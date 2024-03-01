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Kılıçdaroğlu'na CHP'li İBB fonlu Saraçhane operasyonu! Aleviler kazan kaldırdı... "İmamoğlu utanmadan bizden oy isteyecek öyle mi?"

Ekrem İmamoğlu, 1 Nisan planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Saraçhane operasyonuna girişti. “Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız” diyerek geri dönüş sinyali veren Kılıçdaroğlu, Ekremci kalemşorlar tarafından sistematik bir şekilde hedefe kondu. 'Alevi' kartını açan Saraçhane bülbülleri ise savaşı bel altına düşürdü. Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliğinin polemik konusu edilmesi sonrası CHP'deki 'Kemalci' klik isyan bayrağını açtı. "İmamoğlu utanmadan Alevilerden oy isteyecek öyle mi?" dendi, "İBB seçimlerini kaybettikleri takdirde İmamoğlu-Özel ikilisi 'Kılıçdaroğlu ve Aleviler yüzünden kaybettik' diyecek" yorumları yapıldı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 12:36 Güncelleme 01 Mart 2024, 13:10
Kılıçdaroğlu’na CHP’li İBB fonlu Saraçhane operasyonu! Aleviler kazan kaldırdı... İmamoğlu utanmadan bizden oy isteyecek öyle mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimlere giderayak kaos tavan yaptı. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' odaklı hamleleriyle rotasını 1 Nisan'a kırdı.

Ekrem İmamoğlu ise fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' OPERASYONU! YERDEN YERE VURDULAR

Son olarak "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyerek geri dönüş sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane güdümündeki fondaş kalemler tarafından yerden yere vuruldu.

Fotoğrafta: İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğluFotoğrafta: İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içindeki 'Kemalci' kliğin İmamoğlu'na kaybettirmek için çabaladığını söyledi.

KURULTAY ÇAĞRISI YAPARAK PARTİYİ GERİ ALMANIN HESABINDA

'Kemalciler'in yerel seçim sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi geri almanın hesabında olduğunu söyleyen Saymaz, "Kılıçdaroğlu bile partisinin başkan adaylarını destekleyeceğine başarısızlık senaryoları üzerine tahmin yaparak, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyebiliyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kliğine karşı da yarışıyor" şeklinde konuştu.

Fatih Altaylı da sistematik bir şekilde Youtube üzerinden yaptığı yayınlardan Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Ekrem İmamoğlu'na arka çıkıyor.

Bahar Feyzan'ın Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran paylaşımıBahar Feyzan'ın Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran paylaşımı

SAVAŞ BEL ALTINA DÜŞTÜ! EKREMCİLER 'ALEVİ' KARTINI AÇTI

Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" sözleri sonrası Ekremciler 'Alevi' kartını açarak savaşı bel altına düşürdü.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Bahar Feyzan'dan CHP içindeki 'Kemalci'leri ayağa kaldıracak bir çıkış geldi.

"EN KARANLIK EN UTANMAZ GENEL BAŞKAN"

Kılıçdaroğlu'nun partiyi mezhep partisi yapma hevesinde olduğunu öne süren Feyzan, "Partiyi mezhep partisi yapamadınız hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP'den, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti? Türkiye siyaset tarihinin en karanlık ve en utanmaz eski genel başkanı olarak tarihe geçme utancı da size yetmiyor anlaşılan… Türkiye'nin ve CHP'nin yakasından düşün" dedi.

"İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ CEPHE AÇMIŞ"

Gazeteci Fuat Uğur, 'Ekremci' Bahar Feyzan'ın zaman ayarlı çıkışını "Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir cephe açmış görünüyor. Bahar Feyzan'ın bu salvolarının zamanlaması İmamoğlu'nun sıkışmışlığını gösteriyor diyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Sanki bir bahaneye zemin aranır gibi" ifadeleriyle yorumladı.

'KEMALCİ' KLİK İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: SALDIRILAR SARAÇHANE'DEN

Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliğinin polemik konusu edilmesi sonrası CHP'deki 'Kemalci' klik isyan bayrağını açtı. Kılıçdaroğlu cephesi bu saldırıların Saraçhane'den yönetildiğini belirterek Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor.



BU SÖZLER İMAMOĞLU'NA... "UTANMADAN ALEVİLERDEN OY İSTEYECEKSİN ÖYLE Mİ?"

CHP'li Tolgahan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Utanmadan Alevilerden oy isteyeceksiniz öyle mi? Etrafınızdaki Bahar Feyzan gibi 'Saraçhane Bülbülleri'nin söylemlerini kınamadığınız takdirde, en sert şekilde sizlere gereken cevabı vereceğimizden hiç şüpheniz olmasın" dedi.



Erdoğan daha sonrasında şu ifadeleri kullandı;

"İBB'Yİ KAYBETTİKLERİNDE 'KILIÇDAROĞLU VE ALEVİLER YÜZÜNDEN KAYBETTİK' DİYECEKLER"

Aleviler ister destek versin isterse destek vermesin... İBB seçimlerini kaybettikleri takdirde İmamoğlu-Özel ikilisi 'Kılıçdaroğlu ve Aleviler yüzünden kaybettik' diyecek İBB seçimlerini kazandıklarında ise 'Kılıçdaroğlu ve Aleviler'e rağmen kazandık' diyecekler! Çünkü minareyi çaldılar, kılıfı da ona göre hazırladılar!

Devrim Barış Çelik ve Kemal KılıçdaroğluDevrim Barış Çelik ve Kemal Kılıçdaroğlu

"HADDİNİZİ BİLİN"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Saraçhane operasyonu sonrası "Kim olduğunuzu bilmiyorum ama amacınızı anlayabiliyorum. Haddinizi bilin!" çıkışında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Şerdil Dara OdabaşıKemal Kılıçdaroğlu ve Şerdil Dara Odabaşı

"BAHAR FEYZAN'A KİM SAHİP ÇIKAR BİLEMEM..."

Ekrem İmamoğlu'nun listelere müdahalesiyle Kadıköy'de yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Şerdil Dara Odabaşı da Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Odabaşı, "Bahar Feyzan'a kim sahip çıkar bilemem ama Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarına, üye olsun olmasın bütün CHP'liler sahip çıkar" dedi.

ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU DA TOPA GİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliğinin Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarınca gündeme getirilmesi sonrası Alevi Vakıflar Federasyonu da topa girdi.

Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Bahar Feyza'nın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımını "Alevilerin eşit yurttaşlık haklarına saldırı" olarak yorumladı.

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