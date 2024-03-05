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TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel'in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler

TAKVİM'in günlerdir yazdığı CHP'deki iç entrika boyut kazandı. Ekrem İmamoğlu, 1 Nisan'ı beklemeden kurultay için hazırlıklara başladı. CHP içindeki 'Ekremciler' Özgür Özel'in attığı her adımı İmamoğlu'na raporlarken Özel'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeler İmamoğlu'nu bir hayli endişelendirdi. Özgür Özel'i tasfiye etmekte kararlı olan İmamoğlu'nun genel başkanlığa Gökhan Günaydın'ı düşündüğü kulislerde konuşuluyor. Ekremci fondaşlar ise Özgür Özel'i "çapsız genel başkan, seçimden sonra bırakacak" söylemleriyle yıpratmayı sürdürüyor. Öte yandan 5 Ocak'taki lansman yemeğinde Özgür Özel ve İmamoğlu'nun birbirini yediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 09:30 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:30
TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel’in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ

Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken CHP, Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

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KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu ise 'intikam' odaklı hamleleriyle rotasını 1 Nisan'a kırdı. Bay Bay Kemal, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek geri dönüş sinyali verdi.

İMAMOĞLU 1 NİSAN'I BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇTİ

CHP yerel seçimlere sayılı bir zaman kala içerisine düştüğü kaos ortamından bir çıkış yolu ararken Ekrem İmamoğlu'ndan somut bir adım geldi. İmamoğlu'nun 1 Nisan'ı beklemeden kurultay için hazırlıklara başladığı ekibine de bu yönde talimatlar verdiği öğrenildi.

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TAKVİM GÜNLER ÖNCE YAZDI

TAKVİM, günler öncesinden İmamoğlu'nun tüm ekibi ve İBB bütçesiyle kurultay hazırlığı içerisinde olduğunu yazmıştı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi" başlıklı köşe yazısında konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ GENEL BAŞKANLIKTA TUTMAMAKTA KARARLI"

Selvi, "İmamoğlu şimdiden harekete geçmiş bile. Ama kazansa da kaybetse de Özgür Özel'i tasfiye etmek için düğmeye bastığı söyleniyor. Seçimleri kaybederse CHP'nin başına geçmek için harekete geçeceği, seçimi kazansa dahi Özgür Özel'i genel başkanlıkta tutmamakta kararlı olduğu konuşuluyor" dedi.

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Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nda Kılıçdaroğlu tedirginliği baş göstermiş vaziyette.

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu da tüm hesaplarını 1 Nisan'a göre yapıyor. Kurduğu ofislerle paralel genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e de "Ekrem'i sırtından at" demişti.

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İMAMOĞLU RAHATSIZ! KILIÇDAROĞLU - ÖZGÜR ÖZEL İTTİFAKINDAN KUŞKU DUYUYOR

Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişki kurmasının Ekrem İmamoğlu'nu bir hayli rahatsız ettiğini söyledi.

İmamoğlu'nun Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu ittifakından kuşku duyduğunu dile getiren Selvi, şu ifadeleri kullandı;

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile ilişki kurması İmamoğlu'nu rahatsız etmiş. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı ittifak yapabileceklerinden kuşkuluymuş. Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman arkasından ağlayan tek kişi Özgür Özel'di. İlk ihaneti o yaptı. Kurultaydan sonra ise Kılıçdaroğlu'na yaklaştı. Ekrem İmamoğlu da "Kılıçdaroğlu'na ihanet eden bana haydi haydi ihanet eder" diye düşünüyormuş. Ona göre Özgür Özel'i tasfiye etmek için tedbir geliştirmiş.



'EKREMCİLER' ÖZEL'İ İMAMOĞLU'NA RAPORLUYOR

Öte yandan Genel Merkez'deki 'Ekremciler' Özgür Özel'i adım adım takip ediyor. Özgür Özel'in attığı her adım anında Ekrem İmamoğlu'na bildiriliyor.

1 Nisan öncesi harekete geçen, kurultay için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in yerine düşündüğü isim de şimdiden belli oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YERİNE GÖKHAN GÜNAYDIN

O isim Gökhan Günaydın. Bilindiği üzere Günaydın, Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan 'zoom' cuntasının da baş aktörlerinden biri idi. Ekrem İmamoğlu'na verdiği koşulsuz destekle ön plana çıkıyor.

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İMAMOĞLU FONDAŞLARI ÜZERİNDEN ÖZEL'İ YIPRATIYOR

Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki fondaşlar üzerinden Özgür Özel'i yıpratmayı da ihmal etmiyor.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil, "Özgür Özel CHP'nin en çapsız genel başkanı... O konuşunca İmamoğlu ve Yavaş'ın ağzı yüreğine geliyor. Özgür Özel seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılacak. Partiye faydası yok. Bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin. Ben bir CHP seçmeni olarak uyarıyorum. Ne kadar az görünürse o kadar iyi" dedi.

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Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel arasındaki derin kavgayı gözler önüne seren bir diyalog kayıtlara geçti.

YEMEKTE BİRBİRLERİNİ YEDİLER: İSTANBUL BENDE GERİ KALANINI GÖKHAN SANA ANLATIR

Özgür Özel'in 5 Ocak'ta Ekrem İmamoğlu'nun lansman toplantısında 'Emanetçi genel başkan' konumuna düşmesine dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yemekte yaşananları anlattı.



İmamoğlu'nun Özel'in yüzüne baka baka "İstanbul'u ben belirleyeceğim. Geri kalanı Gökhan sana anlatır. Şimdi benim gitmem gerekiyor" dediğini aktaran Selvi şöyle konuştu;

İşte o toplantıdan önce Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yemekte buluşuyorlar. Yanlarında İmamoğlu'nun en güvendiği isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek var. İmamoğlu, İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine kimseyi karıştırmayacağını Özgür Özel'in yüzüne karşı söylüyor. Bazı illerde belediye başkan adaylıklarının belirlenmesinde Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'dan kaynaklı sıkıntılar olduğunu anlatıyor. "İstanbul'u ben belirleyeceğim. Geri kalanı Gökhan sana anlatır. Şimdi benim gitmem gerekiyor" diyor ve kalkıp gidiyor.



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