İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu



"BU BİR OPERASYON, KARA LEKE OLARAK KALACAK"

İYİ Parti'nin Esenyurt Meclis Üyeleri ve Teşkilat Mensuplarının partiden istifa edip Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararını değerlendiren Kavuncu, "Bu bir operasyondur. Bunun artık kıvrılacak bir tarafı yok ve çok büyük bir ihanettir. Bu partinin oylarıyla girmiş, partiyi son düzlükte satmış, ondan sonra da başka partinin belediye meclis üye listesinden çıkmak bu arkadaşların alnında ömürlerinin sonuna kadar bir kara leke olarak kalacak" ifadelerini kullandı.



EKREM KARIŞTIRIYOR... "İSTİFA EDİP İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYORLAR"

Kavuncu Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Bir ilçe başkanımız Perşembe günü yanında adayla il başkanlığına geliyor. Pazar günü bizim lansmanımıza katılıyor, sosyal medyada paylaşım yapıyor, sloganları kullanıyor her şeyi kullanıyor ve ertesi gün bir basın açıklamasıyla kamuoyuna istifa ettiğini duyuruyor. Bir başka ilçe başkanımız gene aynı. Aday getiriyor, koşturuyor ve o da bir açıklama yapıp istifa ediyor. Tamamının yaptığı açıklamalarda tek bir ortak özellik var. İstifa ediyorlar ve Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Niyeymiş, biz hür ve müstakil kararı almakla yanlış yapmışız. Hür ve müstakil kararını bundan 4 ay önce aldık. 3 ay önce, 2 ay önce de siz bu tavrı koyabilirdiniz. Listeler teslim edilmeden bir gün önce, iki gün önce yapılan istifalar, bunlar operasyondur" dedi.



İYİ Parti'den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyesi listelerinde yer bulan isimleri açıklayan Kavuncu şu ifadeleri kullandı;



"Size daha net bir bilgi vereyim. İstifa eden belediye meclis üyelerimizden bir kısmı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde aday gösterildiler. Nasıl bir pazarlıkla… İsim de vereyim. Ümraniye'de Yakup diye bir belediye meclis üyemiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıra belediye meclis üyesi olarak yazıldı. Çekmeköy'de Bora Kılıç vardı. Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi dördüncü sıra listesinde yer aldı. Diğerlerini de göreceğiz. Bu bir operasyondur. Bunun artık kıvrılacak bir tarafı yok ve çok büyük bir ihanettir. Bu partinin oylarıyla girmiş, partiyi son düzlükte satmış, ondan sonra da başka partinin belediye meclis üye listesinden çıkmak bu arkadaşların alnında ömürlerinin sonuna kadar bir kara leke olarak kalacak. Siyasette bazen partinizle uyuşmayabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Bunların hepsi anlaşılır ama ben bunu birçok yerde görmedim. Ayrıldığı partisine bu kadar zarar vermek iştahı ve çıktığı partiye sürekli yüklenmek, kötülük yapmak, onu yıpratmak anlaşılabilir bir şey değil"