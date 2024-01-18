SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de 'İdari amir' Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55'e karşı 67 oyla kazandı

CHP'de intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu ilk somut adımı attı ve 1 Nisan operasyonunu başlattı. Bir yandan da partide 'TBMM İdari Amirliği seçimi' krizi patlak verdi. "Kılıçdaroğlu'nun ekibi kazanacak" endişesine kapılan Özgür Özel'in kurmayları parti içindeki Bay Kemalistlere baskıya başladı, Orhan Sümer'i adaylıktan el çektirdi. Sümer'in adaylıktan el çektirilmesine tepki gösterip aday olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise İdare Amirliği'ni 55’e karşı 67 oyla kazandı. Bayraktutan Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 12:23 Güncelleme 18 Ocak 2024, 13:04
CHP’de ’İdari amir’ Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55’e karşı 67 oyla kazandı

CHP'de iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken gözler intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Burada kendisini ziyaret edenlere Ekrem İmamoğlu karşıtı mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonunu başlattı! CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın talimatı: İntikam dergahında paralel toplantıKılıçdaroğlu 1 Nisan operasyonunu başlattı! CHP seçimlerde başarısız olacak kurultaya çalışın talimatı: İntikam dergahında paralel toplantı

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ! 1 NİSAN OPERASYONU BAŞLADI
CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olacağını düşünen Kılıçdaroğlu, PM Üyesi Müslim Sarı'ya "kurultay için çalışma" görevi verdi. Sarı'nın kumanda ettiği '1 Nisancılar' 16 bölgede "Hasar Tespit Raporu" çıkarıp delege avına çıkacak. Olağanüstü kurultaya zemin oluşturacak.

1 Nisan operasyonu İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın isimleri rahatsız ederken, Kılıçdaroğlu parti içine "Müslim'e ben çalış dedim" mesajı gönderdi. Kurultay operasyonunu doğrulayan Sarı ise "Kemal Bey'in ofisi dergah gibi" dedi.



Bir yandan da partide 'TBMM İdari Amirliği seçimi' krizi yaşanıyor.

Seçimin Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel seçimine dönüşmesini istemeyen Genel Merkez her fırsatta savundukları parti içi demokrasiyi rafa kaldırarak tek aday Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü gösterdi.

CHP'DE "KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ KAZANACAK" ENDİŞESİ
CHP'de Bay Kemalistlerin adayı Adana Milletvekili Orhan Sümer ise, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in araya girmesiyle adaylıktan çekildi. Bu kez, Kılıçdaroğlu ekibine baskı yapıldığını öne sürerek tepki gösteren Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, aday olma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Orhan Sümer'le görüşerek adaylıktan çekilmesini istediği ancak Sümer geri adım atmayınca Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in devreye girdiği kulislerde konuşuluyor.

Orhan Sümer'in adaylıktan zorla el çektirilmesi CHP içindeki "Kılıçdaroğlu'nun ekibi kazanacak" endişesini de ayan beyan gözler önüne serdi.




ÖZEL'İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ: KILIÇDAROĞLU'NUN VEKİLİ KAZANDI
Meclis grubunda yapılan seçim sonrası Genel Merkez ise büyük şok yaşadı... Orhan Sümer'in adaylıktan el çektirilmesine tepki gösterip aday olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İdare Amirliği seçimini 55'e karşı 67 oyla kazandı.

Bayraktutan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti 48 ilin adayını bugün açıklayacak! Gözler Başkan Erdoğan’da: Ankara ve İzmir’de kimler aday olacak?
CHP’de ’İdari amir’ Kılıçdaroğlu! Özgür Özel ve değişim tayfasına büyük şok... 55’e karşı 67 oyla kazandı
Gaziantep BŞB
SON DAKİKA