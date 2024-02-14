CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor

Koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Kale' olarak görülen yerlerde 'değişim' ekibine yakın isimlere görev verildi. CHP'nin en yüksek oy oranına sahip olduğu ilçelerden Çankaya'ya Özgür Özel 'in avukatı olan Hüseyin Can Güner, Kadıköy'e İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İBB'nin CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağ aday olarak gösterildi. Adana, Mersin gibi illerde de eski başkanlarla yola devam edildi. Bu durum karşısında olası bir başarısızlık durumunda Özgür Özel'in "Kurultayda yaşananlar isimlendirmeyi etkilemedi. Objektif davrandım" söylemine sığınacağı konuşuluyor.

Özgür Özel - İmamoğlu çekişmesi TAKVİM kadrajında EKREM İMAMOĞLU KURULTAY HAZIRLIĞINDA Öte yandan Ekrem İmamoğlu güdümündeki Saraçhane bloğunun da olası seçim yenilgisinde 1 Nisan için hazırlık yaptığı öğrenildi. İmamoğlu'nun öncelikli hedefi CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel 'in elinden devralıp koltuğa oturmak. Bu kapsamda CHP'deki Ekremci klik hem çalışmalarını hem de hazırlıklarını sürdürüyor.



Tam da bu noktada gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi.



KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR PLANI VAR! 1 NİSAN'I İPLE ÇEKİYOR

Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.



Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.



