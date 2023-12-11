Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHP’yi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!

Genel seçimler sonrası muhalefet yangın yerine dönerken CHP 'de yaşanan entrikalara her gün bir yenisi ekleniyor.

Seçim döneminde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da provoke ederek kullandığı "Alevilik" meselesini kaşıyan Gültekin parti içindeki alevilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderiliş şeklinden rahatsız olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası hazırlık yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP Genel Merkezi'ne paralel bir genel merkez yorumlarını da beraberinde getirirken 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı takvim.com.tr tarafından defalarca yazıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dönmeye hazır olduğunu öne süren Gültekin, "Özel de bunun farkında olduğu için sıklıkla Kemal beye giderek bağlılıklarını bildiriyor." dedi.

HEDEF EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRİP GERİ DÖNMEK

Gültekin şunları söyledi:

"Özellikle İstanbul'u kaybettirerek yeniden bir kongre. Kemal bey bir ofis tuttu. Aleviler olarak Kemal Bey üzerinden "bu parti bizim kardeşim" duygusu var. "Neden Genel başkanı istemediğimiz bir şekilde tasfiye ettiniz" duygusu var. Kemal bey de buna hazır. Kemal bey Nisan sonunda geri dönmenin hazırlığını yapıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİ TÜRBEYE DÖNDÜ

Aldığım kulis bilgilerine göre Kemal beyin ofisi bir türbeye dönmüş durumda ne kadar durumdan şikayetçi olan delege il başkanı ilçe başkanı varsa sabah 9'dan akşam 8-9'a kadar partilileri ağırlıyormuş.