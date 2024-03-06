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Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti'nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var

MİT, İsrail ajanlarına yaşamı dar etti. Saha ajanlarımız ve emniyet birimlerimiz, yedi MOSSAD ajanını yakaladı. Yakalananlardan birinin MOSSAD ajanı Victoria tarafından eğitilen Hamza Turhan Ayberk olduğu açıklandı. Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 11:00 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:19
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var

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Başkan Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde "İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Daha dur bakalım. Bu, işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz" demişti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği operasyonla MOSSAD'a bir darbe daha vuruldu. Operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı.

CASUSLUK FAALİYETLERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a ilettiği belirlenen 7 şüphelinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla gözaltına alınmasına ilişkin, "Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen "Köstebek-2 Operasyonu"nda 7 zanlının yakalandığını anımsattı.

"Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, İsrail İstihbarat Servisi'nin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu, ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alete, çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik ''Köstebek 2'' operasyonu!

ARALARINDA FETÖ'CÜ DE VAR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunan FETÖ'den ihraç edilen eski polisin evinde 4,5 kilogram kokain ele geçirildi.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı.

Bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

FETÖ'DEN İHRAÇ POLİSİN EVİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Şüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenildi.

Bu arada, şüphelilerden Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan alet ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri sürüyor.

HAMZA TURHAN AYBERKHAMZA TURHAN AYBERK

DEDEKTİK MASKESİ ALTINDA MOSSAD İÇİN CASUSLUK

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in de bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada katil İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlendi. TV'lerde sabah programlarına katılan özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlendi.

HAMZA TURHAN AYBERKHAMZA TURHAN AYBERK

Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD'DA EĞİTİLDİ
MOSSAD'ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019'da yılında Belgrad'da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi.

Ayberk, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

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TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI
Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

KİM BU HAMZA TURHAN AYBERK?
Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Hamza Turhan Ayberk, eşi Feride Ayberk ile birlikte gittiği Ataköy Regatta'daki bir barda ayağından tek kurşunla vurulmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren Erdal Çeçen gözaltına alınmıştı.

Bacağından vurulmasının ardından meslekten çıkarılan Hamza Turhan Ayberk, mesleğe geri dönmek için AYM'ye başvurmuştu.

INSTAGRAM HESABINDA FİLİSTİN PAYLAŞIMLARI
Instagram hesabında da Hamza Turhan Ayberk'in İsrail'e karşı tutum sergileyen ve Filistin'e destek paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

TV PROGRAMLARINA ÇIKMIŞ!
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında operasyonun detaylarını anlattı. İşte Almaçayır'ın o sözleri:

MOSSAD operasyonunun perde arkası

Aslında bu operasyon yeni bir operasyon değil. Daha önce de ocak ayında da yine farklı operasyonlar gerçekleştirmişti MİT, ülkemizde MOSSAD adına ajanlık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon. Bugünkü operasyonda bir dedektiflik şirketi olan dedektif olarak çalışan eski bir kamu görevlisi Hamza Turhan Ayberk isimli bir şüphelinin MOSSAD'a para karşılığında Orta Doğulu şahısların bilgilerini toplayarak para karşılığında bu bilgileri sattığını tespit ediyor Emniyet ekipleri MİT ile birlikte. Yapılan değerlendirme teknik ve fiziki takibin altından operasyon düğmesine basıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Televizyon programlarında yorum yaptığı ve sabah programlarında bulunduğunun de tespiti yapılıyor bu açıklamada. Burada dikkat çekmesi gereken nokta hiçbir şekilde bir şüphe çekmeden bunu çok gizli bir şekilde yapmaları. Halihazırda MOSSAD'ın ülkemizde kullanmak istediği ajanları seçmesinde de çok dikkat ettiğini daha önceki operasyonlarda gördük.

NE OLMUŞTU?

Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan Ayberk'in İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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