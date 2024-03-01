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"Bay Kemalist"lerden "foto" mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na "Amir" odasından gönderme...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu merkezli kavga boyut kazanıyor. Taraflar fer fırsatta birbirlerini hedef alırken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler krizi körükleyecek bir hamle yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup CHP'li milletvekili, Özgür Özel'in karşı çıkmasına rağmen CHP TBMM İdare Amiri seçilen Uğur Bayraktutan'ın odasından poz verdi. Duvarda yer alan fotoğraf ise direkt Özel ve İmamoğlu'na mesaj oldu.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 13:42 Güncelleme 01 Mart 2024, 13:58
Bay Kemalistlerden foto mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Amir odasından gönderme...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 1 Nisan'a çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu denklemli kavga giderek farklı bir boyut kazandı.

Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.

Son olarak "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu "alevilik" üzerinden hedef alarak karşılık vermeye çalıştı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU YANDAŞLARINDAN "FOTO" MESAJ!
Özel-Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşı CHP TBMM İdare Amiri odasına taşındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup CHP'li milletvekili, Özgür Özel'in karşı çıkmasına rağmen CHP TBMM İdare Amiri seçilen Uğur Bayraktutar'ın odasından poz verdi.

İDARE AMİRİN ODASINDA KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI
Verilen pozda bir detay gözlerden kaçmadı. CHP TBMM İdare Amiri Bayraktutar'ın odasında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı olduğu görüldü.

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Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kadraja alınması Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na direkt mesaj olarak yorumlandı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın milletvekillerine "1 Nisan'a hazırlanın mesajı" verdiği biliniyor.

HANGİ VEKİLLER ORADA?
Söz konusu fotoğrafta CHP TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan ile birlikte, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Eski Il Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Genel Merkez Avukatı Ömer Koçak yer aldı.

TAKVİM YAZDI
TAKVİM daha önce Özel-Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu merkezli savaşa dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun tüm planlarını 1 Nisan sonrasına yaptığını ve özelikle Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten bitirmek için tuttuğu ofislerde çalışmalarını sürdüğünü yazdı.

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