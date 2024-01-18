CHP’de ’İdari amir’ Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55’e karşı 67 oyla kazandı

CHP'de iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken gözler intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.



Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Burada kendisini ziyaret edenlere Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonunu başlattı! CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın talimatı: İntikam dergahında paralel toplantı KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ! 1 NİSAN OPERASYONU BAŞLADI

CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi. Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. Olağanüstü kurultaya zemin oluşturacak.



1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri rahatsız ederken, Kılıçdaroğlu parti içine "Müslim'e ben çalış dedim" mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.