Bay Kemalistlerden foto mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Amir odasından gönderme...

HANGİ VEKİLLER ORADA? Söz konusu fotoğrafta CHP TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan ile birlikte, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Eski Il Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Genel Merkez Avukatı Ömer Koçak yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kadraja alınması Özgür Özel 'e ve Ekrem İmamoğlu 'na direkt mesaj olarak yorumlandı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın milletvekillerine "1 Nisan'a hazırlanın mesajı" verdiği biliniyor.

TAKVİM YAZDI

TAKVİM daha önce Özel-Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu merkezli savaşa dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun tüm planlarını 1 Nisan sonrasına yaptığını ve özelikle Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten bitirmek için tuttuğu ofislerde çalışmalarını sürdüğünü yazdı.

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