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CHP'de 'olağanüstü kurultay' çanları! Özgür Özel'in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan'ı iple çekiyor

CHP gerilim dolu olağanüstü günlerden geçiyor. Aday belirleme sürecinde kaos tavan yaparken, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısına katılmayarak tavrını ortaya koydu. Öte yandan aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nde 'olağanüstü kurultay' çanları çalmaya başladı. Ekrem İmamoğlu güdümündeki Saraçhane bloğunun muhtemel seçim yenilgisi sonrası kurultay hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan "Siyaseti bırakmadım" diyerek hem Özel hem de İmamoğlu'na mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'nun da 1 Nisan'ı iple çektiği biliniyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 16:20 Güncelleme 14 Şubat 2024, 16:38
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
CHP'de kurultay sonrası sular durulmadı. Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken; CHP Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.

Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.
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BÜYÜK KRİZ
Olaylı MYK ve PM'nin ardından Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki aday tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı. İmamoğlu ise protesto edilip yuhalandı.

Aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi. "CHP ahbap - çavuş partisine döndü, adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa" eleştirileri sıralandı. CHP Genel Merkezi ise tepki çeken atamalar sonrası 'değişim' maskesine sığındı. Kendi avukatını Çankaya'ya aday yapan CHP'nin acemi lideri Özgür Özel, PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki aldı.

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KRİZ ÖYLE BÜYÜK Kİ 20 ŞUBAT'TA BİLE TAMAMLAYAMAZLAR
CHP'deki kaos öylesi büyük ki daha önce "5 Şubat'ta tamamlanır" denilen aday belirleme çalışmaları 12 Şubat'a ertelendi. CHP'nin seçim takvimine göre son gün olan 20 Şubat'a kadar çalışmalarını tamamlayabilmesi de beklenmiyor.

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Genel Merkezi'nde 'olağanüstü kurultay' korkusu baş gösterdi.

'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' ÇANLARI ÇALIYOR
Kaosa dönen adaylık süreci, adalet ve liyakatten yoksun atamalar ve fondaşların bile 'yetersiz' olarak tanımladığı adaylar sonrası CHP "yerel seçimleri kaybedeceğiz" endişesini büründü.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki 'olağanüstü kurultay' baskısı genel merkezin tercihlerinde belirleyici unsur oldu.

Koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelKoltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel


'Kale' olarak görülen yerlerde 'değişim' ekibine yakın isimlere görev verildi. CHP'nin en yüksek oy oranına sahip olduğu ilçelerden Çankaya'ya Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner, Kadıköy'e İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İBB'nin CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağ aday olarak gösterildi.

Adana, Mersin gibi illerde de eski başkanlarla yola devam edildi.

Bu durum karşısında olası bir başarısızlık durumunda Özgür Özel'in "Kurultayda yaşananlar isimlendirmeyi etkilemedi. Objektif davrandım" söylemine sığınacağı konuşuluyor.

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EKREM İMAMOĞLU KURULTAY HAZIRLIĞINDA
Öte yandan Ekrem İmamoğlu güdümündeki Saraçhane bloğunun da olası seçim yenilgisinde 1 Nisan için hazırlık yaptığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun öncelikli hedefi CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'in elinden devralıp koltuğa oturmak. Bu kapsamda CHP'deki Ekremci klik hem çalışmalarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadımKemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım


Tam da bu noktada gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR PLANI VAR! 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR
Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.


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