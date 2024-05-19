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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar dev bir koreografi gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 18:56 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 19:04
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar dev bir koreografi gerçekleştirdi.

﻿Galatasaray'dan derbiye özel koreografi! İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

Karşı tribüne 'Mayıslar bizimdir' yazılırken, kale arkasına 'Yaz tahtaya bir daha' denilerek geçen sene şampiyon çıkılan derbi anımsatıldı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

Ayrıca Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkılmasına da gönderme yapıldı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

﻿Galatasaray'dan derbiye özel koreografi! İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

İşte o görüntüler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

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