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Son dakika: Beylikdüzü'nde seyir halindeki kamyon devrildi! E-5 Karayolu İstanbul istikametinde orta şerit tamamen kapandı

Son dakika haberleri... Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle orta şeridi tamamen kapanan D-100 kara yolunda trafik, yan yoldan kontrollü veriliyor.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 10:06 Güncelleme 30 Ocak 2024, 10:38
Son dakika: Beylikdüzü’nde seyir halindeki kamyon devrildi! E-5 Karayolu İstanbul istikametinde orta şerit tamamen kapandı

Beylikdüzü D-100 kara yolunda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Beylikdüzü'nde seyir halindeki kamyon devrildi!

Topkapı istikametinde seyreden Muammer Ç. yönetimindeki 34 PK 0824 plakalı kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi.

Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle orta şeridi tamamen kapanan D-100 kara yolunda trafik, yan yoldan kontrollü veriliyor.

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