Kemal Kılıçdaroğlu "1 Nisan" hamlelerine hız verdi! Ekrem'e mesajlar... "Özgür sana güle güle"

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..." Sanayi esnafıyla kahvaltı yapan CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

"GÜLE GÜLE ÖZGÜR" Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı bu hamleler artık geri dönüş için tüm hazırlıklarını yaptığını gösterdi. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, "CHP'de asıl büyük meydan muharebesi ise seçimlerden sonra yaşanacak. 1 Nisan sabahı CHP'de, "Yar saçların lüle lüle Özgür sana güle güle" şarkısı söylenebilir..." ifadelerini kullandı.

TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini dün(18 Şubat) yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise program davet edildi ancak katılmadı.

Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dün CHP'nin aday tanıtım toplantısı vardı. CHP'nin 12 Eylül'den sonra açıldığı ilk toplantıyı izlemiş bir gazeteciyim. Ecevit partinin başına dönmediği için salonda bir burukluk vardı. Ama CHP kadroları dimdik ayaktaydı. Dünkü toplantıya bakınca; CHP son 40 yıldır hiçbir seçime bu kadar dağınık bir şekilde gitmemişti diye düşündüm. Partide bir kaos ve kriz havası hâkim. Özgür Özel, Türkiye ittifakından söz ediyor ama CHP içinde birlik ve bütünlüğü sağlayabilmiş değil. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyor. Ekrem İmamoğlu'nun istedikleri ve Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın arkadaşları belediye başkan adayı oldu.

KILIÇDAROĞLU İLE İTTİFAK

Özgür Özel, Türkiye ittifakından söz ediyor ama daha Kılıçdaroğlu ile ittifak yapabilmiş değiller. Kılıçdaroğlu dünkü toplantıya davet edildiği halde katılmadı.

Kılıçdaroğlu şimdiye kadar kırgındı, küskündü. Ama dünden itibaren savaş açtı. CHP bu seçimlerde sadece Erdoğan'la mücadele etmeyecek. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun gölgesiyle de savaşmak zorunda kalacak.

1 NİSAN HESAPLAŞMASI

CHP'de asıl büyük meydan muharebesi ise seçimlerden sonra yaşanacak. 1 Nisan sabahı CHP'de, "Yar saçların lüle lüle Özgür sana güle güle" şarkısı söylenebilir..."

TAKVİM YAZDI: KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI

TAKVİM CHP'deki koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam operasyonunun düğmesine bastığını daha önce okuyucularına aktardı.





Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi

İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Aysel Öymen'in cenaze namazında Ekrem İmamoğlu ile yan yana gelmeyen ve davetini reddeden Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanınının telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

"SİYASETİ BIRAKMADIM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu 7 Şubat'ta verdiği bir röportajda ise "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu ve Özel'e mesaj göndermişti.