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İmamoğlu İYİ Parti'yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP'den meclis üyeliğini | Akşener'e kurumsal operasyon

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'yi karıştırarak Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Son olarak İYİ Parti’nin Esenyurt teşkilatı istifa edip İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı. Gelişme üzerine İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye sistematik ve sinsice operasyon çektiğini dile getirdi. Kavuncu "İstifa eden belediye meclis üyelerimizden bir kısmı CHP'nin listelerinde aday gösterildiler. Nasıl bir pazarlıkla…" dedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Trabzon'dan İstanbul'a İYİ Parti'yi dizayn çabasını dört koldan sürdürüyor. Bu bağlamda TAKVİM, İYİ Parti içindeki Ekremci kliğin dosyasını açtı. İşte Akşener'in yediği 'kurumsal operasyonun' detayları...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:21 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:49
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti hattında süregelen çatışma günden güne şiddetleniyor.

İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE 'KURUMSAL' OPERASYON!
Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

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AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ
Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

AKŞENER'E OLAY SÖZLER
Ekrem İmamoğlu ise kendisi hakkında "Eli genel merkezde, gözü başka mevkide" diyen Meral Akşener'e "Seni muhatap almıyorum" mesajı gönderdi. Akşener'in açıklamalarını "Siyasi, muğlak, geçersiz" olarak tanımladı.

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İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Bir yandan da İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Son olarak İYİ Parti'nin Esenyurt Meclis Üyeleri ve Teşkilat Mensupları, partiden istifa edip Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye sistematik ve sinsice operasyon çektiğini dile getirdi.

İYİ Parti İBB adayı Buğra KavuncuİYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu

"BU BİR OPERASYON, KARA LEKE OLARAK KALACAK"
İYİ Parti'nin Esenyurt Meclis Üyeleri ve Teşkilat Mensuplarının partiden istifa edip Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararını değerlendiren Kavuncu, "Bu bir operasyondur. Bunun artık kıvrılacak bir tarafı yok ve çok büyük bir ihanettir. Bu partinin oylarıyla girmiş, partiyi son düzlükte satmış, ondan sonra da başka partinin belediye meclis üye listesinden çıkmak bu arkadaşların alnında ömürlerinin sonuna kadar bir kara leke olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

EKREM KARIŞTIRIYOR... "İSTİFA EDİP İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYORLAR"
Kavuncu Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Bir ilçe başkanımız Perşembe günü yanında adayla il başkanlığına geliyor. Pazar günü bizim lansmanımıza katılıyor, sosyal medyada paylaşım yapıyor, sloganları kullanıyor her şeyi kullanıyor ve ertesi gün bir basın açıklamasıyla kamuoyuna istifa ettiğini duyuruyor. Bir başka ilçe başkanımız gene aynı. Aday getiriyor, koşturuyor ve o da bir açıklama yapıp istifa ediyor. Tamamının yaptığı açıklamalarda tek bir ortak özellik var. İstifa ediyorlar ve Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Niyeymiş, biz hür ve müstakil kararı almakla yanlış yapmışız. Hür ve müstakil kararını bundan 4 ay önce aldık. 3 ay önce, 2 ay önce de siz bu tavrı koyabilirdiniz. Listeler teslim edilmeden bir gün önce, iki gün önce yapılan istifalar, bunlar operasyondur" dedi.

İYİ Parti'den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyesi listelerinde yer bulan isimleri açıklayan Kavuncu şu ifadeleri kullandı;

"Size daha net bir bilgi vereyim. İstifa eden belediye meclis üyelerimizden bir kısmı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde aday gösterildiler. Nasıl bir pazarlıkla… İsim de vereyim. Ümraniye'de Yakup diye bir belediye meclis üyemiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıra belediye meclis üyesi olarak yazıldı. Çekmeköy'de Bora Kılıç vardı. Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi dördüncü sıra listesinde yer aldı. Diğerlerini de göreceğiz. Bu bir operasyondur. Bunun artık kıvrılacak bir tarafı yok ve çok büyük bir ihanettir. Bu partinin oylarıyla girmiş, partiyi son düzlükte satmış, ondan sonra da başka partinin belediye meclis üye listesinden çıkmak bu arkadaşların alnında ömürlerinin sonuna kadar bir kara leke olarak kalacak. Siyasette bazen partinizle uyuşmayabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Bunların hepsi anlaşılır ama ben bunu birçok yerde görmedim. Ayrıldığı partisine bu kadar zarar vermek iştahı ve çıktığı partiye sürekli yüklenmek, kötülük yapmak, onu yıpratmak anlaşılabilir bir şey değil"

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Gelelim Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye çektiği 'kurumsal operasyonun' detaylarına;

İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi.

Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı. CHP'nin İYİ Parti'yi dizayn çabası bununla da sınırlı kalmadı.

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TUZLA'DA NE DOLAPLAR DÖNÜYOR?
CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet etti.

Kılıç da "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğlu'na yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmen'le de iletişimde. Akıllara "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" soruları geldi.

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EKREMCİ KLİK TOPYEKUN HAREKETİ GEÇTİ
İYİ Parti'den istifa ve tasfiye yoluyla gönderilen Ekremci klik harekete geçti.

İmamoğlu'na seçimlerde destek verilmediği için İYİ Parti ile yollarını ayıran Toplumsal Politikalardan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, Buğra Kavuncu'ya oy verilmemesi gerektiğini savunup, İmamoğlu'na oy istedi.

Ekremci medya Güner'in bu çıkışını "Eski yardımcısı Akşener'i çok kızdıracak" başlıklarıyla servis etti.

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AKŞENER'DEN REST... "SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM"
İYİ Parti'nin İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan'ın İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmesi ise İYİ Parti içindeki kaos furyasında Ekrem İmamoğlu'nun parmağı olduğunu kanıtlayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Bu olaya müteakip Akşener, Özkan'ın istifasını isteyip "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" resti çekti.

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Öte yandan İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan, "Genel Merkezin politikalarıyla düşüncelerim uyuşmuyor" diyerek istifa etti. Alkan'a İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürütüp seçimlere CHP ile girilmesini savunan İbrahim Özkan sahip çıktı.

Özkan, "Çalışmaktan keyif aldığım ; Bilgi birikim ve donanımından feyz aldığım, Önceki dönem Yerel Yönetimler Başkanımız üyeliğini sonlandırmış.. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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