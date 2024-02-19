SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu "1 Nisan" hamlelerine hız verdi! Ekrem'e mesajlar... "Özgür sana güle güle"

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme sürerken Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi. Özellikle geçtiğimiz hafta peş peşe adımlar atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı." mesajı verirken Bay Kemal ise yaptığı esnaf ziyaretinde "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" ve "Her şey çok güzel olacak" yazılarının önünde poz vererek hem Özel'e hem İmamoğlu'na subliminal göndermede bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini ise dün yaptı. Yaşananlar sonrası, "1 Nisan sabahı CHP’de, “Yar saçların lüle lüle Özgür sana güle güle” şarkısı söylenebilir..." yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:33 Güncelleme 19 Şubat 2024, 10:01
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerin hemen ertesinde 1 Nisan'da olağanüstü kurultayla koltuğa oturmanın hesabını yaptığı artık netleşti.

CHP PARAMPARÇA
Partide Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürüyor.

Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını aday göstererek karşılık vermeye çalıştı.

Özel-İmamoğlu arasındaki kavga alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Öymen'in cenaze töreninde İmamoğlu ile yan yana gelmediKemal Kılıçdaroğlu, Aysel Öymen'in cenaze töreninde İmamoğlu ile yan yana gelmedi

KILIÇDAROĞLU HAZIRLIK YAPIYOR
TAKVİM daha önce Kılıçdaroğlu'nun planlarını "1 Nisan" doğrultusunda yaptığını defalarca kez gündeme getirdi. Son günlerde bu plan artık net olarak görülmeye başlandı.

Kaybettiği kurultayda yaptığı konuşmada "Sırtımdan hançerlendim" diyen Kılıçdaroğlu tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurdu. Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek için hamlelerini yaptığı bilinirken kendisine yakın Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimler de her fırsatta CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti

PEŞ PEŞE HAMLELER GELDİ
1 Nisan yaklaşırken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de geçtiğimiz hafta hamlelerini hızlandırdı.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.

Kemal Kılıçadroğlu da 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.

SUBLİMİNAL SAVAŞ
Kılıçdaroğlu 16 Şubat'ta Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e subliminal mesaj vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan subliminal mesajKemal Kılıçdaroğlu'ndan subliminal mesaj

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Sanayi esnafıyla kahvaltı yapan CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadıKemal Kılıçdaroğlu CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadı

TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini dün(18 Şubat) yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise program davet edildi ancak katılmadı.

CHPde Ankara muharebesi! Eş başkanlar karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatayda çıkmaz Esenyurtta DEM payıCHPde Ankara muharebesi! Eş başkanlar karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatayda çıkmaz Esenyurtta DEM payı

"GÜLE GÜLE ÖZGÜR"
Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı bu hamleler artık geri dönüş için tüm hazırlıklarını yaptığını gösterdi. Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, "CHP'de asıl büyük meydan muharebesi ise seçimlerden sonra yaşanacak. 1 Nisan sabahı CHP'de, "Yar saçların lüle lüle Özgür sana güle güle" şarkısı söylenebilir..." ifadelerini kullandı.

Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dün CHP'nin aday tanıtım toplantısı vardı. CHP'nin 12 Eylül'den sonra açıldığı ilk toplantıyı izlemiş bir gazeteciyim. Ecevit partinin başına dönmediği için salonda bir burukluk vardı. Ama CHP kadroları dimdik ayaktaydı. Dünkü toplantıya bakınca; CHP son 40 yıldır hiçbir seçime bu kadar dağınık bir şekilde gitmemişti diye düşündüm. Partide bir kaos ve kriz havası hâkim. Özgür Özel, Türkiye ittifakından söz ediyor ama CHP içinde birlik ve bütünlüğü sağlayabilmiş değil. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Aleviler ve Kürtler kendilerini dışlanmış hissediyor. Ekrem İmamoğlu'nun istedikleri ve Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın arkadaşları belediye başkan adayı oldu.

KILIÇDAROĞLU İLE İTTİFAK
Özgür Özel, Türkiye ittifakından söz ediyor ama daha Kılıçdaroğlu ile ittifak yapabilmiş değiller. Kılıçdaroğlu dünkü toplantıya davet edildiği halde katılmadı.

Kılıçdaroğlu şimdiye kadar kırgındı, küskündü. Ama dünden itibaren savaş açtı. CHP bu seçimlerde sadece Erdoğan'la mücadele etmeyecek. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun gölgesiyle de savaşmak zorunda kalacak.

1 NİSAN HESAPLAŞMASI
CHP'de asıl büyük meydan muharebesi ise seçimlerden sonra yaşanacak. 1 Nisan sabahı CHP'de, "Yar saçların lüle lüle Özgür sana güle güle" şarkısı söylenebilir..."

TAKVİM YAZDI: KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI
TAKVİM CHP'deki koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam operasyonunun düğmesine bastığını daha önce okuyucularına aktardı.



Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi

İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Aysel Öymen'in cenaze namazında Ekrem İmamoğlu ile yan yana gelmeyen ve davetini reddeden Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanınının telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

"SİYASETİ BIRAKMADIM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu 7 Şubat'ta verdiği bir röportajda ise "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu ve Özel'e mesaj göndermişti.

Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadımKemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım

Ankarada Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması! Ekrem İmamoğluna mesaj mı?Ankarada Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması! Ekrem İmamoğluna mesaj mı?
CHPde olağanüstü kurultay çanları! Özgür Özelin koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisanı iple çekiyorCHPde olağanüstü kurultay çanları! Özgür Özelin koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisanı iple çekiyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi
Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul’u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi DEM’e muhtaç etti! Kandil terörü Batı’ya CHP ile taşıyacak!
CHP’li sapkın avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve Kur’an’a alçak hakaret: Şeriate sokayım | Sosyal medyadan tepki yağdı: Tutuklansın
Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP’nin Ankara’daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı!
Yabancıların Türk varlıklarına ilgilisi devam ediyor! 15 haftada 6 milyar dolar
Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk
Spor yazarları Ankaragücü Galatasaray maçını yorumladı! Sözde delikanlıyım mesajı verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor
EYT’liye 8 kazanç: İşte aylık hesabından refah payına, ikramiyeden promosyona, vergi muafiyetine kadar bu yıl emekli olanların hakları...
Başkan Erdoğan’dan muhalefet seçmenine çağrı: Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hep beraber ders verelim
Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi karıştırmaya devam ediyor! İP’in Meclis ve teşkilat üyelerinden ’İmamoğlu’ istifası
Türk Telekom
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
SON DAKİKA