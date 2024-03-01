Kılıçdaroğlu'na CHP'li İBB fonlu Saraçhane operasyonu! Aleviler kazan kaldırdı... "İmamoğlu utanmadan bizden oy isteyecek öyle mi?"

"İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ CEPHE AÇMIŞ"



Gazeteci Fuat Uğur, 'Ekremci' Bahar Feyzan'ın zaman ayarlı çıkışını "Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir cephe açmış görünüyor. Bahar Feyzan'ın bu salvolarının zamanlaması İmamoğlu'nun sıkışmışlığını gösteriyor diyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Sanki bir bahaneye zemin aranır gibi" ifadeleriyle yorumladı.



'KEMALCİ' KLİK İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: SALDIRILAR SARAÇHANE'DEN



Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliğinin polemik konusu edilmesi sonrası CHP'deki 'Kemalci' klik isyan bayrağını açtı. Kılıçdaroğlu cephesi bu saldırıların Saraçhane'den yönetildiğini belirterek Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor.





BU SÖZLER İMAMOĞLU'NA... "UTANMADAN ALEVİLERDEN OY İSTEYECEKSİN ÖYLE Mİ?"



CHP'li Tolgahan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Utanmadan Alevilerden oy isteyeceksiniz öyle mi? Etrafınızdaki Bahar Feyzan gibi 'Saraçhane Bülbülleri'nin söylemlerini kınamadığınız takdirde, en sert şekilde sizlere gereken cevabı vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın" dedi.







Erdoğan daha sonrasında şu ifadeleri kullandı;



"İBB'Yİ KAYBETTİKLERİNDE 'KILIÇDAROĞLU VE ALEVİLER YÜZÜNDEN KAYBETTİK' DİYECEKLER"



Aleviler ister destek versin isterse destek vermesin... İBB seçimlerini kaybettikleri takdirde İmamoğlu-Özel ikilisi 'Kılıçdaroğlu ve Aleviler yüzünden kaybettik' diyecek İBB seçimlerini kazandıklarında ise 'Kılıçdaroğlu ve Aleviler'e rağmen kazandık' diyecekler! Çünkü minareyi çaldılar, kılıfı da ona göre hazırladılar!