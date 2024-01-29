İBB adayı çıkaran İYİ Parti’de zaman ayarlı istifa! Akşener’e yine ’kurumsal operasyon’ mu? Oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor

Hakan Alkan, Buğra Kavuncu ve İbrahim Özkan



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den İstanbul kanadında üst düzey bir istifa kayıtlara geçti.



İBB adayı olan Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan sosyal medya hesabından İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

"GENEL MERKEZİN POLİTİKALARIYLA DÜŞÜNCELERİM UYUŞMUYOR"

Sosyal medya hesabından istifa kararını açıklayan Alkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple, samimiyetle hizmet veregeldiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla." diyerek istifasını duyurdu.