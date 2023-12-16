İl başkanı da işin içinde! İYİ Partili İbrahim Özkan’dan CHP ile pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüm





KİRLİ PAZARLIK AYYUKA ÇIKTI

İmamoğlu'na işbirliği teklifinin somut olması için İYİ Partinin birtakım kazanımları olması gerektiğini söylediğini kaydeden Özkan, İBB Başkanı'nın "Beklenti ne olabilir?" sorusu üzerine, kendilerine kazanılacak 3 belediye, İBB'de 25 büyükşehir meclis üyesi ve 14 belediyede birer belediye başkan yardımcılığının verilmesi gerektiğini anlattığını aktardı.



Özkan, "Bu, İYİ Partiden istifa açıklamanız mı oluyor?" sorusunu, "Bizi tedbirli olarak disiplin kuruluna verdiklerini söylüyorlar ama ihraç etmek için bize bildirilmiş bir yazılı gerekçe yok. 'Onu bir görelim.' diyen arkadaşlarımız var, 'Hiç görmeden istifa edelim.' diyenler de var. Pazartesi arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapıp karar vereceğiz." diye yanıtladı.

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