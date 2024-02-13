İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?

Tam da bu noktada gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ İÇTEN Mİ OYUYOR? CHP Tuzla adayı Eren Ali Bingöl'ün Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç 'ın ise " Orhun'u tanıyorum konuşuruz" sözleri "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" sorularını akıllara getirdi.



Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.



AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE

Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.



İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" diyerek Akşener'e 'primci' dedi.



İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi. Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı.