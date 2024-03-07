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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 09:25

CHP'de ''DEM'' kaosu! Özgür Özel başka, CHP’li Burcu Köksal başka konuştu: ‘’Kapıdan sokmam’’

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola giden CHP, seçim meydanlarından milletin aklıyla alay ediyor. Seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışan CHP'liler adeta milliyetçilik oyunu oynuyor. Dün CHP'nin seçim bürosu açılışında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. DEM'li Sırrı Sakık'ın sosyal medyada tepki göstermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak'taki mitingde geri vites yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürerek dil sürçmesi olmadığını ifade etti. Bu durum parti içinde büyük bir kavganın olduğunu gözler önüne serdi.

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