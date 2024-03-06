CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak'ta son buldu! Burcu Köksal'ın DEM restini Özgür Özel yuttu: "Aman başkanım sen düzelt"





DEM'Lİ SAKIK'TAN TEPKİ



Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi. Kol kola seçimlere gittiği CHP'ye "faşist, ırkçı" ifadeleriyle sert çıkan Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana "mikro milliyetçi" dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.

TEPKİ GELDİ ÖZGÜR ÖZEL UŞAK'TA KUŞAK DEĞİŞTİRDİ



Afyonkarahisar'da milliyetçilik oyunu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta kuşak değiştirdi. Sakık'ın ifadelerinin ardından Burcu Köksal'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek milletin aklıyla alay eden Özel, "Afyon'da konuşurken küçük bir dil sürçmesi yaşandı. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardında kadar tüm siyasi partilere açıktır." dedi.