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CHP DEM'le ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" noktasına geldi! Özgür Özel 'tecrit kalksın' diyen Ahmet Türk'ü övdü: "Çok sevdiğim biri"

CHP'nin acemi genel başkanı Özgür Özel DEM'le ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" noktasına geldi. "Öcalan'a özgürlük", "yerel özerklik" ve "kayyumlar kaldırılsın" talepleri bulunan DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk'e methiyeler düzen Özel, "Ahmet Türk çok sevdiğim birisidir" dedi. Öte yandan 'kayyum'lar üzerinden hem DEM'le hem de Kandil'le ağız birliği yapan Özgür Özel, "Biz CHP olarak kayyumlardan rahatsızız. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 17:42 Güncelleme 06 Mart 2024, 17:51
CHP DEM’le ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük noktasına geldi! Özgür Özel ’tecrit kalksın’ diyen Ahmet Türk’ü övdü: Çok sevdiğim biri

Yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattındaki kirli ittifak boyut kazanarak büyüyor.

Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Buna karşılık DEM'liler CHP listelerinde kendilerine yer buldu.

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İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE 'APO' MİTİNGİ! İMAMOĞLU'NUN MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI

Daha sonrasında DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise ittifakın en net kanıtlarından biri oldu.

Bunlar hep ittifak! Ekrem İmamoğlundan PKK destekçisi Rojdaya övgü! Alkış tuttuBunlar hep ittifak! Ekrem İmamoğlundan PKK destekçisi Rojdaya övgü! Alkış tuttu


PKK DESTEKÇİSİ ROJDA'YA ÖVGÜ! ALKIŞ TUTTU

Takip eden süreçte İmamoğlu terör destekçisi isimlere alkış tutarak DEM Partililere yanladı.

CHPli Ekrem İmamoğlundan yeni skandal! İBByi terör yuvası haline getirdi yetmedi terörseviciye konser verdirdi! Rojda Şenses vatandaşın parasıyla sahnedeCHPli Ekrem İmamoğlundan yeni skandal! İBByi terör yuvası haline getirdi yetmedi terörseviciye konser verdirdi! Rojda Şenses vatandaşın parasıyla sahnede


Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı dinleyen Ekrem İmamoğlu, "O kadar etkilendim ki, gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." diyerek hem terör destekçisi ismi övdü hem de terörün siyasi ayağı DEM'e mesaj verdi.

PKK elebaşı Murat Karayılan ve Ahmet Türk (en solda)PKK elebaşı Murat Karayılan ve Ahmet Türk (en solda)


ÖZGÜR ÖZEL: AHMET TÜRK ÇOK SEVDİĞİM BİRİSİDİR

Özgür Özel ise ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" noktasına geldi.

CHP'nin acemi genel başkanı Halk TV'de katıldığı yayında, "Öcalan'a özgürlük", "yerel özerklik" ve "kayyumlar kaldırılsın" talepleri bulunan DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk'e methiyeler düzdü. Özel, "Ahmet Türk çok sevdiğim birisidir" dedi.

AHMET TÜRK: ÖCALAN ÜZERİNDEN TECRİT KALKMALI

Özgür Özel'in "çok sevdiğim biri" dediği Ahmet Türk, geride bıraktığımız günlerde bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Türkiye'yi suçlamıştı. Türk, "Bütün dünya ve hukukçular bunun hukuksuz bir durum olduğunu söylüyor. Avukatları ve ailesi ile görüştürülmeme durumu söz konusu. Bu tamamen hukuksuz" demişti.



ÖZEL'DEN DEM VE KANDİL'E 'KAYYUM' VAADİ

Öte yandan Özel, 'kayyum'lar üzerinden hem DEM'le hem de Kandil'le ağız birliği yaptı.

Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak kayyumlardan rahatsısız" diyen Özgür Özel, "Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekti.

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PKK'DAN CHP'YE 'KAYYUM' TALİMATI

Özel'in "CHP olarak kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası Karasu, "Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat verdi.

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