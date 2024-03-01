Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif geliyor! Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan arası... Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlayacağını duyurdu. Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif geliyor!

DOĞU EKSPRESİ'NE ALTERNATİF OLACAK

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi 'Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif sunacak 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin seferlere başlayacağını açıkladı.