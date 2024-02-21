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1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj: Avucunuzu yalarsınız

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki güç savaşı devam ediyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu planlarını 1 Nisan üzerine kurarken Özgür Özel'den krizi köpürtecek bir çıkış geldi. Özgür Özel, "1 Nisan'ı bekleyen üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." diyerek hem Kılıçdaroğlu'na hem de Ekrem İmamoğlu ekibine mesaj gönderdi.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 11:16 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:53
1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj: Avucunuzu yalarsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultay çağrısıyla koltuğa oturma planı yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partinin "Eş başkanı" gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu'na "avucunuzu yalarsınız" mesajı gönderdi.

CHP PARAMPARÇA
Partide Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki güç savaşı alevleniyor.

ÖZEL'İN "ÖZGÜRLEŞME" DENEMELERİ
Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" denemeleri yaptı.

İMAMOĞLU İSTANBUL'DA LİSTELERE ÇÖKTÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerine kendi adamlarını aday göstererek karşılık vermeye çalıştı.

Özel-İmamoğlu arasındaki kavga alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hamlelerini yapıyor.

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KILIÇDAROĞLU HAMLELERİNE HIZ VERDİ
TAKVİM daha önce Kılıçdaroğlu'nun planlarını "1 Nisan" doğrultusunda yaptığını defalarca kez gündeme getirdi.

⏳ CHP'de 1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel: ''Avucunuzu yalarsınız'' 💥

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Kemal Kılıçdaroğlu "1 Nisan" hamlelerine hız verdi! Ekrem'e mesajlar... "Özgür sana güle güle"

Son günlerde bu plan artık net olarak kamuoyu önünde gösterilmeye başlandı.

Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti Özel, Kemal Kılçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti


1 Nisan'a giderken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de geçtiğimiz hafta itibariyla hamlelerini hızlandırdı.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.

Kemal Kılıçadroğlu da 'intikam' için saha çalışmalarına başladı.

SUBLİMİNAL SAVAŞ
Kılıçdaroğlu 16 Şubat'ta Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e subliminal mesaj vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan subliminal mesajKemal Kılıçdaroğlu'ndan subliminal mesaj

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Sanayi esnafıyla kahvaltı yapan eski CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.

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TANITIM TOPLANTISINA GİTMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu son hamlesini 18 Şubat'ta yaptı. CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente gitti. Kemal Kılıçdaroğlu ise program davet edildi ancak katılmadı.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Özel hem 1 Nisan planı yapan Kemal Kılıçdaroğlu ekibine hem de "Eş başkan" edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

"AVUÇLARINI YALARLAR"
CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda parti içindeki muhaliflerin harekete geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz."iddiasında bulundu.

Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar." dedi.

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1 Nisan savaşına adım adım... Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj: Avucunuzu yalarsınız
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