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Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHP'yi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!

CHP yandaşı Levent Gültekin'den CHP'yi karıştıracak iddia! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karnesine bir yenilgi daha yazdıran Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulan Özgür Özel parti içinde liderliğini kanıtlayamazken Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş hazırlığı yaptığı artık açık açık dillendirilir oldu. CHP yandaşı Levent Gültekin parti içindeki alevilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderiliş şeklinden rahatsız olduğunu ve 1 Nisan'da kurultay çağrısı yapılacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin türbeye döndüğünü söyleyen Levent Gültekin, "Özgür Özel de bunun farkında olduğu için sıklıkla Kemal beye giderek bağlılıklarını bildiriyor." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 12:06 Güncelleme 11 Aralık 2023, 12:24
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHP’yi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!

Genel seçimler sonrası muhalefet yangın yerine dönerken CHP'de yaşanan entrikalara her gün bir yenisi ekleniyor.

13 yıldır oturduğu koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından kongre talebiyle dönüş yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU OFİSTE HAZIRLANIYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptırınca Ankara ve İstanbul'da ofis tuttu.

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Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP Genel Merkezi'ne paralel bir genel merkez yorumlarını da beraberinde getirirken 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı takvim.com.tr tarafından defalarca yazıldı.

KEMAL'İ BİTİRİP BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan devirdiği kurultay sonrası partide işler bir türlü rayına oturmayınca Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlıklarını hızlandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP YANDAŞI LEVENT GÜLTEKİN'DEN OLAY İDDİA: KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR
CHP yandaşı Levent Gültekin Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada CHP'yi karıştıracak iddialarda bulundu.

Seçim döneminde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da provoke ederek kullandığı "Alevilik" meselesini kaşıyan Gültekin parti içindeki alevilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderiliş şeklinden rahatsız olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası hazırlık yaptığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dönmeye hazır olduğunu öne süren Gültekin, "Özel de bunun farkında olduğu için sıklıkla Kemal beye giderek bağlılıklarını bildiriyor." dedi.

HEDEF EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRİP GERİ DÖNMEK
Gültekin şunları söyledi:

"Özellikle İstanbul'u kaybettirerek yeniden bir kongre. Kemal bey bir ofis tuttu. Aleviler olarak Kemal Bey üzerinden "bu parti bizim kardeşim" duygusu var. "Neden Genel başkanı istemediğimiz bir şekilde tasfiye ettiniz" duygusu var. Kemal bey de buna hazır. Kemal bey Nisan sonunda geri dönmenin hazırlığını yapıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİ TÜRBEYE DÖNDÜ
Aldığım kulis bilgilerine göre Kemal beyin ofisi bir türbeye dönmüş durumda ne kadar durumdan şikayetçi olan delege il başkanı ilçe başkanı varsa sabah 9'dan akşam 8-9'a kadar partilileri ağırlıyormuş.

ÖZGÜR ÖZEL DURUMUN FARKINDA
Onların bütün planı Özellikle Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek Türkiye genelinde Özel'i başarısız hale getirmek ve kongreyi toplamak. Özel de bunun farkında olduğu için sıklıkla Kemal beye giderek bağlılıklarını bildiriyor. Zannediyor ki; Kurgulanan bu oyunu boşa düşürebilirim .Ama ihtimal vermiyorum."

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz ay koltuğunu elinden aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

🤔 Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Ziyaret: İmamoğlu'na karşı mesaj mı? 💼

Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi ancak "nezaket ziyareti" diyerek geçiştirildi.

İMAMOĞLU'NA MESAJ MI VERDİ
Halef selef temasını ilginç kılan bir husus daha var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulan Özgür Özel'in bir çıkış yolu aradığı ve bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istediği yorumlarını beraberinde getirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce partililere "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın" dediği ve Özel'e "Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at" uyarısı yaptığı bilinirken Özel-İmamoğlu gerilimi de artık saklanamıyor.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI
Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara ve İstanbul'da tuttuğu ofisler ile CHP'ye paralel bir genel merkez kurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi

"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.

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