CHP DEM'le ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" noktasına geldi! Özgür Özel 'tecrit kalksın' diyen Ahmet Türk'ü övdü: "Çok sevdiğim biri"

PKK elebaşı Murat Karayılan ve Ahmet Türk (en solda)





ÖZGÜR ÖZEL: AHMET TÜRK ÇOK SEVDİĞİM BİRİSİDİR



Özgür Özel ise ittifak uğruna "Öcalan'a özgürlük" noktasına geldi.



CHP'nin acemi genel başkanı Halk TV'de katıldığı yayında, "Öcalan'a özgürlük", "yerel özerklik" ve "kayyumlar kaldırılsın" talepleri bulunan DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk'e methiyeler düzdü. Özel, "Ahmet Türk çok sevdiğim birisidir" dedi.



AHMET TÜRK: ÖCALAN ÜZERİNDEN TECRİT KALKMALI



Özgür Özel'in "çok sevdiğim biri" dediği Ahmet Türk, geride bıraktığımız günlerde bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Türkiye'yi suçlamıştı. Türk, "Bütün dünya ve hukukçular bunun hukuksuz bir durum olduğunu söylüyor. Avukatları ve ailesi ile görüştürülmeme durumu söz konusu. Bu tamamen hukuksuz" demişti.





ÖZEL'DEN DEM VE KANDİL'E 'KAYYUM' VAADİ



Öte yandan Özel, 'kayyum'lar üzerinden hem DEM'le hem de Kandil'le ağız birliği yaptı.



Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak kayyumlardan rahatsısız" diyen Özgür Özel, "Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekti.