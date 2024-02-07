Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları

CHP içindeki kaos hız kesmeden devam ediyor. İntikam için kolları sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı.





1 NİSAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu intikam üssünde 1 Nisan'da yapacağı "Olağanüstü kurultay" çıkışı için tam gaz çalışmalara devam ediyor.



Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofislerle hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.





"BURADAYIM" MESAJINI VERDİ

CHP yandaşına verdiği röportajda "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.



FONDAŞ SAYMAZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu niye ortalarda yok, niye seçim yokmuş gibi davranıyor, başarısızlık mı bekliyor" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.