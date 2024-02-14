CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor

CHP'de kurultay sonrası sular durulmadı. Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.
Parti Ekrem İmamoğlu
ve Özgür Özel
arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.
Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.
BÜYÜK KRİZ
Olaylı MYK ve PM'nin ardından Ekrem İmamoğlu
öncülüğündeki aday tanıtım toplantısına Özgür Özel
katılmadı. İmamoğlu ise protesto edilip yuhalandı.
Aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi. "CHP ahbap - çavuş partisine döndü, adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa" eleştirileri sıralandı. CHP Genel Merkezi ise tepki çeken atamalar sonrası 'değişim' maskesine sığındı. Kendi avukatını Çankaya'ya aday yapan CHP'nin acemi lideri Özgür Özel, PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki aldı.
KRİZ ÖYLE BÜYÜK Kİ 20 ŞUBAT'TA BİLE TAMAMLAYAMAZLAR
CHP'deki kaos öylesi büyük ki daha önce "5 Şubat'ta tamamlanır" denilen aday belirleme çalışmaları 12 Şubat'a ertelendi. CHP'nin seçim takvimine göre son gün olan 20 Şubat'a kadar çalışmalarını tamamlayabilmesi de beklenmiyor.
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Merkezi'nde 'olağanüstü kurultay' korkusu baş gösterdi.
'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇANLARI ÇALIYOR
Kaosa dönen adaylık süreci, adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile 'yetersiz' olarak tanımladığı adaylar sonrası CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.