Bay Kemalistlerden foto mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Amir odasından gönderme...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 1 Nisan'a çevrildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu denklemli kavga giderek farklı bir boyut kazandı.
Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.
Son olarak "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu "alevilik" üzerinden hedef alarak karşılık vermeye çalıştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU YANDAŞLARINDAN "FOTO" MESAJ!
Özel-Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşı CHP TBMM İdare Amiri odasına taşındı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup CHP'li milletvekili, Özgür Özel'in karşı çıkmasına rağmen CHP TBMM İdare Amiri seçilen Uğur Bayraktutar'ın odasından poz verdi.
İDARE AMİRİN ODASINDA KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI
Verilen pozda bir detay gözlerden kaçmadı. CHP TBMM İdare Amiri Bayraktutar'ın odasında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı olduğu görüldü.