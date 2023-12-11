Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş hazırlığında! Yandaşın iddiası CHP’yi karıştıracak: Aleviler durumdan rahatsız!

ÖZGÜR ÖZEL DURUMUN FARKINDA
Onların bütün planı Özellikle Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek Türkiye genelinde Özel'i başarısız hale getirmek ve kongreyi toplamak. Özel de bunun farkında olduğu için sıklıkla Kemal beye giderek bağlılıklarını bildiriyor. Zannediyor ki; Kurgulanan bu oyunu boşa düşürebilirim .Ama ihtimal vermiyorum."
ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz ay koltuğunu elinden aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi ancak "nezaket ziyareti" diyerek geçiştirildi.
İMAMOĞLU'NA MESAJ MI VERDİ
Halef selef temasını ilginç kılan bir husus daha var.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulan Özgür Özel'in bir çıkış yolu aradığı ve bu sebeple Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istediği yorumlarını beraberinde getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce partililere "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın" dediği ve Özel'e "Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at" uyarısı yaptığı bilinirken Özel-İmamoğlu gerilimi de artık saklanamıyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI
Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara ve İstanbul'da tuttuğu ofisler ile CHP'ye paralel bir genel merkez kurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi
"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.
Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.