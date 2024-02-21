1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj: Avucunuzu yalarsınız

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..." Sanayi esnafıyla kahvaltı yapan eski CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ! CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Özel hem 1 Nisan planı yapan Kemal Kılıçdaroğlu ekibine hem de "Eş başkan" edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu 'na mesaj gönderdi.

TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini 18 Şubat'ta yaptı. CHP , Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise program davet edildi ancak katılmadı.

"AVUÇLARINI YALARLAR"

CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda parti içindeki muhaliflerin harekete geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz."iddiasında bulundu.

Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.