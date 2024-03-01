SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan'a kırdı Ekremciler'i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında

CHP'de yerel seçimlere giderayak kaos tavan yaptı. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' odaklı hamleleriyle rotasını 1 Nisan'a kırdı. Ekrem İmamoğlu ise fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu. 'Kemalciler'in yerel seçim sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi geri almanın hesabında olduğunu söyleyen Ekremci kalemşorlar “Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız” diyen Bay Bay Kemal'i yerden yere vurdu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:31 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:52
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

CHP İKİYE BÖLÜNDÜ

Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken CHP, Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekreme mesajlar... Özgür sana güle güleKemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekreme mesajlar... Özgür sana güle güle


KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR!

İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor.

Saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı veren Bay Bay Kemal son olarak CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda hareket geçeceğini ima etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Aday belirleme süreci daha sağlıklı olabilirdi. Bu süreçte benim fikrim sorulmadı" dedi.

Fotoğrafta: İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğluFotoğrafta: İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu

"KILIÇDAROĞLU KLİĞİ İMAMOĞLU'NA KAYBETTİRMEK İÇİN ÇABALIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamleleri Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarını da huzursuz ediyor.

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içindeki 'Kemalci' kliğin İmamoğlu'na kaybettirmek için çabaladığını söyledi.

KURULTAY ÇAĞRISI YAPARAK PARTİYİ GERİ ALMANIN HESABINDA

'Kemalciler'in yerel seçim sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi geri almanın hesabında olduğunu söyleyen Saymaz, "Kılıçdaroğlu bile partisinin başkan adaylarını destekleyeceğine başarısızlık senaryoları üzerine tahmin yaparak, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyebiliyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kliğine karşı da yarışıyor" şeklinde konuştu.

Bahar Feyzan'ın Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran paylaşımıBahar Feyzan'ın Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran paylaşımı

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: CHP'NİN YAKASINDA DÜŞ

Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" sözlerine Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Bahar Feyzan da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun partiyi mezhep partisi yapma hevesinde olduğunu öne süren Feyzan, "Hangi sıfatla? Partiyi mezhep partisi yapamadınız hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP'den, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti? Türkiye siyaset tarihinin en karanlık ve en utanmaz eski genel başkanı olarak tarihe geçme utancı da size yetmiyor anlaşılan… Türkiye'nin ve CHP'nin yakasından düşün" dedi.

CHPde kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlunu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyorCHPde kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlunu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor

"79 YAŞINDA KENARDA BEKLİYOR ISINMAYA DEVAM EDİYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olan Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan isimler arasında yer aldı.

Portakal, "Kılıçdaroğlu, kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Bay Bay Kemal'in kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.

'1 Nisan' hesapları yapan Kılıçdaroğlu'1 Nisan' hesapları yapan Kılıçdaroğlu

Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamlelerine;

Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadımKemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım



"SİYASETİ BIRAKMADIM, BURADAYIM" MESAJI

Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlunu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuzKılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlunu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz



"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."

Kılıçdaroğlu 'intikam' çin çıktığı yolda saha çalışmalarına da hız verdi. Geride bıraktığımız günlerde Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderdi.

CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

CHPde dananın kuyruğu 1 Nisanda kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladıCHPde dananın kuyruğu 1 Nisanda kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladı



KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ: KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK OLMAYA BAŞLADI

Kemal Kılıçdaroğlu 18 Şubat'ta Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı'na davet edilmesine rağmen katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı.

'1 Nisan' hesapları yapan Kılıçdaroğlu'1 Nisan' hesapları yapan Kılıçdaroğlu

"1 NİSAN'DA HAREKETE GEÇECEĞİM" MESAJI...

"Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı veren Bay Bay Kemal son olarak CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda hareket geçeceğini ima etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Aday belirleme süreci daha sağlıklı olabilirdi. Bu süreçte benim fikrim sorulmadı" dedi.


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Emekli promosyon kampanyalarına güncelleme gelecek mi? Gözler SGK ve bankalarda
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
Galatasaray ZTK’da Fatih Karagümrük’e elendi
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Emekliye 2500 TL destek | Cumhur’un İBB başkan adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe verdi: Öğrenciye %40, İSPARK’a %25 indirim...
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama | OECD ve G-20’ye damga
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
SON DAKİKA