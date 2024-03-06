İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu "Bu sadece yerel seçim değil" deyip CHP - DEM'e istikamet çizdi: Özgür Özel'e 'kayyum' talimatı

Yerel seçimlere günler kala CHP - DEM - Kandil üçgeninde saflar sıkılaşıyor. "DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi. Bölücü ittifak, Adana ve Mersin'de de kayıtlara geçti. CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı. Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir yandan da Kandil'deki elebaşları CHP - DEM'e yol haritası çizmek için sıraya girdi. PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ PKK elebaşı Mustafa Karasu , CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı verdi. Karasu'nun bu talimatı sonrası Başak Demirtaş adaylıktan el çektirildi, Ekrem İmamoğlu'na alan açıldı. Takip eden süreçte de 'kent uzlaşısı' maskesiyle birçok noktada ortak aday çıkarıldı. DEM'lilere CHP listelerinden yer tahsis edildi. Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

PKK elebaşı Mustafa Karasu



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki terör ininden CHP - DEM ittifakına yeni istikamet geldi.



PKK'DAN CHP - DEM UZLAŞISIYLA EŞ GÜDÜMLÜ 'SOKAK' ÇAĞRISI: İMRALI'NIN KAPILARINI PARÇALAMA ZAMANI



PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Çıkışın yolunu önder APO gösteriyor" diyerek DEM Parti ve bileşenlerinin başlattığı sözde özgürlük yürüyüşünü kutladı. CHP'nin DEM'e peşkeş çektiği Esenyurt'taki APO mitingine arka çıktı.



DEM Partililere 'söylem safhasından eylem safhasına' geçin talimatı veren Karasu, "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır. O kapılar kırılabilir, parçalanabilir. Meşruiyeti kalmamıştır. Meşruiyeti kalmayan hiçbir şey ayakta duramaz" diyerek sokak çağrısı yaptı.

CHP - DEM HATTINDA 'ÖCALAN' PAZARLIĞI



Bilindiği üzere CHP ve DEM ittifak görüşmeleri sırasında Öcalan pazarlığı yapmıştı. DEM Partili Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmelerde asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etmişti.



PKK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan illerini 'kürdistan' olarak tanımlayarak CHP - DEM hattındaki 'kent uzlaşısı'nın önemli olduğunu ima etti.