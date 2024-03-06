İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu "Bu sadece yerel seçim değil" deyip CHP - DEM'e istikamet çizdi: Özgür Özel'e 'kayyum' talimatı

PKK elebaşı Mustafa Karasu
ELEBAŞI KARASU VE ÖZGÜR ÖZEL'İN 'KAYYUM' BİRLİĞİ
"Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat veren Mustafa Karasu, "Kürt halkı bunu bilerek tabi ki yerel seçimlere gitmeli" dedi.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta DEM Parti ile söylem birliği yaparak terörle iltisaklı belediyelerde bulunan kayyumlara karşı çıkıyor.
Özel, dün Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak şu durumdan çok rahatsısız. Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekmişti.
PKK elebaşı Mustafa Karasu
"BU SADECE YEREL SEÇİM DEĞİL..."
PKK elebaşı Mustafa Karasu, Kandil'deki ininden sarf ettiği rezil sözler bununla da sınırlı kalmadı.
Karasu, "Kürt halkı. iradesini ortaya koymalı. Seçimde kendi iradesini göstermeli. Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir. Kürt halkının, "Benim iradem budur. Ben özgürlük istiyorum, kimliğimi istiyorum, kültürümü istiyorum. Kendi kendini yönetmek istiyorum" iradesini göstermesidir" ifadelerini kullandı.
Bu sözler 'yerel özerklik' ve 'kayyum' temeline oturtulan CHP - DEM ittifakını akıllara getirdi.
"AK PARTİ VE MHP'Yİ ÇÖKERTECEĞİZ"
"Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir" diyen Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu.