İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
ARALARINDA FETÖ'CÜ DE VAR
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunan FETÖ'den ihraç edilen eski polisin evinde 4,5 kilogram kokain ele geçirildi.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı.
Bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.
FETÖ'DEN İHRAÇ POLİSİN EVİNDEN KOKAİN ÇIKTI
Şüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenildi.
Bu arada, şüphelilerden Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Ayrıca, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan alet ve bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri sürüyor.
HAMZA TURHAN AYBERK
DEDEKTİK MASKESİ ALTINDA MOSSAD İÇİN CASUSLUK
Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in de bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada katil İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlendi. TV'lerde sabah programlarına katılan özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlendi.
HAMZA TURHAN AYBERK
Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.