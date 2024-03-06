SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak'ta son buldu! Burcu Köksal'ın DEM restini Özgür Özel yuttu: "Aman başkanım sen düzelt"

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola giden CHP, seçim meydanlarından milletin aklıyla alay ediyor. Seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışan CHP'liler adeta milliyetçilik oyunu oynuyor. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. DEM'li Sırrı Sakık'ın sosyal medyada tepki göstermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak'taki mitingde geri vites yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 21:25 Güncelleme 06 Mart 2024, 22:07
CHP’lilerin Afyonkarahisar’daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak’ta son buldu! Burcu Köksal’ın DEM restini Özgür Özel yuttu: Aman başkanım sen düzelt

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola giden CHP, seçim meydanlarından milletin aklıyla alay ediyor.

CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü!


MEYDANLARDA MİLLİYETÇİLİK PALAVRASI

Kandil'in talimatı ile 'kent uzlaşısı' maskesi adı altında CHP listelerinden birçok DEM'linin seçime gireceği biliniyor. Buna rağmen seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışan CHP'liler adeta milliyetçilik oyunu oynuyor.

KAPILAR DEM PARTİ'YE KAPALI YALANI

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, bugün yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

AK PARTİ'YE İFTİRA

Afyonkarahisar'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Köksal, milliyetçilik oyununda AK Parti'yi hedef alarak iftira atmaktan geri durmadı. AK Parti'nin kapalı kapılar ardından DEM Parti ile pazarlık yaptığı yalanını ortaya atan Köksal, "AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" diyerek skandal ifadeler kullandı.



DEM'Lİ SAKIK'TAN TEPKİ

Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kol kola seçimlere gittiği CHP'ye "faşist, ırkçı" ifadeleriyle sert çıkan Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana "mikro milliyetçi" dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.

TEPKİ GELDİ ÖZGÜR ÖZEL UŞAK'TA KUŞAK DEĞİŞTİRDİ

Afyonkarahisar'da milliyetçilik oyunu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta kuşak değiştirdi. Sakık'ın ifadelerinin ardından Burcu Köksal'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek milletin aklıyla alay eden Özel, "Afyon'da konuşurken küçük bir dil sürçmesi yaşandı. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardında kadar tüm siyasi partilere açıktır." dedi.

KÖKSAL'IN BEĞENDİĞİ PAYLAŞIM YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Özel'in açıklamalarına rağmen CHP'li Köksal'ın sosyal medya hesabında açıklamalarını paylaşan bir hesabın paylaşımını beğendiği ortaya çıktı. Bu durum siyaset kulislerinde, "Partide Özgür Özel'i ciddiye alan yok" değerlendirmelerine neden oldu.

Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürdü. Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye rest çekti.

CHP DEMle ittifak uğruna Öcalana özgürlük noktasına geldi! Özgür Özel tecrit kalksın diyen Ahmet Türkü övdü: Çok sevdiğim biriCHP DEMle ittifak uğruna Öcalana özgürlük noktasına geldi! Özgür Özel tecrit kalksın diyen Ahmet Türkü övdü: Çok sevdiğim biri

İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEMe istikamet çizdi: Özgür Özele kayyum talimatıİşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEMe istikamet çizdi: Özgür Özele kayyum talimatı
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu "Bu sadece yerel seçim değil" deyip CHP - DEM'e istikamet çizdi: Özgür Özel'e 'kayyum' talimatı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar
CHP’lilerin Afyonkarahisar’daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak’ta son buldu! Burcu Köksal’ın DEM restini Özgür Özel yuttu: Aman başkanım sen düzelt
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEM’e istikamet çizdi: Özgür Özel’e ’kayyum’ talimatı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar
Eyüpsultan’da 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı! Skandal savunma: Annelik iç güdüsü
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar
Esra Erol’da Sabriye’nin 24 yaş küçük sevgilisi Murat katil mi? O ihbar ortalık karıştırdı...
Son dakika: Fondaş Enver Aysever Özgür Özel’in Erdal Beşikçioğlu hakkındaki Beşikten polis sözleriyle dalga geçti: Pavyona düşmek daha iyi
AK Parti’den emekli maaşı açıklaması! O tarih işaret edildi... Yeni düzenleme mi geliyor?
Almanya’da Bundeswehr sızıntısının ardından yeni skandal: Savunma Bakanlığının verileri dünyaya açık! Şifre: 1234
İşte Yaşam Vadileri gerçeği! Ekrem İmamoğlu yaptık dedi yine algı çıktı
Aziz Yıldırım’dan olay açıklama! Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Kamu çalışanları dikkat! Bakan Vedat Işıkhan’dan ’toplu sözleşme ikramiyesi’ açıklaması: CHP yüzünden aylıkları 345 TL azalacak
CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni
Süper Salı’da sandıktan rövanş çıktı! ABD’de seçimin kaderi belirleniyor: Trump’dan zafer konuşması Biden’a Gazze darbesi
SON DAKİKA