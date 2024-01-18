CHP’de ’İdari amir’ Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55’e karşı 67 oyla kazandı

CHP'de iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken gözler intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Burada kendisini ziyaret edenlere Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar verdi.
KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ! 1 NİSAN OPERASYONU BAŞLADI
CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi. Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. Olağanüstü kurultaya zemin oluşturacak.
1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri rahatsız ederken, Kılıçdaroğlu parti içine "Müslim'e ben çalış dedim" mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.
Bir yandan da partide 'TBMM İdari Amirliği seçimi' krizi yaşanıyor.
Seçimin Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel seçimine dönüşmesini istemeyen Genel Merkez her fırsatta savundukları parti içi demokrasiyi rafa kaldırarak tek aday Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü gösterdi.
CHP'DE "KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ KAZANACAK" ENDİŞESİ
CHP'de Bay Kemalistlerin adayı Adana Milletvekili Orhan Sümer ise, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in araya girmesiyle adaylıktan çekildi. Bu kez, Kılıçdaroğlu ekibine baskı yapıldığını öne sürerek tepki gösteren Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, aday olma kararı aldı.