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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 21:05 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 22:06

CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü! "Aman başkanım sen düzelt"

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola giden CHP, seçim meydanlarından milletin aklıyla alay ediyor. Seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışan CHP'liler adeta milliyetçilik oyunu oynuyor. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. DEM'li Sırrı Sakık'ın sosyal medyada tepki göstermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak'taki mitingde geri vites yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürdü.

CHPlilerin Afyonkarahisardaki milliyetçilik tiyatrosu Uşakta son buldu! Burcu Köksalın DEM restini Özgür Özel yuttu: Aman başkanım sen düzelt
CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak'ta son buldu! Burcu Köksal'ın DEM restini Özgür Özel yuttu: "Aman başkanım sen düzelt"

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