Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif geliyor! Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan arası... Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlayacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlayacağını duyurdu.
DOĞU EKSPRESİ'NE ALTERNATİF OLACAK
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi 'Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif sunacak 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin seferlere başlayacağını açıkladı.
SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Uraloğlu, trenlerin Nisan ayında seferlerine başlayacağını ve Haziran ayının ortalarına kadar seferlerin süreceğini bildirdi.