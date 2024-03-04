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Özgür Özel İmamoğlu'na 'bedelli' vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: "CHP'nin en çapsız başkanı konuşmasın" | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum

CHP'nin acemi genel başkanı Özgür Özel'in 'bedelli' çıkışının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun askerlik görevini 'bedelli' olarak ifa ettiği öğrenilirken bu durum "Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu istemiyor" yorumlarına sebep oldu. Özel'in kürsüden kestiği 'bedel' sonrası Ekremci cephe de harekete geçti. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil, "Özgür Özel CHP'nin en çapsız genel başkanı... O konuşunca İmamoğlu ve Yavaş'ın ağzı yüreğine geliyor" dedi. Özel - İmamoğlu hattındaki bedelli krizinin gölgesinde Murat Kurum'un askerliğini Şırnak Silopi'de uzun dönem komanda olarak yaptığı ortaya çıktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:22 Güncelleme 04 Mart 2024, 13:08
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum 1

CHP'de yerel seçimlere giderayak iç çekişme tavan yaptı.

Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum 2

Kurultay sonrası partiyi istediği gibi dizayn eden, aday belirleme süreci ve yerel seçim çalışmalarına Genel Merkez'i dahil etmeyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında soğuk rüzgarlar ediyor.

Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum 3

Bu durum Özgür Özel'in söylemlerine de yansımış vaziyette.

▶️ "CHP'nin en çapsız başkanı konuşmasın"


'BEDELLİ' ÇIKIŞINDA ASIL MESAJ İMAMOĞLU'NA
CHP'nin acemi genel başkanı, geride bıraktığımız günlerde memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapanları hedef aldı, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

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