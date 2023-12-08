Ankara’da Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması! Ekrem İmamoğlu’na mesaj mı?

"ADAYLARI İMAMOĞLU BELİRLEMİYOR" DESE DE NAFİLE Antalya toplantısındaki tartışmalar üzerine Özgür Özel "Adayları İmamoğlu belirlemiyor, sadece İstanbul 'da görüşüne başvuruyoruz" demeci verse de krizi perdeleyemedi.

Geçtiğimiz hafta sonu CHP'nin Antalya kampında da İmamoğlu'nun kurultay sürecinde çok ön plana çıktığı dillendirildi.

Kriz o kadar ileri gitti ki kampta Özgür Özel'in "Partiyi İmamoğlu ele geçiriyor adayları o mu siz mi belirleyeceksiniz?" sorusu açık açık yöneltidi.

Yaşanan gelişmelerle birlikte Özgür Özel'in durumdan rahatsız olduğu ve daha önce kendisine "Ekrem'i sırtından at. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" diyen Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişi yapmak istediği idda edildi.