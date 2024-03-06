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İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu "Bu sadece yerel seçim değil" deyip CHP - DEM'e istikamet çizdi: Özgür Özel'e 'kayyum' talimatı

Kandil'deki terör ininden CHP - DEM ittifakına yeni istikamet geldi. PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP - DEM uzlaşısıyla eş güdümlü olarak 'sokak' çağrısı yaptı "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" dedi. CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu. Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de 'kayyum' birliği yaptı. Özel'in "CHP olarak kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası" Karasu, "Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat verdi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 14:51 Güncelleme 06 Mart 2024, 15:25
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEM’e istikamet çizdi: Özgür Özel’e ’kayyum’ talimatı

Yerel seçimlere günler kala CHP - DEM - Kandil üçgeninde saflar sıkılaşıyor.

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi. Bölücü ittifak, Adana ve Mersin'de de kayıtlara geçti.

CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı. Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Bir yandan da Kandil'deki elebaşları CHP - DEM'e yol haritası çizmek için sıraya girdi.

PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ

PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı verdi. Karasu'nun bu talimatı sonrası Başak Demirtaş adaylıktan el çektirildi, Ekrem İmamoğlu'na alan açıldı. Takip eden süreçte de 'kent uzlaşısı' maskesiyle birçok noktada ortak aday çıkarıldı. DEM'lilere CHP listelerinden yer tahsis edildi.

Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki terör ininden CHP - DEM ittifakına yeni istikamet geldi.

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PKK elebaşı Mustafa Karasu, "Çıkışın yolunu önder APO gösteriyor" diyerek DEM Parti ve bileşenlerinin başlattığı sözde özgürlük yürüyüşünü kutladı. CHP'nin DEM'e peşkeş çektiği Esenyurt'taki APO mitingine arka çıktı.

DEM Partililere 'söylem safhasından eylem safhasına' geçin talimatı veren Karasu, "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır. O kapılar kırılabilir, parçalanabilir. Meşruiyeti kalmamıştır. Meşruiyeti kalmayan hiçbir şey ayakta duramaz" diyerek sokak çağrısı yaptı.

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CHP - DEM HATTINDA 'ÖCALAN' PAZARLIĞI

Bilindiği üzere CHP ve DEM ittifak görüşmeleri sırasında Öcalan pazarlığı yapmıştı. DEM Partili Tayip Temel, CHP ile yapılan görüşmelerde asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etmişti.

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan illerini 'kürdistan' olarak tanımlayarak CHP - DEM hattındaki 'kent uzlaşısı'nın önemli olduğunu ima etti.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu

ELEBAŞI KARASU VE ÖZGÜR ÖZEL'İN 'KAYYUM' BİRLİĞİ

"Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat veren Mustafa Karasu, "Kürt halkı bunu bilerek tabi ki yerel seçimlere gitmeli" dedi.


Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta DEM Parti ile söylem birliği yaparak terörle iltisaklı belediyelerde bulunan kayyumlara karşı çıkıyor.



Özel, dün Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak şu durumdan çok rahatsısız. Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekmişti.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu

"BU SADECE YEREL SEÇİM DEĞİL..."

PKK elebaşı Mustafa Karasu, Kandil'deki ininden sarf ettiği rezil sözler bununla da sınırlı kalmadı.

Karasu, "Kürt halkı. iradesini ortaya koymalı. Seçimde kendi iradesini göstermeli. Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir. Kürt halkının, "Benim iradem budur. Ben özgürlük istiyorum, kimliğimi istiyorum, kültürümü istiyorum. Kendi kendini yönetmek istiyorum" iradesini göstermesidir" ifadelerini kullandı.


Bu sözler 'yerel özerklik' ve 'kayyum' temeline oturtulan CHP - DEM ittifakını akıllara getirdi.

"AK PARTİ VE MHP'Yİ ÇÖKERTECEĞİZ"
"Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir" diyen Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu.

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