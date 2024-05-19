Galatasaray Fenerbahçe derbisinde flaş koreografi! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar dev bir koreografi gerçekleştirdi.
Karşı tribüne 'Mayıslar bizimdir' yazılırken, kale arkasına 'Yaz tahtaya bir daha' denilerek geçen sene şampiyon çıkılan derbi anımsatıldı.
Ayrıca Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkılmasına da gönderme yapıldı.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...