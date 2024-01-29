İBB adayı çıkaran İYİ Parti’de zaman ayarlı istifa! Akşener’e yine ’kurumsal operasyon’ mu? Oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor

Hakan Alkan, Buğra Kavuncu ve İbrahim Özkan
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den İstanbul kanadında üst düzey bir istifa kayıtlara geçti.
İBB adayı olan Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Alkan sosyal medya hesabından İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
"GENEL MERKEZİN POLİTİKALARIYLA DÜŞÜNCELERİM UYUŞMUYOR"
Sosyal medya hesabından istifa kararını açıklayan Alkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple, samimiyetle hizmet veregeldiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla." diyerek istifasını duyurdu.
İSTİFALARDA EKREM İMAMOĞLU PARMAĞI
Hakan Alkan'ın, Buğra Kavuncu'nun adaylığının duyurulmasının hemen ardından istifa etmesi okları Ekrem İmamoğlu üzerine çevirdi.
Hatırlanacağı üzere Meral Akşener'in 'hür ve müstakil seçim' kararı sonra İYİ Parti'de peşi sıra istifalar baş göstermiş, bu isimler seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini ilan etmişlerdi.
İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu'yla arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. Akşener, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını istemiş "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" demişti.
Aynı Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin içini mikser gibi karıştırdığını dile getirmişti.
İbrahim Özkan'ın İYİ Parti'den istifa eden Hakan Alkan'a destek veren paylaşımı
EKREM'İN ARKA KAPI DİPLOMATI SAHİP ÇIKTI
Öte yandan istifa eden Alkan'a İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürütüp seçimlere CHP ile girilmesini savunan İbrahim Özkan sahip çıktı.
Özkan, "Çalışmaktan keyif aldığım ; Bilgi birikim ve donanımından feyz aldığım, Önceki dönem Yerel Yönetimler Başkanımız üyeliğini sonlandırmış.. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.