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CHP'de dananın kuyruğu 1 Nisan'da kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladı

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişme partiyi karıştırdı. Özel ve İmamoğlu aday belirleme sürecinde birbirlerine girerken Kemal Kılıçdaroğlu intikam için yerel seçim sonrasını bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibine 1 Nisan talimatı verdiği bilinirken bu süreç artık dillendirilmeye başladı. Kulislerde CHP'nin olağanüstü kurultaya doğru yöneltildiği konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun ekibi "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı." diyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 10:31 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:04
CHP’de dananın kuyruğu 1 Nisan’da kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'da olağanüstü kurultayla koltuğuna yeniden oturmanın hesabını yaptığı artık CHP yandaşları tarafından da dillendiriliyor.

CHP PARAMPARÇA
Partide Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürüyor. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamleleri denedi ancak İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri listelere yazarak karşılık vermeye çalıştı.

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İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor.

KILIÇDAROĞLU HAZIRLIK YAPIYOR
Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor. Kurultayda yaptığı konuşmada "Sırtımdan hançerlendim" diyen Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek için hamlelerini yaptığı bilinirken kendisine yakın Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimler de her fırsatta CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğluKılıçdaroğlu ile İmamoğlu

TAKVİM'in daha önce defalarca kez yazdığı "Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan planını" CHP yandaşları da görmeye başladı.

Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti

İMAMOĞLU'NA TEPKİ BÜYÜK: İSTANBUL'UN KAYBEDİLMESİNİ İSTEYENLER BİLE VAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan parti içine bir kriz yaşandığını yazdı.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik büyük bir tepki olduğunu yazan Pehlivan parti için önemli bir ismin "CHP'deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul'un kaybedilmesini istiyor! Keza, Kılıçdaroğlu'nun karşısında birleşen birçok kişi şimdi memnun değil durumdan. Ama bakıyorsunuz, memnuniyetsizliğin nedeni belediye adaylığına kendilerine yakın isimlerin seçilmemesinden..." denildiğini yazdı.

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"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK"
CHP yandaşı Pehlivan, Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimle konuştuğunu ve bu ismin olağanüstü kurultay ihtimalini yüksek gördüğünü yazdı.

Kılıçdaroğlu'na çok yakın o isim şunları söyledi:

"CHP 1 Nisan kurultayına hazırlanmıyor ama hızla o yöne doğru yöneltiliyor. Yani ister istemez bu duygu hali oluşmaya başladı. Bu sadece Kemal Bey ile ilgili de değil. Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı. Özetle, adayları yıpratmadan bütün görevlerimizi yaparız. Ama 1 Nisan'da yeniden yürümek gereken bir yol varsa yine birbirimize sarılarak çözeriz..."

TAKVİM YAZDI: KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI
TAKVİM CHP'deki koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam operasyonunun düğmesine bastığını daha önce okuyucularına aktardı.

Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi

İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Aysel Öymen'in cenaze namazında Ekrem İmamoğlu ile yan yana gelmeyen ve davetini reddeden Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanınının telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

"SİYASETİ BIRAKMADIM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu son olarak 7 Şubat'ta verdiği bir röportajda "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu ve Özel'e mesaj gönderdi.

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