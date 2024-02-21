1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj: Avucunuzu yalarsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultay çağrısıyla koltuğa oturma planı yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partinin "Eş başkanı" gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu'na "avucunuzu yalarsınız" mesajı gönderdi.
CHP PARAMPARÇA
Partide Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki güç savaşı alevleniyor.
ÖZEL'İN "ÖZGÜRLEŞME" DENEMELERİ
Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı.
İMAMOĞLU İSTANBUL'DA LİSTELERE ÇÖKTÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını aday göstererek karşılık vermeye çalıştı.
Özel-İmamoğlu arasındaki kavga alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hamlelerini yapıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Öymen'in cenaze töreninde İmamoğlu ile yan yana gelmedi
KILIÇDAROĞLU HAMLELERİNE HIZ VERDİ
TAKVİM daha önce Kılıçdaroğlu'nun planlarını "1 Nisan" doğrultusunda yaptığını defalarca kez gündeme getirdi.
Son günlerde bu plan artık net olarak kamuoyu önünde gösterilmeye başlandı.
Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti
1 Nisan'a giderken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de geçtiğimiz hafta itibariyla hamlelerini hızlandırdı.
"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.
Kemal Kılıçadroğlu da 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.
SUBLİMİNAL SAVAŞ
Kılıçdaroğlu 16 Şubat'ta Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.