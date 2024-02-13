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İmamoğlu İYİ Parti'yi içten mi oyuyor? CHP'li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl'den itiraf gibi sözler... Tuzla'da ne dolaplar dönüyor?

CHP'nin Büyük İstanbul Buluşması'nda dikkat çeken bir an yaşandı. CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet etti. Kılıç da "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğlu'na yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmen'le de iletişimde. Akıllara "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" soruları geldi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 16:02 Güncelleme 13 Şubat 2024, 16:34
İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?

CHP'deki olaylı PM ve MYK sonrası, Ekrem İmamoğlu başkanlığında Haliç Kongre Merkezi'nde "Büyük İstanbul" buluşması gerçekleştirdi.

Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.



ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU BOŞ KALDI
İmamoğlu'nun soluna İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik otururken sağındaki koltuğun boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

CHPde Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğluna Sarıyer protestosuCHPde Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğluna Sarıyer protestosu



Aynı toplantıda sözleri sık sık kesilen İmamoğlu, yuhalanınca sinirlendi.

CHP Tuzla adayı Eren Ali BingölCHP Tuzla adayı Eren Ali Bingöl

Öte yandan toplantı sonrası CHP - İYİ Parti hattında ipleri iyiden iyiye gerecek bir gelişme cereyan etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'ın "En genç belediye başkan adayı" diyerek karşıladığı CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, İYİ Parti'den dem vurdu.

CHP'Lİ ADAY İYİ PARTİLİ ADAYI ŞİKAYET ETTİ
Bingöl'ün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet ettiği gözlemlendi.

Bingöl'ün bu şikayeti karşısında Kılıç'ın "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dediği duyuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İYİ Parti adayı Orhun ErtürkmenCHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İYİ Parti adayı Orhun Ertürkmen

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İLE İYİ PARTİLİ ADAY İLETİŞİMDE
Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir figür. Sosyal medya hesaplarını incelediğimizde Sevgi Kılıç ve Orhun Ertürkmen'in iletişimde olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İYİ Parti adayı Orhun ErtürkmenCHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İYİ Parti adayı Orhun Ertürkmen

BİRBİRLERİNE LAKAP BİLE TAKTILAR: ATOM KARINCA
İkilinin 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimin ilk turunda oy verme sırasında çekilmiş fotoğrafları bile mevcut.

Söz konusu paylaşımda Orhun Ertürkmen'in Sevgi Kılıç'a 'atom karınca' diye lakap takması dikkat çekti.



Tam da bu noktada gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ İÇTEN Mİ OYUYOR?
CHP Tuzla adayı Eren Ali Bingöl'ün Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'ın ise "Orhun'u tanıyorum konuşuruz" sözleri "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" sorularını akıllara getirdi.

Ekrem İmamoğlundan İYİ Partiyi dizayn çabası! Özgür Özeli sümen altı etti Yomraya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?Ekrem İmamoğlundan İYİ Partiyi dizayn çabası! Özgür Özeli sümen altı etti Yomraya talimat gönderdi: Rant kaygılı gizli ittifak mı var?


Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.

İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" diyerek Akşener'e 'primci' dedi.

İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi. Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı.

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