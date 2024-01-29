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DEŞİFRE | İYİ Parti'deki 'Ekremci' klik harekete geçti! "Kavuncu'ya değil İmamoğlu'na oy verin" paylaşımları... Talimat Saraçhane'den mi?

Meral Akşener'in İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı aday çıkarması ile eş güdümlü olarak İYİ Parti'den istifa ve tasfiye yoluyla gönderilen Ekremci klik harekete geçti. İmamoğlu'na seçimlerde destek verilmediği için İYİ Parti ile yollarını ayıran Toplumsal Politikalardan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, Buğra Kavuncu’ya oy verilmemesi gerektiğini savunup, İmamoğlu'na oy istedi. Öte yandan Ekremci medya Güner'in bu çıkışını "Eski yardımcısı Akşener'i çok kızdıracak" başlıklarıyla servis etti.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:44 Güncelleme 29 Ocak 2024, 17:04
DEŞİFRE | İYİ Parti’deki ’Ekremci’ klik harekete geçti! Kavuncu’ya değil İmamoğlu’na oy verin paylaşımları... Talimat Saraçhane’den mi?

Seçimlere müstakil gireceğini duyurup İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı açıklayan ve diğer illerde de aday çıkaran İYİ Parti, zaman ayarlı kriz ve istifaların kıskacında.

İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE KURUMSAL OPERASYON
Partiye çöken kaos perdesinin arkasındaki isim ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu...

İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. İmamoğlu ise Meral Akşener'e üstü kapalı yanıt vererek "Haddini aşıyor" göndermesi yaptı.

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AKŞENER'DEN REST... "SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM"
İYİ Parti'nin İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan'ın İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmesi ise İYİ Parti içindeki kaos furyasında Ekrem İmamoğlu'nun parmağı olduğunu kanıtlayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Bu olaya müteakip Akşener, Özkan'ın istifasını isteyip "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" resti çekti.

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AKŞENER'E 'SAĞ KOL' HANÇERİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Ankara'da Mansur Yavaş'a destek verilmediği için partisinden istifa etti.

Güner, "Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." dedi.

Bu istifaların perde arkasında yatan gerçek ise hiç şüphesiz CHP'nin İYİ Parti'yi köşeye sıkıştırıp ittifak masasına oturtma gayesi...

Meral Akşener ve Ece GünerMeral Akşener ve Ece Güner

İYİ PARTİ İÇİNDEKİ EKREMCİ KLİK OPERASYONA HIZ VERDİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti içindeki Ekremci klik Ekrem İmamoğlu lehine, Buğra Kavuncu aleyhine yürütülen çalışmalara hız verdi.

Ekrem İmamoğlu'na seçimlerde destek verilmediği için İYİ Parti'den istifa eden Toplumsal Politikalardan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, "İmamoğlu'na verilmeyen her oy; Kurum'u seçtirmeye yarayacaktır. " ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta: Ece Güner'in paylaşımıFotoğrafta: Ece Güner'in paylaşımı

Güner bu paylaşımıyla, Buğra Kavuncu'ya oy verilmemesi gerektiğini savunup, İmamoğlu'na oy istedi.

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ZAMAN AYARLI BİR İSTİFA DAHA
Öte yandan Meral Akşener'in Buğra Kavuncu'yu İBB adayı olarak ilan etmesinin ardından partinin İstanbul ayağında üst düzey bir istifa yaşandı.

Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan, "Genel Merkezin politikalarıyla düşüncelerim uyuşmuyor" diyerek istifa etti. Alkan'a İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürütüp seçimlere CHP ile girilmesini savunan İbrahim Özkan sahip çıktı.

Özkan, "Çalışmaktan keyif aldığım ; Bilgi birikim ve donanımından feyz aldığım, Önceki dönem Yerel Yönetimler Başkanımız üyeliğini sonlandırmış.. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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DEŞİFRE | İYİ Parti’deki ’Ekremci’ klik harekete geçti! Kavuncu’ya değil İmamoğlu’na oy verin paylaşımları... Talimat Saraçhane’den mi?
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