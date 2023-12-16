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İl başkanı da işin içinde! İYİ Partili İbrahim Özkan'dan CHP ile pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüm

Yerel seçimlere giderayak İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. İBB Meclis Başkanvekili İbrahim Özkan’ın istifası ve devamında yaşanan olaylar gündemdeki sıcaklığını korurken yeni bir bomba itiraf daha geldi. Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etti. Öte yandan İbrahim Özkan, görüşmenin Yücel Coşkun bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 20:03 Güncelleme 16 Aralık 2023, 20:25
İl başkanı da işin içinde! İYİ Partili İbrahim Özkan’dan CHP ile pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüm

Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmezken, partinin ağır topları ihraç ediliyor.

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İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz hafta istifa etti.

Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa daha geldi. CHP ile işbirliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in isteği ile partiden ayrıldı.

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İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN İSTİFA ETTİ
Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.



AKŞENER EKREM İMAMOĞLU'NA SALLAMIŞTI
Geçtiğimiz gün Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.



"ÜSTÜME ALINMADIM"
Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum" İfadelerini kullandı.



İBRAHİM ÖZKAN DA EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNMUŞTU
Yaşananlar sonrası İbrahim Özkan Akşener'e karşı Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul'u kastetmiyor." demişti.

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İBB MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN YENİDEN BAŞKAN SEÇTİ
"Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" diyen Özkan, 7 İYİ Parti İBB Meclis üyeleri tarafından yeniden Grup Başkanvekili seçildi.



AKŞENER TALİMATIYLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, şunları kaydetti:

"İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir."



'ARKA KAPI DİPLOMASİSİ'
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, İbrahim Özkan, partisinin İBB Meclisi grubunda son dönemde yaşananlara ilişkin Saraçhane'deki belediye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özkan, Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı diplomasisi' yürüttüğünü itiraf etti.



"İMAMOĞLU'NA SÖYLEDİM"
2024'teki yerel seçimlerde işbirliği yapılması için gayret gösterdiğini anlatan Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğini ve birkaç gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmenin ardından, "arka kapı diplomasisi" yaparak yeniden İmamoğlu'na gittiğini aktaran Özkan, İmamoğlu'nun kendisine "Genel İdare Kurulu (GİK) kararı varken teklif götürmenin nezaketsizlik olabileceğini" söylediğini ifade etti.



YÜCEL ÇOŞKUN İTİRAFI
"Bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz?" sorusuna Özkan, "İl Başkanımın (Yücel Coşkun) bilgisi dahilinde Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm." cevabı verdi.



TEKRAR İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Özkan, GİK'te Özel'in teklifiyle ilgili işbirliği yapılmaması yönünde yeniden karar çıkması üzerine tekrar İmamoğlu'yla görüştüğünü, kendisine 2019'daki yerel seçimlerde partilerine bırakılan Arnavutköy, Esenler, Bağcılar ve Kağıthane gibi ilçelerin rahatsızlık yarattığını, bunların AK Parti'nin yoğun oy aldığı ilçeler olduğunu ilettiğini dile getirdi.



KİRLİ PAZARLIK AYYUKA ÇIKTI
İmamoğlu'na işbirliği teklifinin somut olması için İYİ Partinin birtakım kazanımları olması gerektiğini söylediğini kaydeden Özkan, İBB Başkanı'nın "Beklenti ne olabilir?" sorusu üzerine, kendilerine kazanılacak 3 belediye, İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi ve 14 belediyede birer belediye başkan yardımcılığının verilmesi gerektiğini anlattığını aktardı.

Özkan, "Bu, İYİ Partiden istifa açıklamanız mı oluyor?" sorusunu, "Bizi tedbirli olarak disiplin kuruluna verdiklerini söylüyorlar ama ihraç etmek için bize bildirilmiş bir yazılı gerekçe yok. 'Onu bir görelim.' diyen arkadaşlarımız var, 'Hiç görmeden istifa edelim.' diyenler de var. Pazartesi arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapıp karar vereceğiz." diye yanıtladı.

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