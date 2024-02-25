SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel'e 'imzalı' kurultay tehdidi

CHP adım adım 1 Nisan savaşına gidiyor. Ekrem İmamoğlu, '31 Mart sonrası CHP' için kollarını sıvadı. Kulislerde İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor. Durumun farkında olan Özgür Özel "Üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" resti çekti. Ekremci klik ise "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız" tehditleri savurdu. Öte yandan İmamoğlu'nun Saraçhane üzerinden CHP'yi yapılandırması ve aday belirleme sürecinde listelere çökmesini değerlendiren SABAH yazarı Mahmut Övür "Bütün bunlar da 1 Nisan'a hazırlık için" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 08:23 Güncelleme 25 Şubat 2024, 09:31
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi

CHP'de iç karışıklık dallanıp budaklanıyor, olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor... Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu da 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.

Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.

1 Nisan hesaplarına girip olağanüstü kurultay için zemin oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" göndermesinde bulundu.

CHPdeki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özele 700 imzalı tehditCHPdeki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özele 700 imzalı tehdit


EKREM İMAMOĞLU DA 1 NİSAN HAZIRLIĞINDA
CHP'de 1 Nisan hazırlığında olan cephe sadece Kılıçdaroğlu cephesi değil... Saraçhane bloğu da tüm hesaplamalarını 1 Nisan ve sonrasına göre yapıyor.

Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.

İmamoğlu'nun öncelikli olarak CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in elinden devralıp koltuğa oturmak istiyor. Bu kapsamda CHP'deki Ekremciler hem çalışmalarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor.



ÖZEL'DEN 1 NİSAN HAYALLERİ KURAN İMAMOĞLU'NA AVUCUNU YALARSIN
Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel,"1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.

EKREMCİ KLİKTEN ÖZEL'E... "BİRKAÇ HAZIMSIZI 1 NİSAN GÜNÜ GÖRECEĞİZ"
Özel'in "Avucunuzu yalarsınız" mesajının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğu gözler önüne serilirken 'Ekremci' klik genel merkeze rest çekti.

Saraçhane bloğu "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Bu çok kötü bir dil. Birkaç olur mu, partinin yarısıyız. Kurultay delegelerinin yarısı senin karşında. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız. 700 imza hazır. Her geçen gün de artıyor. Genel Başkan böyle bir dil kullanamaz." diyerek adeta Özel'i tehdit etti.



"PARALEL İBB'DEN PARALEL CHP'YE"
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Paralel İBB'den Paralel CHP'ye" başlıklı köşe yazısında kurultay sonrası CHP'yi dizayn çabasında olan, aday belirleme sürecinde listelere çöken Ekrem İmamoğlu'nun asıl hedefinin 1 Nisan olduğunu yazdı.

Kurultay sonrası CHP'yi 'paralel bir yapı'nın yönettiğini ve bu yapının da CHP MYK'sında, Parti Meclisi'nde ne kadar etkili olduğu dile getiren Övür şu ifadeleri kullandı;

Kurultaydan sonra CHP'yi işte bu paralel yapı yönetiyor. Bu yapının, CHP MYK'sında, Parti Meclisi'nde ne kadar etkili olduğu biliniyor. Şimdi aynı yöntem belediye başkan adaylarının ve meclis üyelerinin belirlenmesinde de izleniyor. Sadece İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayının 16'sı İBB bürokratı. Çoğu da kupon belediyelerden aday. Meclis üyeleri de ağırlıkla "Ekremci" veya DEM'ci... Kılıçdaroğlu'na destek verenler bırakın belediye başkanı olmayı, meclis üyesi bile yapılmadı.



"BÜTÜN BUNLAR 1 NİSAN'A HAZIRLIK İÇİN"
İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 16'sının İBB bürokratı olması, Meclis üyelerinin de Ekremci ve 'DEM'ci isimlerden oluşması, Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlıklarının somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Övür, "Bütün bunlar da 1 Nisan'a hazırlık için. Seçimi kazansa da kaybetse de olan CHP'ye ve siyasete olacak. Böylece ilk kez nereye yönelecekleri belli olmayan post truth çağına uygun siyasetsiz siyasetçiler göreceğiz. Bir siyasi aktörün kendisini farklı kılan bir siyaset üretmeden CHP gibi bir partiyi ele geçirmesine, İyi Parti'ye operasyon çekmesine bakınca, Kılıçdaroğlu'un "hançerlenmesine" de Akşener'in "satılmasına" da şaşırmıyorum. İkisi de ektiğini biçiyor" dedi.

CHPde kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlunu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyorCHPde kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlunu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
CHPdeki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özele 700 imzalı tehditCHPdeki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özele 700 imzalı tehdit
CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun beslediği troll ifşa etti: İsrafı bitirdik demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHPli delegelere gittiCHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun beslediği troll ifşa etti: İsrafı bitirdik demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHPli delegelere gitti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Türkiye Avrupa’nın zirvesinde! Son 20 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 257 arttı
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
İsrail’de yüzlerce kişi katil Netanyahu’nun istifası için toplandı: Herkes biliyor ki sen suçlusun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
Zirvede Fener ’var’
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
SON DAKİKA