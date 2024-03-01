CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı.
Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
CHP İKİYE BÖLÜNDÜ
Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken CHP, Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.
KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR!
İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor.
Saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı veren Bay Bay Kemal son olarak CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda hareket geçeceğini ima etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Aday belirleme süreci daha sağlıklı olabilirdi. Bu süreçte benim fikrim sorulmadı" dedi.
Fotoğrafta: İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu
"KILIÇDAROĞLU KLİĞİ İMAMOĞLU'NA KAYBETTİRMEK İÇİN ÇABALIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamleleri Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarını da huzursuz ediyor.
SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içindeki 'Kemalci' kliğin İmamoğlu'na kaybettirmek için çabaladığını söyledi.
KURULTAY ÇAĞRISI YAPARAK PARTİYİ GERİ ALMANIN HESABINDA
'Kemalciler'in yerel seçim sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi geri almanın hesabında olduğunu söyleyen Saymaz, "Kılıçdaroğlu bile partisinin başkan adaylarını destekleyeceğine başarısızlık senaryoları üzerine tahmin yaparak, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyebiliyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kliğine karşı da yarışıyor" şeklinde konuştu.
Bahar Feyzan'ın Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran paylaşımı
KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: CHP'NİN YAKASINDA DÜŞ
Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" sözlerine Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Bahar Feyzan da tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun partiyi mezhep partisi yapma hevesinde olduğunu öne süren Feyzan, "Hangi sıfatla? Partiyi mezhep partisi yapamadınız hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP'den, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti? Türkiye siyaset tarihinin en karanlık ve en utanmaz eski genel başkanı olarak tarihe geçme utancı da size yetmiyor anlaşılan… Türkiye'nin ve CHP'nin yakasından düşün" dedi.