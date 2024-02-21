İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!

Kendilerinin seçimlere hür ve müstakil girme kararını CHP'nin hazmedemediğini söyleyen Akşener, "Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar… Aslında, empati kurmuyor da değilim… Travma yaşamaları normal. Çünkü, aldığımız kararla siyaset simsarlarının, tezgahını bozduk. İlk başta, kolayca bastırabileceklerini sandılar ama yılmadık. Hür ve müstakil duruşumuzdan, taviz vermedik. Linç ettiler ama sinmedik. Alıştıkları tahterevalli düzenini sarstık. Operasyon üzerine, operasyon çektiler ama, yıkılmadık. Kayıkçı kavgalarına, ayna tuttuk. Sözde kulislerle, iftiralarla üzerimize geldiler ama, dimdik durduk. Milletimize söyledikleri, tüm yalanları birer birer, ortalığa döktük" ifadelerini kullandı.