DEŞİFRE | İYİ Parti'deki 'Ekremci' klik harekete geçti! "Kavuncu'ya değil İmamoğlu'na oy verin" paylaşımları... Talimat Saraçhane'den mi?

Seçimlere müstakil gireceğini duyurup İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı açıklayan ve diğer illerde de aday çıkaran İYİ Parti, zaman ayarlı kriz ve istifaların kıskacında. İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE KURUMSAL OPERASYON Partiye çöken kaos perdesinin arkasındaki isim ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ... İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. İmamoğlu ise Meral Akşener'e üstü kapalı yanıt vererek "Haddini aşıyor" göndermesi yaptı.

AKŞENER'DEN REST... "SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM"

İYİ Parti'nin İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan'ın İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmesi ise İYİ Parti içindeki kaos furyasında Ekrem İmamoğlu'nun parmağı olduğunu kanıtlayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Bu olaya müteakip Akşener, Özkan'ın istifasını isteyip "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" resti çekti.