'e bu emri kandil verdi. Aynı kandil bu konuda Ekrem İmamoğlu'na da garanti vermişti. Kesinleşen CHP'nin İstanbul ilçeleri belediye meclis üyeleri listesine bakınca, Ekrem İmamoğlu 34 kişilik kontenjanıyla HDP-DEM IBB'de grup kuruyor.

Kandil'den yönetilecek bu grup, İstanbul'un güvenliği için de büyük tehlike.


Ekrem İmamoğlu Esenyurt Belediye başkan adayını geri çekmiş, CHP'nin meclis üyesi listesinden 17'sini HDP/ DEM'e ayırmıştı. DEM Parti için Sancaktepe'de 5, Sarıyer'de 2 meclis üyesi adayını da CHP listelerine koyan İmamoğlu, Kandil'in tebriğini de aldı.


İmamoğlu, İstanbul'a hiçbir eser kazandırmazken, günde 500 kişinin yemek yediği sadece 9 Kent Lokantası'nı çılgın proje olarak sunarken şunu düşünüyor?

"Sosyal medya trollerime milyarlarca lira veriyorum. Onlar 9 Kent Lokantası'nı 900 bile gösterir. Yıllar önce temeli atılmış metro inşaatlarının temelini ben attım derim, trollerim da çalışır. Zaten ikna olmaya hazır bekleyen bir kitle var" diyor.

İstanbul tarihinin en kötü günlerini geçirirken, onun tek derdi ne pahasına olursa olsun İstanbul'u kazanmak.


Ekrem bey, İstanbul'u almak bu kadar önemliyse, neden çalışmadınız?



Neden hizmet yapmadınız?

Evet Ekrem İmamoğlu, "Ego ve kibir abidesi oldu. Çeşitli zaman ve yerlerde, öfkeli, asabi polemiklere giriyor. Hiç utanmadan rahmetli Kadir Topbaş'ın temelini attığı metrolarla ilgili, "Temelini ben attım" yalanını söylüyor. Yapmadıklarını 'yaptım' gibi gösterme konusunda sizin elinize kimse su dökmek Ekrem bey? Metroların çalışmadığı, yürüyen merdivenlerde can verme ihtimallerinin yaşandığı, trafiğin artık çekilmez olduğu İstanbul'a hizmet yerine yalanlarla seçim kazanacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz?

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SONUÇ:

CHP EŞ BAŞKANLARI Özel ve İmamoğlu, 40 ilden daha büyük nüfusa sahip TRAKYA'nın stratejik güzergahı İstanbul-Esenyurt''u ve Akdeniz'in stratejik noktası Mersin- Toroslar'ı PKK-HDP-DEM'e teslim etmeyi planlıyor. CHP de Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu da ülke güvenliğini riskli duruma getirmeye destek oluyor.

AMAN DİKKAT....

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