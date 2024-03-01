CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında

"79 YAŞINDA KENARDA BEKLİYOR ISINMAYA DEVAM EDİYOR" Ekrem İmamoğlu 'nun okul arkadaşı olan Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan isimler arasında yer aldı. Portakal, "Kılıçdaroğlu, kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Bay Bay Kemal'in kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.

'1 Nisan' hesapları yapan Kılıçdaroğlu



Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamlelerine;



Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.



Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.





"SİYASETİ BIRAKMADIM, BURADAYIM" MESAJI



Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.





"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."



Kılıçdaroğlu 'intikam' çin çıktığı yolda saha çalışmalarına da hız verdi. Geride bıraktığımız günlerde Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderdi.



CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.





KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ: KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK OLMAYA BAŞLADI



Kemal Kılıçdaroğlu 18 Şubat'ta Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı'na davet edilmesine rağmen katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı.



'1 Nisan' hesapları yapan Kılıçdaroğlu



"1 NİSAN'DA HAREKETE GEÇECEĞİM" MESAJI...



"Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı veren Bay Bay Kemal son olarak CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda hareket geçeceğini ima etti.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Aday belirleme süreci daha sağlıklı olabilirdi. Bu süreçte benim fikrim sorulmadı" dedi.