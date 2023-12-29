Abla-kardeş arasında kavga alevleniyor! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "Parça parça edeceğim"

"HADDİNİ AŞIYOR"

Ekrem İmamoğlu ise kendisine savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıkmıştı. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN BOYUMU, POSTUMU, KİLOMU ÖLÇTÜRMEYE HAZIRIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da 'Teşkilat Buluşması' toplantısında partililerle bir araya geldi. "Parça parça edeceğim" Yerel seçimlere ittifak yapmadan gireceklerini bir kez daha vurgulayan Akşener, "Herkesi davet ediyorum. Görelim bakalım herkesin boyu postu kaçmış. Ben kişisel olarak boyumu, postumu, kilomu ölçtürmeye hazırım. Bunun sonuçlarının bedeli varsa onu ödemeye de şerefle hazırım. Buyursun bakalım diğerlerinin durumu ne olacak? Onun için Allah doğrunun yanındadır. Allah haklının yanındadır." ifadelerini kullandı.

"O ELLERİ PARÇA PARÇA EDECEĞİM"

İYİ Parti içerisine uzanan eller olduğunu ifade eden Akşener şöyle dedi: Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ İSTİFA ETTİRİLDİ"

Böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, öncelikle dürüstlük kalır, ahlak kalır ve siyasi partiler kalır." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN