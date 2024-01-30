Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı bekliyor... Ekrem İmamoğlu’na randevu bile vermedi! Aracı olan gazeteciyi fırçaladı

İMAMOĞLU'NUN TUNÇ SOYER RESTİ CHP'de en büyük kavga İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı konusunda veriliyor. Ekrem İmamoğlu önce Buğra Gökçe'yi istiyordu. Özgür Özel 'in önceliği ise Tunç Soyer'i aday yapmamaktı. O nedenle Selin Sayek Böke ismini önerdi. İbre Cemil Tugay'a dönmüştü.

Normal bir siyasi akıl bunu yalanlardı. Hele hele Ekrem İmamoğlu'nun bunu yüz defa yalanlaması gerekiyordu. İmamoğlu ne yaptı? İstanbul'daki Alevi kökenli belediye başkanlarını tasfiye ederek bunun bir politika olduğunu ortaya koydu.

ALEVİ LOBİSİNİ YIKTIK CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, bir iddia ortaya attı. Erkan Çakır, kurultayda Ekrem İmamoğlu 'nun yanında yer alıyor. Kurultay salonunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ile kavga ediyorlar. "Ekrem İmamoğlu divan odasına çağırdı beni. Bana 'S...et kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık' dedi" diye konuştu.

ALEVİ BAŞKANLARI TASFİYE Aleviler, seçimlerde CHP 'nin sigortasıdır. İmamoğlu, Alevileri sadece küstürmedi; İstanbul'da Alevi belediye başkanlarını tasfiye etti. Battal İlgezdi ve Ali Kılıç bunun en çarpıcı örneğini oluşturuyor.

Hatta Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ne çağırdığı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük" dediği kulislere sızdı.

Sonra iş karıştı. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer'i istedi. Öyle ki Ekrem İmamoğlu'nun, 'Tunç Soyer olmazsa Parti Meclisi'nden başka bir ismi geçiremezsiniz' diye rest çektiği söylendi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Tunç Soyer ısrarı nereden geliyor diye merak ettim.

Karşıma DEM Parti çıktı. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti, 'İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermezseniz, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklemeyiz' diye rest çekmiş.

DEM PARTİ ŞART KOŞMUŞ

CHP öyle bir parti haline getirildi ki rest çeken çekene. DEM Parti "Önce İzmir'de Tunç Soyer sonra Ekrem İmamoğlu, Tunç olmazsa Ekrem İmamoğlu'na destek yok" demiş.

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer'i çok sevdiğinden değil, İstanbul'da DEM Parti'nin desteğini alabilmek için İzmir'de Tunç Soyer'i destekleme kararı almış.

BATTAL İLGEZDİ'NİN ANLATTIKLARI

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin belediye başkan adaylığı sürecinde yaşadıkları CHP'de kimin patron kimin ise emanetçi olduğunu göstermesi açısından ilginç. "26 Ocak Cuma günü sabah saat 09.00'da, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şahsımı makamına davet ederek benimle bir görüşme gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Yani Ataşehir ile ilgili bir karar alınmamıştı" dedi.

TEK BELİRLEYİCİ İMAMOĞLU

Bir belediye başkanı diğer belediye başkanına seni aday yapmayacağız diyor, ama o sırada partinin yetkili kurulları toplanmamış ve böyle bir karar alınmamış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bundan haberi yok. Bu da gösteriyor ki CHP'nin MYK'sı ya da Parti Meclisi yok. Ekrem İmamoğlu tek başına belirleyici. Özgür Özel ise uygulayıcı.

MURAT ONGUN NİYE SUSUYOR

CHP eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'nun aklının yarısı olan Murat Ongun'a, "Trollerini üstümden çek" diye isyan etti. Demek ki Murat Ongun sosyal medyada paralı troller ordusu kurmuş.�

Eren Erdem, "Saraçhane'nin paralı trolleri" diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu uğruna meydan savaşı veren bazı yazarlara "Saraçhane medyası" adını takmış.

Eren Erdem o tweet'inde bir iddiada bulundu. "Sen 'CHP için 'bu s...min partisi dernek olsa da ülke kurtulsa' diyen adamsın!" dedi.

SİNKAFLI KÜFÜR

Geçmişte CHP'nin vakıf olmasını savunanlar çıkmıştı ama CHP'ye küfreden hiç olmamıştı. CHP bu hallere düşecek bir parti miydi? Bu yazıyı yazarken Murat Ongun'un sosyal medya hesabını kontrol ettim, hiçbir açıklamasını görmedim.

GÜÇ ZEHİRLENMESİ

Güç zehirlenmesi böyle bir şey herhalde. Ekrem İmamoğlu önce İYİ Parti'nin içini karıştırdı.