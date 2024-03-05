TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel’in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu , kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü. CHP İKİYE BÖLÜNDÜ Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken CHP, Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR Kemal Kılıçdaroğlu ise 'intikam' odaklı hamleleriyle rotasını 1 Nisan'a kırdı. Bay Bay Kemal, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek geri dönüş sinyali verdi. İMAMOĞLU 1 NİSAN'I BEKLEMEDEN HAREKETE GEÇTİ CHP yerel seçimlere sayılı bir zaman kala içerisine düştüğü kaos ortamından bir çıkış yolu ararken Ekrem İmamoğlu 'ndan somut bir adım geldi. İmamoğlu'nun 1 Nisan'ı beklemeden kurultay için hazırlıklara başladığı ekibine de bu yönde talimatlar verdiği öğrenildi.



TAKVİM GÜNLER ÖNCE YAZDI



TAKVİM, günler öncesinden İmamoğlu'nun tüm ekibi ve İBB bütçesiyle kurultay hazırlığı içerisinde olduğunu yazmıştı.



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu ile Özgür Özel arasına kara kedi girdi" başlıklı köşe yazısında konuyu bir kez daha gündeme getirdi.



"ÖZGÜR ÖZEL'İ GENEL BAŞKANLIKTA TUTMAMAKTA KARARLI"



Selvi, "İmamoğlu şimdiden harekete geçmiş bile. Ama kazansa da kaybetse de Özgür Özel'i tasfiye etmek için düğmeye bastığı söyleniyor. Seçimleri kaybederse CHP'nin başına geçmek için harekete geçeceği, seçimi kazansa dahi Özgür Özel'i genel başkanlıkta tutmamakta kararlı olduğu konuşuluyor" dedi.



Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nda Kılıçdaroğlu tedirginliği baş göstermiş vaziyette.



Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu da tüm hesaplarını 1 Nisan'a göre yapıyor. Kurduğu ofislerle paralel genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e de "Ekrem'i sırtından at" demişti.