CHP’de dananın kuyruğu 1 Nisan’da kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 1 Nisan'da olağanüstü kurultayla koltuğuna yeniden oturmanın hesabını yaptığı artık CHP yandaşları tarafından da dillendiriliyor.

CHPde kriz bitmiyor! Özgür Özel başka konuşuyor Gürsel Tekin başka... 40 yıldır CHPdeyim ben böyle bir dönem görmedim

CHP PARAMPARÇA Partide Kemal Kılıçdaroğlu 'nu koltuğundan eden Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güç savaşı sürüyor. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamleleri denedi ancak İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri listelere yazarak karşılık vermeye çalıştı.

KILIÇDAROĞLU HAZIRLIK YAPIYOR

Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor. Kurultayda yaptığı konuşmada "Sırtımdan hançerlendim" diyen Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek için hamlelerini yaptığı bilinirken kendisine yakın Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi isimler de her fırsatta CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu

TAKVİM'in daha önce defalarca kez yazdığı "Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan planını" CHP yandaşları da görmeye başladı.

Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti

İMAMOĞLU'NA TEPKİ BÜYÜK: İSTANBUL'UN KAYBEDİLMESİNİ İSTEYENLER BİLE VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan parti içine bir kriz yaşandığını yazdı.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik büyük bir tepki olduğunu yazan Pehlivan parti için önemli bir ismin "CHP'deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul'un kaybedilmesini istiyor! Keza, Kılıçdaroğlu'nun karşısında birleşen birçok kişi şimdi memnun değil durumdan. Ama bakıyorsunuz, memnuniyetsizliğin nedeni belediye adaylığına kendilerine yakın isimlerin seçilmemesinden..." denildiğini yazdı.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK"

CHP yandaşı Pehlivan, Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimle konuştuğunu ve bu ismin olağanüstü kurultay ihtimalini yüksek gördüğünü yazdı.

Kılıçdaroğlu'na çok yakın o isim şunları söyledi:

"CHP 1 Nisan kurultayına hazırlanmıyor ama hızla o yöne doğru yöneltiliyor. Yani ister istemez bu duygu hali oluşmaya başladı. Bu sadece Kemal Bey ile ilgili de değil. Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı. Özetle, adayları yıpratmadan bütün görevlerimizi yaparız. Ama 1 Nisan'da yeniden yürümek gereken bir yol varsa yine birbirimize sarılarak çözeriz..."