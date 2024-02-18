Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi karıştırmaya devam ediyor! İP’in Meclis ve teşkilat üyelerinden ’İmamoğlu’ istifası



İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi. Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı. CHP'nin İYİ Parti'yi dizayn çabası bununla da sınırlı kalmadı.



TUZLA'DA NE DOLAPLAR DÖNÜYOR?

CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet etti. Kılıç da "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğlu'na yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmen'le de iletişimde. Akıllara "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" soruları geldi.

Meral Akşenerden Ekrem İmamoğluna mega salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbulu yönetemez EKREM'İ YERDEN YERE VURDU

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.



"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" ifadesini kullandı.



Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların Amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor" açıklamasıyla İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemeyeceğini dile getirdi.



İYİ PARTİ'DEN 'İMAMOĞLU' İSTİFASI

Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti'de yeni bir istifa depremi yaşandı.



İYİ Parti'nin Esenyurt Meclis Üyeleri ve Teşkilat Mensupları, partiden istifa edip Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saygıdeğer Basın Mensupları ve Kamuoyu, Bugün burada, uzun yıllar İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış ve memlekete ışık olabilmek için bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmiş kişiler olarak toplanmış bulunmaktayız. Partide görev aldığımız süre içerisinde, özellikle İlçe Başkanlığınca, etkin siyaset üretememe, basın ve sivil toplumla iletişimsizlik, sahada etkisiz kalma ve teşkilat yapısındaki yetersizlikler başlıca mücadele ettiğimiz sorunlardı. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde, sandıklara sahip çıkmama şeklinde yaşanan ve doğal olarak seçim sonuçlarını etkileyen olumsuz tablo ve bununla birlikte, ilçe yönetiminde bazı kişilerde görülen sorumsuz, olumsuz ve tutarsız tavırlar hepimizde bir kırılma yaratmıştır. Bu kapsamda, siyasi kimliklerimiz ve temsiliyetimizin verdiği sorumluluk kapsamında tarafımızca çözüm aranmıştır. Bu çerçevede; İstanbul İl Başkanı ve İl Yöneticileri, Bölge Milletvekilleri, Genel Teşkilat Başkanı ve Partinin etkili kadrolarında yer alan ilgililerle defalarca görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerden iyi yönetim anlayışına dair olumlu bir sonuç alınamamıştır.