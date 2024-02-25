CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi

CHP'de iç karışıklık dallanıp budaklanıyor, olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor... Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu da 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.



Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.



1 Nisan hesaplarına girip olağanüstü kurultay için zemin oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" göndermesinde bulundu.





ÖZEL'DEN 1 NİSAN HAYALLERİ KURAN İMAMOĞLU'NA AVUCUNU YALARSIN

Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel,"1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.



EKREMCİ KLİKTEN ÖZEL'E... "BİRKAÇ HAZIMSIZI 1 NİSAN GÜNÜ GÖRECEĞİZ"

Özel'in "Avucunuzu yalarsınız" mesajının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğu gözler önüne serilirken 'Ekremci' klik genel merkeze rest çekti.



Saraçhane bloğu "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. Bu çok kötü bir dil. Birkaç olur mu, partinin yarısıyız. Kurultay delegelerinin yarısı senin karşında. Biz şimdi elimizi çıtlatsak, kurultay için 700 imza toplarız. 700 imza hazır. Her geçen gün de artıyor. Genel Başkan böyle bir dil kullanamaz." diyerek adeta Özel'i tehdit etti.