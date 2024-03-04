Özgür Özel İmamoğlu'na 'bedelli' vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: "CHP'nin en çapsız başkanı konuşmasın" | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum

CHP'de yerel seçimlere giderayak iç çekişme tavan yaptı.
Kurultay sonrası partiyi istediği gibi dizayn eden, aday belirleme süreci ve yerel seçim çalışmalarına Genel Merkez'i dahil etmeyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında soğuk rüzgarlar ediyor.
Bu durum Özgür Özel'in söylemlerine de yansımış vaziyette.
'BEDELLİ' ÇIKIŞINDA ASIL MESAJ İMAMOĞLU'NA
CHP'nin acemi genel başkanı, geride bıraktığımız günlerde memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapanları hedef aldı, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.