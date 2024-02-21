İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP-İYİ Parti hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP-İYİ Parti hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararını açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nun 'ablası'na çektiği kurumsal operasyon iki parti arasındaki gerilimi artırmıştı.
AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Son olarak Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin afişlerine izin vermemiş, Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurmuştu.
"PRİMCİ AKŞENER"
Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e primci imasında bulunması ve muhatap almadığını söylemesi eski dostların arasını dönüşü olmaya bir duruma getirdi.
"CHP'DE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU"
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, CHP'yi yerden yere vurmaya devam etti.
Kendilerinin seçimlere hür ve müstakil girme kararını CHP'nin hazmedemediğini söyleyen Akşener, "Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar… Aslında, empati kurmuyor da değilim… Travma yaşamaları normal. Çünkü, aldığımız kararla siyaset simsarlarının, tezgahını bozduk. İlk başta, kolayca bastırabileceklerini sandılar ama yılmadık. Hür ve müstakil duruşumuzdan, taviz vermedik. Linç ettiler ama sinmedik. Alıştıkları tahterevalli düzenini sarstık. Operasyon üzerine, operasyon çektiler ama, yıkılmadık. Kayıkçı kavgalarına, ayna tuttuk. Sözde kulislerle, iftiralarla üzerimize geldiler ama, dimdik durduk. Milletimize söyledikleri, tüm yalanları birer birer, ortalığa döktük" ifadelerini kullandı.
SIRF OY ALMAK İÇİN TERÖR ŞAKŞAKÇILARINA…
CHP'nin DEM ile olan ilişkisine de tepki gösteren Akşener "Sırf oy almak için Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm göre terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışındalar" dedi.
Akşener sözlerine şöyle devam etti:
Edileri de Büdüleri de gizliden, açıktan, ortaklık yaptıkları, "kırpıkları" da sandığa gömeceğiz. İstedikleri kadar, para harcasınlar. İstediklerini, satın alsınlar. Evelallah, sandıkları satın alamadıklarını; millet iradesine, paralarının geçmediğini 31 Mart'ta, hepsine göstereceğiz!