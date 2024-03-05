TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel’in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler

İMAMOĞLU RAHATSIZ! KILIÇDAROĞLU - ÖZGÜR ÖZEL İTTİFAKINDAN KUŞKU DUYUYOR
Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişki kurmasının Ekrem İmamoğlu'nu bir hayli rahatsız ettiğini söyledi.
İmamoğlu'nun Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu ittifakından kuşku duyduğunu dile getiren Selvi, şu ifadeleri kullandı;
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile ilişki kurması İmamoğlu'nu rahatsız etmiş. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı ittifak yapabileceklerinden kuşkuluymuş. Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman arkasından ağlayan tek kişi Özgür Özel'di. İlk ihaneti o yaptı. Kurultaydan sonra ise Kılıçdaroğlu'na yaklaştı. Ekrem İmamoğlu da "Kılıçdaroğlu'na ihanet eden bana haydi haydi ihanet eder" diye düşünüyormuş. Ona göre Özgür Özel'i tasfiye etmek için tedbir geliştirmiş.
'EKREMCİLER' ÖZEL'İ İMAMOĞLU'NA RAPORLUYOR
Öte yandan Genel Merkez'deki 'Ekremciler' Özgür Özel'i adım adım takip ediyor. Özgür Özel'in attığı her adım anında Ekrem İmamoğlu'na bildiriliyor.
1 Nisan öncesi harekete geçen, kurultay için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in yerine düşündüğü isim de şimdiden belli oldu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YERİNE GÖKHAN GÜNAYDIN
O isim Gökhan Günaydın. Bilindiği üzere Günaydın, Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan 'zoom' cuntasının da baş aktörlerinden biri idi. Ekrem İmamoğlu'na verdiği koşulsuz destekle ön plana çıkıyor.
İMAMOĞLU FONDAŞLARI ÜZERİNDEN ÖZEL'İ YIPRATIYOR
Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki fondaşlar üzerinden Özgür Özel'i yıpratmayı da ihmal etmiyor.
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil, "Özgür Özel CHP'nin en çapsız genel başkanı... O konuşunca İmamoğlu ve Yavaş'ın ağzı yüreğine geliyor. Özgür Özel seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılacak. Partiye faydası yok. Bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin. Ben bir CHP seçmeni olarak uyarıyorum. Ne kadar az görünürse o kadar iyi" dedi.
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel arasındaki derin kavgayı gözler önüne seren bir diyalog kayıtlara geçti.
YEMEKTE BİRBİRLERİNİ YEDİLER: İSTANBUL BENDE GERİ KALANINI GÖKHAN SANA ANLATIR
Özgür Özel'in 5 Ocak'ta Ekrem İmamoğlu'nun lansman toplantısında 'Emanetçi genel başkan' konumuna düşmesine dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yemekte yaşananları anlattı.
İmamoğlu'nun Özel'in yüzüne baka baka "İstanbul'u ben belirleyeceğim. Geri kalanı Gökhan sana anlatır. Şimdi benim gitmem gerekiyor" dediğini aktaran Selvi şöyle konuştu;
İşte o toplantıdan önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yemekte buluşuyorlar. Yanlarında İmamoğlu'nun en güvendiği isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek var. İmamoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine kimseyi karıştırmayacağını Özgür Özel'in yüzüne karşı söylüyor. Bazı illerde belediye başkan adaylıklarının belirlenmesinde Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'dan kaynaklı sıkıntılar olduğunu anlatıyor. "İstanbul'u ben belirleyeceğim. Geri kalanı Gökhan sana anlatır. Şimdi benim gitmem gerekiyor" diyor ve kalkıp gidiyor.