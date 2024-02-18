SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na 'mega' salvo: "Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbul'u yönetemez"

CHP - İYİ Parti hattında sular durulmuyor. Meral Akşener, partisine 'kurumsal operasyon çekmekle' suçladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" sözleriyle İmamoğlu portresi çizdi. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, şu sıralar CHP koltuğuna vesayet kurmakla meşgul. Daha öncesinde de Cumhurbaşkanı adayı olmak için türlü hamlelerde bulunmuş, ancak umduğunu bulamayınca rotayı tekrar İBB'ye kırmıştı. Bu duruma dikkat çeken Akşener, "İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" sözleriyle İstanbul'un İmamoğlu'nun umrunda olmadığını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 15:23 Güncelleme 18 Şubat 2024, 15:38
Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na ’mega’ salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbul’u yönetemez
Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - İYİ Parti hattında gerilim bir hayli yüksek.

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.
Billboardluk kriz! Meral Akşener Saraçhane bizi engelliyor deyip Ekrem İmamoğluna sert vurdu | İmamoğlundan Akşenere primci yanıtıBillboardluk kriz! Meral Akşener Saraçhane bizi engelliyor deyip Ekrem İmamoğluna sert vurdu | İmamoğlundan Akşenere primci yanıtı

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu.

İMAMOĞLU: PRİMCİ AKŞENER
Ekrem İmamoğlu, "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" sözleriyle Akşener'e 'primci' dedi.

İmamoğlu İYİ Partiyi içten mi oyuyor? CHPli Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingölden itiraf gibi sözler... Tuzlada ne dolaplar dönüyor?İmamoğlu İYİ Partiyi içten mi oyuyor? CHPli Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingölden itiraf gibi sözler... Tuzlada ne dolaplar dönüyor?


İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi. Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı. CHP'nin İYİ Parti'yi dizayn çabası bununla da sınırlı kalmadı.

TUZLA'DA NE DOLAPLAR DÖNÜYOR?
CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet etti. Kılıç da "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğlu'na yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmen'le de iletişimde. Akıllara "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" soruları geldi.




Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener, partisinin İstanbul adaylarının tanıtıldığı toplantıda Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" ifadesini kullandı.

Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların Amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor" açıklamasıyla İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemeceğini dile getirdi.



İMAMOĞLU İSTANBUL'U HİÇ UMURSAMADI
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu.

Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı. Şu sıralarda da 'eş başkan' edasıyla Özgür Özel üzerinde vesayet kuruyor.

MEGAKENT KADERİNE TERK EDİLDİ
İmamoğlu kariyer planlaması yaparken megakent adeta kaderine terk edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na ’mega’ salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbul’u yönetemez
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ karşı karşıya geldi... Kılıçdaroğlu hançerlendiği yere gelmedi | Hatay çıkmazı
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Trabzonspor’un Pendikspor maçı 11’i belli oldu!
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Geminin batma nedeni belli oldu
Putin’in ölüm listesi: Zehirlendiler, vuruldular, sürgün edildiler! Aleksey Navalni’nin ardından sıra hangi isimde?
Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık
VERİLER AÇIKLANDI | İşte Türkiye’nin en kalabalık ili! | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var? Tıkla yaş bağımlılık oranlarını gör
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı
Bayram ikramiyelerine %50 zam | Yeni emekliye ikramiye 6 bin liraya çıktı! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat....
Okan Buruk’tan rotasyon! İşte Galatasaray’ın Ankaragücü maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu
IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA