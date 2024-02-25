CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi

"PARALEL İBB'DEN PARALEL CHP'YE"
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Paralel İBB'den Paralel CHP'ye" başlıklı köşe yazısında kurultay sonrası CHP'yi dizayn çabasında olan, aday belirleme sürecinde listelere çöken Ekrem İmamoğlu'nun asıl hedefinin 1 Nisan olduğunu yazdı.
Kurultay sonrası CHP'yi 'paralel bir yapı'nın yönettiğini ve bu yapının da CHP MYK'sında, Parti Meclisi'nde ne kadar etkili olduğu dile getiren Övür şu ifadeleri kullandı;
Kurultaydan sonra CHP'yi işte bu paralel yapı yönetiyor. Bu yapının, CHP MYK'sında, Parti Meclisi'nde ne kadar etkili olduğu biliniyor. Şimdi aynı yöntem belediye başkan adaylarının ve meclis üyelerinin belirlenmesinde de izleniyor. Sadece İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayının 16'sı İBB bürokratı. Çoğu da kupon belediyelerden aday. Meclis üyeleri de ağırlıkla "Ekremci" veya DEM'ci... Kılıçdaroğlu'na destek verenler bırakın belediye başkanı olmayı, meclis üyesi bile yapılmadı.
"BÜTÜN BUNLAR 1 NİSAN'A HAZIRLIK İÇİN"
İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 16'sının İBB bürokratı olması, Meclis üyelerinin de Ekremci ve 'DEM'ci isimlerden oluşması, Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlıklarının somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
Övür, "Bütün bunlar da 1 Nisan'a hazırlık için. Seçimi kazansa da kaybetse de olan CHP'ye ve siyasete olacak. Böylece ilk kez nereye yönelecekleri belli olmayan post truth çağına uygun siyasetsiz siyasetçiler göreceğiz. Bir siyasi aktörün kendisini farklı kılan bir siyaset üretmeden CHP gibi bir partiyi ele geçirmesine, İyi Parti'ye operasyon çekmesine bakınca, Kılıçdaroğlu'un "hançerlenmesine" de Akşener'in "satılmasına" da şaşırmıyorum. İkisi de ektiğini biçiyor" dedi.