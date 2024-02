CHP içindeki kaos hız kesmeden devam ediyor. İntikam için kolları sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı.





1 NİSAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu intikam üssünde 1 Nisan'da yapacağı "Olağanüstü kurultay" çıkışı için tam gaz çalışmalara devam ediyor.



Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofislerle hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.



"BURADAYIM" MESAJINI VERDİ

CHP yandaşına verdiği röportajda "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.



FONDAŞ SAYMAZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu niye ortalarda yok, niye seçim yokmuş gibi davranıyor, başarısızlık mı bekliyor" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.







İMAMOĞLU VE FONDAŞLARA DALDI

İsmail Saymaz'ın sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarına daldı.



"Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar" ifadelerini kullandı.







"KASABA KURNAZLIĞI İLE ÇİĞNETEMEZ"

Sözlerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan'ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır" dedi.







İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Aysel Öymen'in cenaze namazında Ekrem İmamoğlu ile yan yana gelmeyen ve davetini reddeden Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanınının telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'i UYARMIŞTI: EKREM'İ SIRTINDAN AT

Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.