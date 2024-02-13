İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?

CHP'deki olaylı PM ve MYK sonrası, Ekrem İmamoğlu başkanlığında Haliç Kongre Merkezi'nde "Büyük İstanbul" buluşması gerçekleştirdi.
Salona girişte Genel Başkan Özgür Özel'in posterleri yer alırken kendisinin olmaması, mevcuttaki krizin somut yansıması olarak kayıtlara geçti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU BOŞ KALDI
İmamoğlu'nun soluna İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik otururken sağındaki koltuğun boş kalması dikkatlerden kaçmadı.
Aynı toplantıda sözleri sık sık kesilen İmamoğlu, yuhalanınca sinirlendi.
CHP Tuzla adayı Eren Ali Bingöl
Öte yandan toplantı sonrası CHP - İYİ Parti hattında ipleri iyiden iyiye gerecek bir gelişme cereyan etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'ın "En genç belediye başkan adayı" diyerek karşıladığı CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, İYİ Parti'den dem vurdu.
CHP'Lİ ADAY İYİ PARTİLİ ADAYI ŞİKAYET ETTİ
Bingöl'ün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet ettiği gözlemlendi.
Bingöl'ün bu şikayeti karşısında Kılıç'ın "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dediği duyuldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İYİ Parti adayı Orhun Ertürkmen
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İLE İYİ PARTİLİ ADAY İLETİŞİMDE
Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir figür. Sosyal medya hesaplarını incelediğimizde Sevgi Kılıç ve Orhun Ertürkmen'in iletişimde olduğu ortaya çıktı.