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Ankara'da FETÖ operasyonu: İki ayrı soruşturmada 28 gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlattığı 2 ayrı soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 09:18 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:18
Ankara’da FETÖ operasyonu: İki ayrı soruşturmada 28 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlattığı 2 ayrı soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 15 ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2 "mahrem imam" olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

FETÖ'ye yönelik bir başka soruşturma kapsamında ise 2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 şüpheli ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 5 ilde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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