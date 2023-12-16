İl başkanı da işin içinde! İYİ Partili İbrahim Özkan’dan CHP ile pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüm

Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmezken, partinin ağır topları ihraç ediliyor.
İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti.
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz hafta istifa etti.
Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa daha geldi. CHP ile işbirliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in isteği ile partiden ayrıldı.
İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN İSTİFA ETTİ
Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.