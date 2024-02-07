PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları

Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu intikam üssünde 1 Nisan'da yapacağı "Olağanüstü kurultay" çıkışı için tam gaz çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fondaş İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu niye ortalarda yok, niye seçim yokmuş gibi davranıyor, başarısızlık mı bekliyor" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı. İsmail Saymaz’ın sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı. “Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 21:52 Güncelleme 07 Şubat 2024, 22:30
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları

CHP içindeki kaos hız kesmeden devam ediyor. İntikam için kolları sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı.



1 NİSAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu intikam üssünde 1 Nisan'da yapacağı "Olağanüstü kurultay" çıkışı için tam gaz çalışmalara devam ediyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofislerle hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadımKemal Kılıçdaroğlundan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özele Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Buradayım" mesajı: Siyaseti bırakmadım



"BURADAYIM" MESAJINI VERDİ
CHP yandaşına verdiği röportajda "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

FONDAŞ SAYMAZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu niye ortalarda yok, niye seçim yokmuş gibi davranıyor, başarısızlık mı bekliyor" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.



İMAMOĞLU VE FONDAŞLARA DALDI
İsmail Saymaz'ın sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı.

"Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar" ifadelerini kullandı.



"KASABA KURNAZLIĞI İLE ÇİĞNETEMEZ"
Sözlerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan'ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır" dedi.



İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Aysel Öymen'in cenaze namazında Ekrem İmamoğlu ile yan yana gelmeyen ve davetini reddeden Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanınının telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'i UYARMIŞTI: EKREM'İ SIRTINDAN AT
Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.

Ankarada Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması! Ekrem İmamoğluna mesaj mı?Ankarada Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu teması! Ekrem İmamoğluna mesaj mı?

Kemal Kılıçdaroğlundan Özgür Özele Ekrem İmamoğlu uyarısı: Onu sırtından atKemal Kılıçdaroğlundan Özgür Özele Ekrem İmamoğlu uyarısı: Onu sırtından at

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHPyi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHPyi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı: Kasaba kurnazları
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Gaziantep FK-Fenerbahçe | CANLI
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Son dakika: Beşyol Metrobüs Durağı’nda bitmek bilmeyen çalışma! 45 gün daha kapalı olacak
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
SON DAKİKA