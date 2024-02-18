Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na 'mega' salvo: "Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbul'u yönetemez"

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.
AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.
İMAMOĞLU: PRİMCİ AKŞENER
Ekrem İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" sözleriyle Akşener'e 'primci' dedi.
İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi. Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı. CHP'nin İYİ Parti'yi dizayn çabası bununla da sınırlı kalmadı.
TUZLA'DA NE DOLAPLAR DÖNÜYOR?
CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet etti. Kılıç da "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğlu'na yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmen'le de iletişimde. Akıllara "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" soruları geldi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener, partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.
"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" ifadesini kullandı.
Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların Amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor" açıklamasıyla İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemeceğini dile getirdi.
İMAMOĞLU İSTANBUL'U HİÇ UMURSAMADI
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu.
Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. Şu sıralarda da 'eş başkan' edasıyla Özgür Özel üzerinde vesayet kuruyor.
MEGAKENT KADERİNE TERK EDİLDİ
İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.